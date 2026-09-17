Itt egy új elmélet: kiderült, mi áll a pusztító nepáli áradás hátterében

A nepáli áradás hátterében nem egyetlen kiváltó ok állhatott: a World Weather Attribution elemzése szerint több, egymással összefüggő folyamat teremthette meg a pusztító esemény feltételeit. A kutatók az emelkedő hőmérséklet, a vékonyodó gleccserek és az olvadó örökfagy mellett a terület már korábban is meglévő geológiai gyengeségeire hívták fel a figyelmet.
A hatalmas áradások és földcsuszamlások Nepál és Tibet határ menti településein söpörtek végig. Házak ezrei semmisültek meg, az energetikai infrastruktúra is súlyosan károsodott, miközben a szerdán közölt adatok szerint a halálos áldozatok száma mintegy 1400.
A nepáli hatóságok az eltűntek számát jelentősen módosították: a korábbi 5179 helyett már 6150 emberről nem tudnak.
Mi válthatta ki a nepáli áradást?
A tudósok szerint a közvetlen kiváltó esemény a Himalája nepáli oldalán fekvő Langtang Lirung közelében történt. Egy sziklafal és nagy mennyiségű gleccserjég omlott össze, majd a lezúduló törmelék óriási erővel érte el a völgy alját.
Az esemény erejét jól mutatja, hogy az Egyesült Államok Földtani Intézetének adatai szerint a becsapódás egy 5,2-es magnitúdójú földrengésnek megfelelő rengést idézett elő.
A World Weather Attribution szerint úgynevezett összetett eseményről lehetett szó, vagyis több különböző körülmény együttes hatása vezethetett a katasztrófához.
Milyen szerepe lehetett a klímaváltozásnak?
A tanulmány szerint az ember okozta klímaváltozás destabilizáló tényezőként járulhatott hozzá a már eleve sérülékeny geológiai környezet átalakulásához, de nem tekinthető a katasztrófa egyetlen okának.
A kutatók számításai alapján a térség júliusi és augusztusi hőmérséklete az ember éghajlatra gyakorolt hatása miatt mintegy 1,5 Celsius-fokkal lehetett magasabb.
A régió gleccserei eközben évente körülbelül fél méterrel vékonyodtak. Ez tovább gyengíthette a kőzetben már meglévő repedéseket, és növelhette a hegyoldal instabilitását.
Dr. Friederike Otto, a londoni Imperial College klimatológusa és a tanulmány egyik társszerzője szerint nincs kétség afelől, hogy az ember okozta klímaváltozás szerepet játszott a katasztrófát előkészítő körülmények kialakulásában.
A korábbi földrengés is gyengíthette a hegyoldalt
A kutatók más körülményeket is megvizsgáltak. Tavaly októberben és novemberben jelentős mennyiségű hó hullott a térségben, ami az idei év elején nagy mennyiségű olvadékvizet eredményezett.
Emellett a 2015-ben bekövetkezett, 7,8-as magnitúdójú földrengés hatását sem zárták ki. A rengés akkor szintén kőzet- és jéglavinát indított el, és a mostani tanulmány szerint meggyengíthette a kőzettömeget.
Dr. Walter Immerzeel, az Utrechti Egyetem hegyvidéki hidrológusa geológiailag sérülékenynek nevezte az érintett lejtőt. Szerinte a 2015-ös földrengés gyengíthette, míg a gleccserek és az örökfagy visszahúzódása tovább ronthatta a stabilitását.
A hatóságok ugyanakkor nem tudták megerősíteni, pontosan mekkora szerepe volt a tíz évvel korábbi földrengésnek a mostani katasztrófában – írta a BBC.
A World Weather Attribution elemzését egyelőre nem publikálták lektorált tudományos folyóiratban, a szervezet szerint azonban a vizsgálathoz alkalmazott módszert korábban szakmai lektorálásnak vetették alá.
Dr. Simon Cook, a Dundee-i Egyetem gleccserszakértője szerint az elemzés erős bizonyítékokat szolgáltat arra, hogy a klímaváltozás fontos tényező lehetett. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy egyelőre nem lehet pontosan megmondani, miként zajlott le a katasztrófához vezető teljes folyamat. A szakértő szerint további kutatásokra van szükség ahhoz is, hogy jobban megértsék ezeket a magashegységi folyamatokat, és hatékonyabb korai előrejelző rendszereket alakíthassanak ki.
Nepál nemzetközi fellépést sürget
A katasztrófa után a nepáli hatóságok globális összefogást sürgettek a klímaváltozás elleni küzdelemben. Arra hívták fel a figyelmet, hogy az ország viszonylag kis mértékben járul hozzá a világ üvegházhatásúgáz-kibocsátásához, miközben különösen kitett a globális felmelegedés következményeinek.
Balendra Shah nepáli miniszterelnök a tervek szerint első külföldi útján részt vesz az ENSZ New York-i Közgyűlésén, ahol a katasztrófáról és a klímaigazságosságról is beszél majd.