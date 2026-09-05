Tizenkét házi készítésű robbanószerkezetet találtak nagyfeszültségű vezetékeknél Németországban

Németország keleti részén tizenkét házilag készített robbanószerkezetet találtak nagyfeszültségű vezetékek közelében – közölték szombaton a német biztonsági hatóságok. A szerkezetekkel a nyomozók szerint rövidzárlatot akartak előidézni, hogy károkat okozzanak az elektromos hálózatban.

Németország területén rendőrök kutatják át a nagyfeszültségű vezetékek környékét a brandenburgi szabotázsakció után

Fotó: FRANK HAMMERSCHMIDT / DPA

A robbanószerkezeteket a szászországi tartományi bűnügyi hivatal szakemberei hatástalanították. A hatóságok szerint nem keletkezett tényleges kár, az áramellátásban sem történt fennakadás, és a lakosságot nem fenyegeti veszély.

A szerkezeteket a Bärwalde transzformátorállomástól délre, Lippen közelében, valamint a Graustein transzformátorállomástól keletre, Schleife térségében húzódó nagyfeszültségű vezetékeknél találták meg. Mindkét helyszín a lausitzi barnakőszén-régióban, Brandenburg tartomány határának közelében található – tájékoztat a Focus.

A hatóságok robbanás előidézésének gyanúja, közüzem működésének megzavarására tett kísérlet, valamint alkotmányellenes szabotázs kísérlete miatt nyomoznak.

Több hasonló esetet vizsgálnak Németország területén Az elmúlt napokban más német tartományokban is történtek támadások vagy támadási kísérletek az elektromos infrastruktúra ellen. Csütörtök este az Észak-Rajna–Vesztfáliában, Köln és Düsseldorf között fekvő Dormagen egyik transzformátorállomásánál történt szabotázsakció. Korábban a Kölntől nyugatra fekvő Bergheim egyik transzformátorállomásánál több kilövőszerkezetet találtak. A hatóságok szerint a bergheimi és a brandenburgi Jänschwalde közelében történt eset hátterében alkotmányellenes szabotázs állhat. Jänschwalde térségében kedden házilag készített, szilveszteri rakétákhoz hasonló eszközökkel elektromosan vezető anyagot juttattak a nagyfeszültségű vezetékek irányába. Több mint egy tucat ilyen szerkezetet találtak, áramkimaradás azonban ott sem történt.

Egy 48 éves férfit keres a rendőrség

A brandenburgi és észak-rajna–vesztfáliai esetekkel összefüggésben a hatóságok továbbra is keresnek egy 48 éves gyanúsítottat. A kölni rendőrség szombati tájékoztatása szerint jelentős rendőri erőket mozgósítottak a felkutatására.

A WDR értesülései szerint a rendőrség a Hambachi-erdőben vadkamerák adathordozóit is lefoglalta, és azt vizsgálja, hogy a keresett férfi szerepel-e valamelyik felvételen.

A nyomozókhoz egy beismerő levél is eljutott, amelyben a kölni rendőrség tájékoztatása szerint több, Észak-Rajna–Vesztfáliában és Brandenburgban történt, már nyilvánosságra került gyanús esetet is megemlítenek.