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Németország

Szokatlan helyen adhatták le voksukat a német választók

32 perce
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A németországi választások során szokatlan helyzet alakult ki vasárnap reggel Rostock egyik városrészében, ahol a választók nem tudtak bejutni a kijelölt szavazóhelyiségbe. A hatóságoknak ezért gyorsan átmeneti megoldást kellett találniuk, hogy a voksolás folytatódhasson.
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NémetországVálasztásokbusz

A németországi választások részeként zajló mecklenburg-előpomerániai voksoláson szokatlan helyzet alakult ki Rostockban, ahol egy ideig buszt kellett szavazóhelyiségként használni – számolt be róla a Focus.

A németországi választások során Rostockban egy buszt is ideiglenes szavazóhelyiségként használtak SCHWERIN, GERMANY - SEPTEMBER 20: Voters arrive at a polling station as voting gets underway in the Mecklenburg-Western Pomerania state election, on September 20, 2026 in Schwerin, Germany. Somaya Abdelrahman / Anadolu (Photo by Somaya Abdelrahman / Anadolu via AFP)
A németországi választások során Rostockban egy buszt is ideiglenes szavazóhelyiségként használtak
Fotó: SOMAYA ABDELRAHMAN / ANADOLU / Illusztráció

A probléma Rostock Kassebohm városrészében alakult ki, ahol reggel nem lehetett bejutni az eredetileg kijelölt szavazóhelyiségbe. A város szóvivőjének tájékoztatása szerint a választási hatóság ezért úgy döntött, hogy ideiglenesen a Rostocker Straßenbahn AG egyik buszában biztosítják a voksolás lehetőségét.

Az átmeneti megoldás mintegy fél órán keresztül volt érvényben. Ezt követően sikerült megnyitni az eredeti szavazóhelyiséget, amely egy magánfenntartású iskola épületében található.

A busz így csak ideiglenes szavazóhelyiségként működött, amíg az illetékesek meg nem oldották az épületbe való bejutást. 

Rostockban összesen 134 szavazóhelyiséget jelöltek ki a szeptember 20-i tartományi választásra. A város korábbi tájékoztatása szerint mintegy 168 ezer választásra jogosult lakos adhatja le voksát, köztük körülbelül 2400 első választó.

 

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