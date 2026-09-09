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nicolas cage

Hatalmas víznyelő keletkezett Nicolas Cage luxusotthonánál – videó

57 perce
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Hatalmas víznyelő alakult ki egy malibui ingatlannál a Dél-Kaliforniát sújtó heves esőzések után. A ház a helyi sajtó szerint Nicolas Cage tulajdonában van, a beomlás pedig a kocsibejáró jelentős részét is magával rántotta.
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nicolas cageesőzésMalibu

Mintegy kilenc méter széles és kilenc méter hosszú víznyelő alakult ki Nicolas Cage malibui otthonánál, miután beomlott az ingatlan kocsibejárója. A helyi média beszámolói szerint az esetben senki sem sérült meg.

Nicolas Cage, Malibu, víznyelő, Dél-Kalifornia, Marie trópusi vihar, kocsibejáró, gázszivárgás, Los Angeles Nicolas Cage egy jótékonysági sporteseményen Los Angelesben, 2026. június 18-án Fotó: RANDY SHROPSHIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 18: Nicolas Cage attends the 2nd annual Mookie Betts' Smash For Good Pickleball Challenge at Griffin Club Los Angeles on June 18, 2026 in Los Angeles, California. Randy Shropshire/Getty Images for The 5050 Foundation/AFP (Photo by Randy Shropshire / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Nicolas Cage egy jótékonysági sporteseményen Los Angelesben, 2026. június 18-án
Fotó: RANDY SHROPSHIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A környék lakóit már hétfőn tájékoztatták arról, hogy egy körülbelül 2,4 méteres víznyelő kezdett kialakulni. Egy helyi lakos a Los Angeles magazinnak azt mondta, a ház tulajdonosai ekkor még nem aggódtak különösebben.

Azt hittük, elég gyorsan helyre lehet hozni

– fogalmazott.

A helyzet azonban kedd hajnalra jelentősen súlyosbodott: újabb földdarabok omlottak be, és végül egy mintegy kilencméteres kráter keletkezett. A víznyelő a kocsibejáró jelentős részét magával rántotta, a mélyedésbe aszfalt-, beton- és építési törmelék zuhant.

A mentőegységek kedd hajnalban vonultak a helyszínre, miután a beomlás következtében gázszivárgás alakult ki. A SoCalGas később közölte, hogy sikerült megszüntetni a szivárgást.

A kráter környékét forgalmi bójákkal kerítették el. Az AFP helyszíni beszámolója szerint a tenger felől érkező hullámok bejutottak a víznyelőbe, majd az épületet tartó cölöpök alatt visszaáramlottak.

Több malibui házat is veszélyesnek nyilvánítottak

A károk azt követően keletkeztek, hogy Los Angeles partvidékére áradásveszély miatt figyelmeztetést adtak ki a Marie trópusi viharhoz kapcsolódóan. A korábban hurrikánként számon tartott vihar ugyan a partoktól távol maradt, de Dél-Kaliforniában heves esőzéseket és magas hullámokat okozott – írj a aBBC.

Malibu illetékesei az érintett utcában legalább öt házat nyilvánítottak belépésre veszélyesnek. A lakókat arra is figyelmeztették, hogy a mentőegységek bejutása jelentősen nehezebbé vált, az út egy része pedig a beomlás miatt járhatatlanná válhat.

A New York Times korábbi beszámolója szerint Nicolas Cage 2024-ben vásárolta meg a malibui ingatlant. 

 

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