A sár alól mentik, ami még megmaradt – megrázó képek Nepálból

Augusztus 26-án pusztító villámárvíz sújtotta a nepáli–kínai határ térségét. A katasztrófa következtében Nepálban és Tibetben legalább 1399 ember meghalt, több mint 5400 embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván.
A nepáli katasztrófát egy gleccser omlása előzte meg: a jégtömeg egy folyóba zuhant, az ezt követő áradás pedig településeket és vízerőműveket öntött el. A sár és a törmelék épületeket temetett maga alá, több vízerőmű alagútjának bejáratát pedig elzárta.
A nepáli katasztrófa után több túlélőt is találtak
A mentőcsapatok két héttel a katasztrófa után is több helyszínen kutatnak. Három betemetett vízerőmű-alagútban akár 121 ember is rekedhetett. Az elmúlt napokban ugyanakkor több túlélőt is sikerült kimenteni: három embert a vízerőművek alagútjaiban találtak meg, egy nepáli nőt pedig betemetett házából szabadítottak ki.
Balendra Shah nepáli miniszterelnök közlése szerint a kutatási és mentési munkálatok folytatódnak. A túlélők eközben a sár és a romok között próbálják menteni megmaradt értékeiket, és megkezdeni az újjáépítést.