Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
robbanószerkezet

Tizenkét házi készítésű robbanószerkezetet találtak nagyfeszültségű vezetékeknél Németországban

52 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Tizenkét házilag készített robbanószerkezetet találtak nagyfeszültségű vezetékek közelében Kelet-Szászországban, a szerkezeteket a rendőrség szakemberei hatástalanították. Németország több pontján az elmúlt napokban hasonló támadások és támadási kísérletek történtek az elektromos hálózat ellen, a hatóságok pedig egy 48 éves gyanúsítottat keresnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
robbanószerkezetNémetországszabotázs

Németország keleti részén tizenkét házilag készített robbanószerkezetet találtak nagyfeszültségű vezetékek közelében – közölték szombaton a német biztonsági hatóságok. A szerkezetekkel a nyomozók szerint rövidzárlatot akartak előidézni, hogy károkat okozzanak az elektromos hálózatban.

Németország, szabotázs, robbanószerkezet, Szászország, elektromos hálózat, nagyfeszültségű vezeték, transzformátorállomás, Brandenburg, rendőrség Németország területén rendőrök kutatják át a nagyfeszültségű vezetékek környékét a brandenburgi szabotázsakció után Fotó: FRANK HAMMERSCHMIDT / DPA
Németország területén rendőrök kutatják át a nagyfeszültségű vezetékek környékét a brandenburgi szabotázsakció után
Fotó: FRANK HAMMERSCHMIDT / DPA

A robbanószerkezeteket a szászországi tartományi bűnügyi hivatal szakemberei hatástalanították. A hatóságok szerint nem keletkezett tényleges kár, az áramellátásban sem történt fennakadás, és a lakosságot nem fenyegeti veszély.

A szerkezeteket a Bärwalde transzformátorállomástól délre, Lippen közelében, valamint a Graustein transzformátorállomástól keletre, Schleife térségében húzódó nagyfeszültségű vezetékeknél találták meg. Mindkét helyszín a lausitzi barnakőszén-régióban, Brandenburg tartomány határának közelében található – tájékoztat a Focus.

A hatóságok robbanás előidézésének gyanúja, közüzem működésének megzavarására tett kísérlet, valamint alkotmányellenes szabotázs kísérlete miatt nyomoznak.

Több hasonló esetet vizsgálnak Németország területén

Az elmúlt napokban más német tartományokban is történtek támadások vagy támadási kísérletek az elektromos infrastruktúra ellen. Csütörtök este az Észak-Rajna–Vesztfáliában, Köln és Düsseldorf között fekvő Dormagen egyik transzformátorállomásánál történt szabotázsakció.

Korábban a Kölntől nyugatra fekvő Bergheim egyik transzformátorállomásánál több kilövőszerkezetet találtak. A hatóságok szerint a bergheimi és a brandenburgi Jänschwalde közelében történt eset hátterében alkotmányellenes szabotázs állhat.

Jänschwalde térségében kedden házilag készített, szilveszteri rakétákhoz hasonló eszközökkel elektromosan vezető anyagot juttattak a nagyfeszültségű vezetékek irányába. Több mint egy tucat ilyen szerkezetet találtak, áramkimaradás azonban ott sem történt.

Egy 48 éves férfit keres a rendőrség

A brandenburgi és észak-rajna–vesztfáliai esetekkel összefüggésben a hatóságok továbbra is keresnek egy 48 éves gyanúsítottat. A kölni rendőrség szombati tájékoztatása szerint jelentős rendőri erőket mozgósítottak a felkutatására.

A WDR értesülései szerint a rendőrség a Hambachi-erdőben vadkamerák adathordozóit is lefoglalta, és azt vizsgálja, hogy a keresett férfi szerepel-e valamelyik felvételen.

A nyomozókhoz egy beismerő levél is eljutott, amelyben a kölni rendőrség tájékoztatása szerint több, Észak-Rajna–Vesztfáliában és Brandenburgban történt, már nyilvánosságra került gyanús esetet is megemlítenek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!