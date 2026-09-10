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Nepál

A sár alól mentik, ami még megmaradt – megrázó képek Nepálból

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Hatalmas pusztítást hagyott maga után az augusztus végi áradás Nepálban. Két héttel a katasztrófa után még mindig kutatnak az eltűntek után, miközben a túlélők a sár és a romok között próbálják újrakezdeni az életüket.
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Nepáláradástermészeti katasztrófavillámárviz

Augusztus 26-án pusztító villámárvíz sújtotta a nepáli–kínai határ térségét. A katasztrófa következtében Nepálban és Tibetben legalább 1399 ember meghalt, több mint 5400 embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

Nepál, nepáli áradás, villámárvíz, gleccseromlás, túlélők, mentés, vízerőmű, áradás, természeti katasztrófa Súlyos pusztítást hagyott maga után a nepáli katasztrófa Fotó: PEDRO PARDO / AFP People recover their belongings in the aftermath of flash floods at Devighat in Nepal's Nuwakot district on September 8, 2026. The August 26 glacial and mountain collapse on the China-Nepal border killed at least 1,399 people, with more than 5,500 missing, including around 800 foreigners. (Photo by Pedro PARDO / AFP)
Súlyos pusztítást hagyott maga után a nepáli katasztrófa
Fotó: PEDRO PARDO / AFP

A nepáli katasztrófát egy gleccser omlása előzte meg: a jégtömeg egy folyóba zuhant, az ezt követő áradás pedig településeket és vízerőműveket öntött el. A sár és a törmelék épületeket temetett maga alá, több vízerőmű alagútjának bejáratát pedig elzárta.

Galéria: Nepál: Totális nyomor és újrakezdés a sártengerben
Fotó: AFP
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Egy férfi a villámárvizek utáni maradványokat szemléli Trishuliban, Nepál Nuwakot körzetében.

A nepáli katasztrófa után több túlélőt is találtak

A mentőcsapatok két héttel a katasztrófa után is több helyszínen kutatnak. Három betemetett vízerőmű-alagútban akár 121 ember is rekedhetett. Az elmúlt napokban ugyanakkor több túlélőt is sikerült kimenteni: három embert a vízerőművek alagútjaiban találtak meg, egy nepáli nőt pedig betemetett házából szabadítottak ki.

Balendra Shah nepáli miniszterelnök közlése szerint a kutatási és mentési munkálatok folytatódnak. A túlélők eközben a sár és a romok között próbálják menteni megmaradt értékeiket, és megkezdeni az újjáépítést.

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