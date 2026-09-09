Hatalmas víznyelő keletkezett Nicolas Cage luxusotthonánál – videó

Mintegy kilenc méter széles és kilenc méter hosszú víznyelő alakult ki Nicolas Cage malibui otthonánál, miután beomlott az ingatlan kocsibejárója. A helyi média beszámolói szerint az esetben senki sem sérült meg.

Nicolas Cage egy jótékonysági sporteseményen Los Angelesben, 2026. június 18-án

Fotó: RANDY SHROPSHIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A környék lakóit már hétfőn tájékoztatták arról, hogy egy körülbelül 2,4 méteres víznyelő kezdett kialakulni. Egy helyi lakos a Los Angeles magazinnak azt mondta, a ház tulajdonosai ekkor még nem aggódtak különösebben.

Azt hittük, elég gyorsan helyre lehet hozni

– fogalmazott.

A helyzet azonban kedd hajnalra jelentősen súlyosbodott: újabb földdarabok omlottak be, és végül egy mintegy kilencméteres kráter keletkezett. A víznyelő a kocsibejáró jelentős részét magával rántotta, a mélyedésbe aszfalt-, beton- és építési törmelék zuhant.

A mentőegységek kedd hajnalban vonultak a helyszínre, miután a beomlás következtében gázszivárgás alakult ki. A SoCalGas később közölte, hogy sikerült megszüntetni a szivárgást.

A kráter környékét forgalmi bójákkal kerítették el. Az AFP helyszíni beszámolója szerint a tenger felől érkező hullámok bejutottak a víznyelőbe, majd az épületet tartó cölöpök alatt visszaáramlottak.

Több malibui házat is veszélyesnek nyilvánítottak

A károk azt követően keletkeztek, hogy Los Angeles partvidékére áradásveszély miatt figyelmeztetést adtak ki a Marie trópusi viharhoz kapcsolódóan. A korábban hurrikánként számon tartott vihar ugyan a partoktól távol maradt, de Dél-Kaliforniában heves esőzéseket és magas hullámokat okozott – írj a aBBC.

Malibu illetékesei az érintett utcában legalább öt házat nyilvánítottak belépésre veszélyesnek. A lakókat arra is figyelmeztették, hogy a mentőegységek bejutása jelentősen nehezebbé vált, az út egy része pedig a beomlás miatt járhatatlanná válhat.