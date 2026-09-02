Csodával határos módon találtak újabb túlélőket a nepáli katasztrófa után

Négy ausztrálról derült ki szerdán, hogy biztonságban van a nepáli árvíz után, így hatra emelkedett azoknak az ausztrál állampolgároknak a száma, akiket az elmúlt napokban megtaláltak – számolt be róla a Daily Mail.

A nepáli árvíz után a mentőcsapatok továbbra is eltűntek ezreit keresi

Fotó: DANIEL CENG / ANADOLU

Az első életben megtalált ausztrál a 26 éves Cara Severino volt, aki a katasztrófa idején a Langtang Nemzeti Park közelében tartózkodott. A nő másokkal együtt egy traktorral jutott ki a veszélyeztetett térségből, később pedig kapcsolatba lépett a hatóságokkal.

Kedden egy további ausztrálról derült ki, hogy biztonságban van, szerdán pedig újabb négy ember került elő. Az öt legutóbb megtalált személy kilétét nem közölték. Egyikük Nepálban, egy másik Kínában tartózkodott, hárman pedig a katasztrófa sújtotta területen kívül voltak.

Több ezer embert keresnek a nepáli árvíz után

A nepáli rendőrség szerdai adatai szerint 1118 holttestet találtak meg a múlt szerdai katasztrófa után. Több mint 4850 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván, köztük 38 ausztrált.

A helyi hatóságok csaknem 12 ezer embert mentettek ki Nepál középső részén. A mentőcsapatok munkája jelenleg többek között a törmelékkel elárasztott vízerőművi alagutakra összpontosul, ahol a feltételezések szerint több száz munkás rekedhetett.

Az eltűntek között gyermekek is vannak. Az ausztrál eltűntek közül a legfiatalabb a 11 éves Aarush Muralitharan lehet, aki 14 éves testvérével, Ashwinnal és szüleivel a Kailás-hegyhez tartó zarándoklaton vett részt.

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök üdvözölte az újabb ausztrálok megtalálását. Közölte, hogy a tragédia közepette pozitív hírek is érkeznek, és Ausztrália továbbra is együttműködik a helyi hatóságokkal.

Az ausztrál külügyi és kereskedelmi minisztérium a légierő repülőgépeivel segélyszállítmányokat küldött a térségbe, miközben ausztrál válságkezelő csoportok is segítik a helyszínen dolgozó diplomáciai személyzetet.