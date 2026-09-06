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Nicole Kidman

Részeg volt Nicole Kidman új filmje premierjén? Nagyon furcsán viselkedett – videók, fotók

54 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Alaposan meglepte a rajongókat a világhírű színésznő az Átkozott boszorkák 2 Los Angeles-i premierjén, ahol láthatóan szokatlanul jókedvűen viselkedett. A Nicole Kidmanről készült felvételek gyorsan terjedni kezdtek, és a rajongók közül többen azt találgatták, vajon felhajtott-e néhány pohárral a vörös szőnyeges megjelenés előtt.
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Nicole KidmanfilmpremierÁtkozott boszorkákszínésznőSandra Bullock

Nicole Kidman hétfő este Sandra Bullock, Maisie Williams és Joey King társaságában jelent meg a Practical Magic 2, vagyis az Átkozott boszorkák 2 Los Angeles-i premierjén, ahol a színésznő viselkedése hamar nagy figyelmet kapott.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - AUGUST 31: Nicole Kidman attends the premiere of Warner Bros. Pictures' "Practical Magic 2" at Directors Village on August 31, 2026 in Los Angeles, California. Monica Schipper/Getty Images/AFP (Photo by Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A rajongók szerint nagyon furcsán viselkedett Nicole Kidman
Fotó: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az 59 éves ausztrál színésznőt az Entertainment Tonight riportere arról kérdezte, hogy melyik tervező ruháját viseli. Kidman azonban kissé nehezen találta a szavakat, egy ponton értetlenül vissza is kérdezett:

Huh?

Ezután kissé csapongva annyit mondott:

Ez Versace. Érezzétek jól magatokat. Bulizzunk!

A jelenetet látva a közösségi média felhasználói azonnal találgatni kezdtek, többen úgy vélték, hogy a színésznő talán már megivott egy-két pohár pezsgőt, mielőtt a kamerák elé állt.

  • „Eléri, hogy parókát akarjak viselni és berúgjak” – viccelődött az egyik rajongó, míg egy másik szerint a színésznő „igazi ikon”.
  • Volt, aki egyenesen új életmottóként idézte Kidman szavait: „Ez Versace. Érezzétek jól magatokat. Bulizzunk!”
  • Másoknak az értetlen „Huh?” tetszett a legjobban, míg egy kommentelő csak annyit írt: „Ó, ő aztán jól érezte magát.”

Többen pedig azt találgatták, hogy a színésznő esetleg fáradt vagy kissé spicces lehetett – írja a Daily Mail.

Nicole Kidman wearing Atelier Versace, styled by Jason Bolden and Sandra Bullock wearing custom Louis Vuitton, styled by Leslie Fremar arrive at the Los Angeles Premiere Of Warner Bros. Pictures' 'Practical Magic 2' held at the Directors Village (formerly Westwood Village Theatre) on August 31, 2026 in Westwood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Nicole Kidman és Sandra Bullock az Átkozott boszorkák 2 Los Angeles-i premierjén
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Imádják Nicole Kidmant

A rajongók azért nemcsak a furcsa viselkedéséről beszéltek, hanem a közvetlenségét is dicsérték. Egyikük szerint Kidman „a legszebb, legőszintébb, legvidámabb és legközvetlenebb hollywoodi nő”, akit ráadásul a kamerák is imádnak. „Imádom őt. Részegen, józanul, egyszerűen nem tud hibázni!” – írta egy másik rajongó. 

(L/R) English actress Maisie Williams, US-Australian actress Nicole Kidman, US actress Sandra Bullock and US actress Joey King attend the US premiere of "Practical Magic 2" at Directors Village theatre in Los Angeles, on August 31, 2026. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
Maisie Williams, Nicole Kidman, Sandra Bullock és Joey King az Átkozott boszorkák 2 amerikai premierjén
Fotó: VALERIE MACON / AFP

Kidman közben a vörös szőnyegen is magára vonta a figyelmet, egy áttetsző, fekete csipkeruhát viselt, amelyet Pieter Mulier tervezett az Atelier Versace számára. A megjelenést egy csipke chokerrel egészítette ki, az aszimmetrikus ruhán pedig combig érő hasíték is volt.

Közel három évtized után érkezik a folytatás

Az Átkozott boszorkák 2-ben Sandra Bullock ismét Sally Owens szerepét alakítja, míg Kidman a testvérét, Gilliant játssza. A két boszorkány a családjukat sújtó átok ellenére próbál normális életet élni.

A folytatás Bullock első filmes projektje négy év kihagyás után.

A történet az eredeti film (1998) után 25 évvel játszódik, és Alice Hoffman 2021-es folytatásos történetén, a The Book of Magic című művön alapul.

Az új filmben Stockard Channing és Dianne Wiest is visszatérnek, akik az eredeti filmben Kidman és Bullock különc nagynénjeit alakították.

LES ENSORCELEUSES 2 PRACTICAL MAGIC 2 2026 de Susanne Bier Nicole Kidman Sandra Bullock. d'apres le roman de Alice Hoffman based on the novel by Alice Hoffman COLLECTION CHRISTOPHEL © Warner Bros. - Alcon Entertainment - DiNovi Pictures - Fortis Films (Photo by Warner Bros. - Alcon Entertainme / Collection ChristopheL via AFP)
Nicole Kidman és Sandra Bullock az Átkozott boszorkák 2 című filmben
Fotó: WARNER BROS. - ALCON ENTERTAINME / Collection ChristopheL via AFP

Ismét randizik Nicole Kidman: ennek a férfinak az oldalán virult ki 

Közel két évtized után ért véget az Oscar-díjas színésznő házassága. Nicole Kidman és Keith Urban 2025 szeptemberében jelentették be a szakításukat, majd idén januárban hivatalosan is elváltak. A színésznő a hírek szerint ma már ismét randizik, méghozzá Michael Reinstein üzletemberrel, akivel a közös barátok hozták össze.

 

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