A sár alól mentik, ami még megmaradt – megrázó képek Nepálból

Augusztus 26-án pusztító villámárvíz sújtotta a nepáli–kínai határ térségét. A katasztrófa következtében Nepálban és Tibetben legalább 1399 ember meghalt, több mint 5400 embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

Súlyos pusztítást hagyott maga után a nepáli katasztrófa

Fotó: PEDRO PARDO / AFP

A nepáli katasztrófát egy gleccser omlása előzte meg: a jégtömeg egy folyóba zuhant, az ezt követő áradás pedig településeket és vízerőműveket öntött el. A sár és a törmelék épületeket temetett maga alá, több vízerőmű alagútjának bejáratát pedig elzárta.