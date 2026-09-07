Nemzeti gyásznapot hirdettek Nepálban

A nepáli belügyminisztérium közlése szerint a kormányzati épületeken és az ország külföldi képviseletein félárbócra eresztik a nemzeti zászlót. A hindu hagyományok szerint a halálesetet követő 13. nap a gyász utolsó napja, amikor az elhunytakról különböző szertartásokkal és ételfelajánlásokkal emlékeznek meg.

Félárbócon lobog a nemzeti zászló Katmanduban a nepáli villámárvíz után elrendelt gyásznapon

Fotó: PRAKASH MATHEMA / AFP

A kormány nem szervezett nagyobb központi rendezvényeket, mivel a katasztrófa sújtotta területeken továbbra is folyik a kutatás és a mentés – közölte Phanindra Paudel, a nepáli Nemzeti Vészhelyzeti Műveleti Központ munkatársa a Reuters hírügynökséggel.

Négy embert mentettek ki élve az elmúlt napokban

Az augusztus 26-i katasztrófát egy leszakadó gleccser idézte elő, amely hatalmas sár- és kőtömeget indított el a Nepál és a kínai Tibet határvidékén. Az áradás településeket mosott el, utakat és főútvonalakat temetett sár és törmelék alá.

Az elmúlt napokban négy embert sikerült élve kimenteni Nepálban. Egy kínai állampolgárt szombaton húztak ki egy alagútból, két vízerőművi dolgozót pénteken mentettek ki egy másik alagútból, egy nepáli nőt pedig szombaton találtak meg élve romok alá temetett otthonában.

Raja Ram Basnet, a nepáli hadsereg szóvivője szerint a mentési munkálatok elsősorban a térség vízerőműveire összpontosulnak, mert a hatóságok úgy vélik, hogy ezeken a helyszíneken még lehetnek túlélők.

Tibetben szintén folytatódik a kutatás. Kínai tisztviselők vasárnap közölték, hogy további 12 holttestet találtak meg, miközben több száz embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

Az államfő felkereste a nepáli villámárvíz sújtotta térséget

Ram Chandra Paudel nepáli államfő hétfőn felkereste az árvíz által sújtott területeket, hogy felmérje a katasztrófa okozta károkat.

Nuwakotban, az egyik legsúlyosabban érintett körzetben a börtön biztonsági személyzete 923 fogvatartottat menekített egy magasabban fekvő épületbe még azelőtt, hogy az árvíz elérte volna a börtön mélyebben fekvő épületét – közölte Balendra Shah miniszterelnök.

A hatóságok 50 olyan fogvatartottat is elfogtak, akik az áradás kezdetekor áttörték a börtön falát és kapuit, majd megszöktek. A miniszterelnök közlése szerint mintegy száz méterre jutottak, mielőtt elfogták őket.