Szokatlan helyen adhatták le voksukat a német választók

A németországi választások részeként zajló mecklenburg-előpomerániai voksoláson szokatlan helyzet alakult ki Rostockban, ahol egy ideig buszt kellett szavazóhelyiségként használni – számolt be róla a Focus.

A németországi választások során Rostockban egy buszt is ideiglenes szavazóhelyiségként használtak

Fotó: SOMAYA ABDELRAHMAN / ANADOLU / Illusztráció

A probléma Rostock Kassebohm városrészében alakult ki, ahol reggel nem lehetett bejutni az eredetileg kijelölt szavazóhelyiségbe. A város szóvivőjének tájékoztatása szerint a választási hatóság ezért úgy döntött, hogy ideiglenesen a Rostocker Straßenbahn AG egyik buszában biztosítják a voksolás lehetőségét.

Live-Blog zur Wahl in Mecklenburg-Vorpommern: Wahlpanne in Rostock: Bürger müssen zeitweise in Bus abstimmen https://t.co/rLFVsJwEMl via @WEBDENews — Gunter Rentzsch (@GunterRentzsch) September 20, 2026

Az átmeneti megoldás mintegy fél órán keresztül volt érvényben. Ezt követően sikerült megnyitni az eredeti szavazóhelyiséget, amely egy magánfenntartású iskola épületében található.

A busz így csak ideiglenes szavazóhelyiségként működött, amíg az illetékesek meg nem oldották az épületbe való bejutást.

Rostockban összesen 134 szavazóhelyiséget jelöltek ki a szeptember 20-i tartományi választásra. A város korábbi tájékoztatása szerint mintegy 168 ezer választásra jogosult lakos adhatja le voksát, köztük körülbelül 2400 első választó.