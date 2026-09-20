Szokatlan helyen adhatták le voksukat a német választók

A németországi választások részeként zajló mecklenburg-előpomerániai voksoláson szokatlan helyzet alakult ki Rostockban, ahol egy ideig buszt kellett szavazóhelyiségként használni – számolt be róla a Focus.
A probléma Rostock Kassebohm városrészében alakult ki, ahol reggel nem lehetett bejutni az eredetileg kijelölt szavazóhelyiségbe. A város szóvivőjének tájékoztatása szerint a választási hatóság ezért úgy döntött, hogy ideiglenesen a Rostocker Straßenbahn AG egyik buszában biztosítják a voksolás lehetőségét.
Az átmeneti megoldás mintegy fél órán keresztül volt érvényben. Ezt követően sikerült megnyitni az eredeti szavazóhelyiséget, amely egy magánfenntartású iskola épületében található.
A busz így csak ideiglenes szavazóhelyiségként működött, amíg az illetékesek meg nem oldották az épületbe való bejutást.
Rostockban összesen 134 szavazóhelyiséget jelöltek ki a szeptember 20-i tartományi választásra. A város korábbi tájékoztatása szerint mintegy 168 ezer választásra jogosult lakos adhatja le voksát, köztük körülbelül 2400 első választó.