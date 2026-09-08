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áradás

Két héttel a nepáli katasztrófa után még lehetnek túlélők? Egy alagút lehet az utolsó esélye néhány embernek

56 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Még mindig folytatják a kutatást, és túlélőket is találnak az augusztusi nepáli természeti katasztrófa után. A villámárvíz során Nepálban és Tibetben legalább 1399 ember meghalt, több mint 5400-an pedig eltűntek.
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áradásNepáltermészeti katasztrófatúlélő

Két héttel az augusztus 26-i nepáli áradás után három vízerőmű betemetett alagútjában kutatnak túlélők után. A hatóságok szerint akár 121 ember rekedhetett bent, miután egy gleccser omlása súlyos pusztítást okozott a nepáli–kínai határ térségében. A gleccser egy folyóba omlott, az ezt követő áradás pedig legalább 11 vízerőművet öntött el. A sár és a törmelék több alagút bejáratát is maga alá temette, elvágva azokat, akik a járatokban lehettek – írja a France24.

Két héttel a nepáli áradás után még mindig túlélőket keresnek. Akár 121 ember rekedhetett alagutakban, amelyekbe oxigént juttatnak.
Két héttel a nepáli áradás után még mindig túlélőket keresnek. Akár 121 ember rekedhetett alagutakban, amelyekbe oxigént juttatnak 
Fotó: PRABIN RANABHAT / AFP

Több mint száz ember rekedhetett az alagutakban

Dharma Raj Upreti, a nepáli katasztrófavédelmi hatóság vezetője a Reutersnek azt mondta, a mentők elsősorban a Chilime vízerőműre összpontosítanak. A hatóságok szerint azért van esély arra, hogy ott emberek rekedtek, mert az alagútrendszerhez étkezde, szállás és élelmiszer-ellátás is tartozott. A keresés az Upper Trishuli 3A és 3B vízerőművek összekapcsolt alagútjaira is kiterjed. A mentők csöveken keresztül oxigént juttattak a járatokba, és új felszerelést is a helyszínre vittek, hogy átjárót tudjanak nyitni a betemetett részekhez.

A képre kattintva galéria nyílik:

Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Galéria: Pusztító árvizek Nepálban és Tibetben
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Óriási a pusztítás mértéke a nepáli-tibeti határon, ahol hatalmas árvíz söpört végig. Legalább százhatvanan meghaltak, és a mentőalakulatok még mindig versenyt futnak az idővel

A nepáli hadsereg mentői szerint a vízerőműveknél eltűnt mintegy 900 ember közül körülbelül 121-en lehettek az alagutakban. Mások a létesítmények más részein dolgozhattak, amikor bekövetkezett a nepáli áradás.

Sorra mentenek ki túlélőket

Az elmúlt napokban négy embert sikerült élve megtalálni. Egy kínai állampolgárt szombaton húztak ki egy alagútból, két vízerőművi dolgozót pénteken mentettek ki egy másik járatból, egy nepáli nőt pedig szombaton szabadítottak ki betemetett házából. Balendra Shah nepáli miniszterelnök közölte, hogy a kutatási és mentési munkálatok folytatódnak.

 A katasztrófában Nepálban és Tibetben legalább 1399 ember meghalt, több mint 5400-an pedig eltűntek. 

A kínai oldalon 43 halottról és 519 eltűntről számoltak be.

Tíz napig volt egy alagút foglya a nepáli villámárvíz után

Tíz nappal a pusztító áradás után újabb embert sikerült élve kimenteni egy vízerőmű alagútjából Nepálban. A katasztrófa után még ezreket tartanak eltűntként nyilván, a mentőcsapatok több helyszínen folytatják a kutatást.

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