Két héttel a nepáli katasztrófa után még lehetnek túlélők? Egy alagút lehet az utolsó esélye néhány embernek

Két héttel az augusztus 26-i nepáli áradás után három vízerőmű betemetett alagútjában kutatnak túlélők után. A hatóságok szerint akár 121 ember rekedhetett bent, miután egy gleccser omlása súlyos pusztítást okozott a nepáli–kínai határ térségében. A gleccser egy folyóba omlott, az ezt követő áradás pedig legalább 11 vízerőművet öntött el. A sár és a törmelék több alagút bejáratát is maga alá temette, elvágva azokat, akik a járatokban lehettek – írja a France24.

Két héttel a nepáli áradás után még mindig túlélőket keresnek. Akár 121 ember rekedhetett alagutakban, amelyekbe oxigént juttatnak

Fotó: PRABIN RANABHAT / AFP

Több mint száz ember rekedhetett az alagutakban

Dharma Raj Upreti, a nepáli katasztrófavédelmi hatóság vezetője a Reutersnek azt mondta, a mentők elsősorban a Chilime vízerőműre összpontosítanak. A hatóságok szerint azért van esély arra, hogy ott emberek rekedtek, mert az alagútrendszerhez étkezde, szállás és élelmiszer-ellátás is tartozott. A keresés az Upper Trishuli 3A és 3B vízerőművek összekapcsolt alagútjaira is kiterjed. A mentők csöveken keresztül oxigént juttattak a járatokba, és új felszerelést is a helyszínre vittek, hogy átjárót tudjanak nyitni a betemetett részekhez.

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