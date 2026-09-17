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áradás

Itt egy új elmélet: kiderült, mi áll a pusztító nepáli áradás hátterében

26 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Egy friss elemzés szerint több egymást erősítő természeti folyamat vezethetett a Nepál és Tibet határvidékét sújtó katasztrófához. A nepáli áradás kialakulásában a felmelegedés mellett a gleccserek elvékonyodása, az örökfagy olvadása és a térség geológiai sérülékenysége is szerepet játszhatott.
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áradásgleccserklímaváltozás

A nepáli áradás hátterében nem egyetlen kiváltó ok állhatott: a World Weather Attribution elemzése szerint több, egymással összefüggő folyamat teremthette meg a pusztító esemény feltételeit. A kutatók az emelkedő hőmérséklet, a vékonyodó gleccserek és az olvadó örökfagy mellett a terület már korábban is meglévő geológiai gyengeségeire hívták fel a figyelmet.

klímaváltozás, Nepál, Tibet, Himalája, gleccserolvadás, gleccser, jéglavina, földcsuszamlás, globális felmelegedés, természeti katasztrófa, Langtang Lirung A nepáli áradás után iszappal borított, megrongálódott házak maradtak Devighat térségében Fotó: PEDRO PARDO / AFP
A nepáli áradás után iszappal borított, megrongálódott házak maradtak Devighat térségében
Fotó: PEDRO PARDO / AFP

A hatalmas áradások és földcsuszamlások Nepál és Tibet határ menti településein söpörtek végig. Házak ezrei semmisültek meg, az energetikai infrastruktúra is súlyosan károsodott, miközben a szerdán közölt adatok szerint a halálos áldozatok száma mintegy 1400.

A nepáli hatóságok az eltűntek számát jelentősen módosították: a korábbi 5179 helyett már 6150 emberről nem tudnak.

Mi válthatta ki a nepáli áradást?

A tudósok szerint a közvetlen kiváltó esemény a Himalája nepáli oldalán fekvő Langtang Lirung közelében történt. Egy sziklafal és nagy mennyiségű gleccserjég omlott össze, majd a lezúduló törmelék óriási erővel érte el a völgy alját.

Az esemény erejét jól mutatja, hogy az Egyesült Államok Földtani Intézetének adatai szerint a becsapódás egy 5,2-es magnitúdójú földrengésnek megfelelő rengést idézett elő.

A World Weather Attribution szerint úgynevezett összetett eseményről lehetett szó, vagyis több különböző körülmény együttes hatása vezethetett a katasztrófához.

Milyen szerepe lehetett a klímaváltozásnak?

A tanulmány szerint az ember okozta klímaváltozás destabilizáló tényezőként járulhatott hozzá a már eleve sérülékeny geológiai környezet átalakulásához, de nem tekinthető a katasztrófa egyetlen okának.

A kutatók számításai alapján a térség júliusi és augusztusi hőmérséklete az ember éghajlatra gyakorolt hatása miatt mintegy 1,5 Celsius-fokkal lehetett magasabb.

A régió gleccserei eközben évente körülbelül fél méterrel vékonyodtak. Ez tovább gyengíthette a kőzetben már meglévő repedéseket, és növelhette a hegyoldal instabilitását.

Dr. Friederike Otto, a londoni Imperial College klimatológusa és a tanulmány egyik társszerzője szerint nincs kétség afelől, hogy az ember okozta klímaváltozás szerepet játszott a katasztrófát előkészítő körülmények kialakulásában.

Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Galéria: Pusztító árvizek Nepálban és Tibetben
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Óriási a pusztítás mértéke a nepáli-tibeti határon, ahol hatalmas árvíz söpört végig. Legalább százhatvanan meghaltak, és a mentőalakulatok még mindig versenyt futnak az idővel

 

A korábbi földrengés is gyengíthette a hegyoldalt

A kutatók más körülményeket is megvizsgáltak. Tavaly októberben és novemberben jelentős mennyiségű hó hullott a térségben, ami az idei év elején nagy mennyiségű olvadékvizet eredményezett.

Emellett a 2015-ben bekövetkezett, 7,8-as magnitúdójú földrengés hatását sem zárták ki. A rengés akkor szintén kőzet- és jéglavinát indított el, és a mostani tanulmány szerint meggyengíthette a kőzettömeget.

Dr. Walter Immerzeel, az Utrechti Egyetem hegyvidéki hidrológusa geológiailag sérülékenynek nevezte az érintett lejtőt. Szerinte a 2015-ös földrengés gyengíthette, míg a gleccserek és az örökfagy visszahúzódása tovább ronthatta a stabilitását.

A hatóságok ugyanakkor nem tudták megerősíteni, pontosan mekkora szerepe volt a tíz évvel korábbi földrengésnek a mostani katasztrófában – írta a BBC.

A World Weather Attribution elemzését egyelőre nem publikálták lektorált tudományos folyóiratban, a szervezet szerint azonban a vizsgálathoz alkalmazott módszert korábban szakmai lektorálásnak vetették alá.

Dr. Simon Cook, a Dundee-i Egyetem gleccserszakértője szerint az elemzés erős bizonyítékokat szolgáltat arra, hogy a klímaváltozás fontos tényező lehetett. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy egyelőre nem lehet pontosan megmondani, miként zajlott le a katasztrófához vezető teljes folyamat. A szakértő szerint további kutatásokra van szükség ahhoz is, hogy jobban megértsék ezeket a magashegységi folyamatokat, és hatékonyabb korai előrejelző rendszereket alakíthassanak ki.

Nepál nemzetközi fellépést sürget

A katasztrófa után a nepáli hatóságok globális összefogást sürgettek a klímaváltozás elleni küzdelemben. Arra hívták fel a figyelmet, hogy az ország viszonylag kis mértékben járul hozzá a világ üvegházhatásúgáz-kibocsátásához, miközben különösen kitett a globális felmelegedés következményeinek.

Balendra Shah nepáli miniszterelnök a tervek szerint első külföldi útján részt vesz az ENSZ New York-i Közgyűlésén, ahol a katasztrófáról és a klímaigazságosságról is beszél majd.

 

 

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