Tíz napig volt egy alagút foglya – újabb túlélőt találtak a nepáli villámárvíz után

Tíz nappal a nepáli villámárvíz után élve mentettek ki egy kínai állampolgárt egy vízerőmű alagútjából szombaton – számolt be róla a Reuters.

Újabb túlélőt találtak a nepáli villámárvíz után

Fotó: SAFAL PRAKASH SHRESTHA / ANADOLU

A nepáli hadsereg tájékoztatása szerint Lu Haitao a Felső-Trishuli–1 vízerőmű-projekt egyik 225 méter hosszú alagútjában rekedt. A férfin nem találtak látható sérüléseket, életfunkciói stabilak voltak, ugyanakkor enyhe kihűlés jeleit mutatta.

A hadsereg által közzétett felvételeken Lu kimerültnek és zavartnak látszik, ruháját és bőrét megszáradt sár és por borítja. A férfit egy helikopter fedélzetén részesítették sürgősségi orvosi ellátásban, majd katonai kórházba szállították.

Több száz ember rekedhetett az alagutakban a nepáli villámárvíz után

Lu Haitao a harmadik ember, akit élve sikerült kimenteni azokból az alagutakból, amelyekben a hatóságok szerint mintegy 900 ember rekedhetett. Pénteken két túlélőt hoztak ki a Felső-Trishuli 3A vízerőmű egyik alagútjából.

A katasztrófa augusztus 26-án történt, amikor jégből, sziklákból és sárból álló áradat zúdult végig egy himalájai völgyön. Szakértők szerint az áradást a folyó felső szakaszán történt gleccseromlás válthatta ki.

A nepáli katasztrófavédelem pénteki adatai szerint legalább 1344 ember vesztette életét az áradásokban, amelyek házakat, utcákat és iskolákat sodortak el a Tibettel határos térségben. Mintegy 4887 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván, köztük 583 külföldi állampolgárt, akik közül sokan zarándokok és túrázók.

Tibetben a kínai hatóságok pénteki adatai szerint 31-en haltak meg, 531 embert pedig eltűntként tartottak nyilván. Az eltűntek között 261 külföldi állampolgár is van.

A nepáli hadsereg szombaton egy másik sikeres mentésről is beszámolt. Chandika Kumari Shresthát Betrawatiban, az otthonából mentették ki. A hatóságok által közzétett felvételen a nőt sár borítja egy elárasztott föld alatti helyiségben, miközben a mentők vizet adnak neki.

Nuwakot körzetben közben családok várnak hírekre azokról a hozzátartozóikról, akikről feltételezik, hogy továbbra is az alagutakban rekedtek. A Maithili laktanya falaira az eltűntek fényképeit helyezték ki.

Az onnan kijutott túlélők később azt mondták a családnak, hogy Ishwor még életben volt. Beszámolójuk szerint mintegy 200-300 ember kiabálását lehetett hallani az alagút belsejéből.