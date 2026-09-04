Kilenc nappal a katasztrófa után mentettek ki túlélőket egy alagútból Nepálban – videó

A mentőcsapatok pénteken két túlélőt hoztak felszínre a Trishuli 3A vízerőmű törmelékkel elzárt alagútjából. A nepáli villámárvíz következtében legalább 12 vízerőmű-projektben keletkeztek súlyos károk, a mentési munkálatok pedig több helyszínen tovább folytatódnak – számolt be róla a Daily Mail.

A nepáli villámárvíz után tovább folytatódik a kutatás az alagutakban rekedt dolgozók után

Fotó: Youtube/@abcnewsaustralia

A hatóságok a két férfit a 30 éves Sanjay Shahként és a 45 éves Kabir Maharjanként azonosították. A nepáli hadsereg tájékoztatása szerint mindketten orvosi ellátásban részesülnek.

A mentőcsapatok mintegy 50–60 méternyi, keményre tömörödött törmeléken jutottak át. Nem sokkal a két férfi megtalálása előtt a mentők halk választ véltek hallani az alagút belsejéből. A kutatás a helyszínen tovább folytatódik.

Több vízerőművet is megrongált a nepáli villámárvíz

A katasztrófa augusztus 26-án következett be, miután a kínai–nepáli határ térségében egy gleccser- és sziklaomlás hatalmas sár- és törmelékárat indított el. Az áradás utakat, hidakat és vízerőműveket rongált meg, egyes településeket pedig elvágott a külvilágtól.

A nepáli hatóságok adatai szerint az országban 1259 holttestet találtak meg, 5083 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Kínában 21 halálos áldozatról és 541 eltűntről számoltak be.

A két országban így összesen 1280 ember halálát erősítették meg, 5624 embert pedig továbbra is keresnek. Az eltűntek között több mint 800 külföldi állampolgár, köztük turisták és zarándokok is van.