Részeg volt Nicole Kidman új filmje premierjén? Nagyon furcsán viselkedett – videók, fotók

Nicole Kidman hétfő este Sandra Bullock, Maisie Williams és Joey King társaságában jelent meg a Practical Magic 2, vagyis az Átkozott boszorkák 2 Los Angeles-i premierjén, ahol a színésznő viselkedése hamar nagy figyelmet kapott.

A rajongók szerint nagyon furcsán viselkedett Nicole Kidman

Fotó: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az 59 éves ausztrál színésznőt az Entertainment Tonight riportere arról kérdezte, hogy melyik tervező ruháját viseli. Kidman azonban kissé nehezen találta a szavakat, egy ponton értetlenül vissza is kérdezett:

Huh?

Ezután kissé csapongva annyit mondott:

Ez Versace. Érezzétek jól magatokat. Bulizzunk!

A jelenetet látva a közösségi média felhasználói azonnal találgatni kezdtek, többen úgy vélték, hogy a színésznő talán már megivott egy-két pohár pezsgőt, mielőtt a kamerák elé állt.

Nicole Kidman is here to serve Versace party witch at the ‘Practical Magic 2’ premiere. pic.twitter.com/4gRzja09E5 — Entertainment Tonight (@etnow) September 1, 2026

„Eléri, hogy parókát akarjak viselni és berúgjak” – viccelődött az egyik rajongó, míg egy másik szerint a színésznő „igazi ikon”.

– viccelődött az egyik rajongó, míg egy másik szerint a színésznő „igazi ikon”. Volt, aki egyenesen új életmottóként idézte Kidman szavait: „Ez Versace. Érezzétek jól magatokat. Bulizzunk!”

Másoknak az értetlen „Huh?” tetszett a legjobban, míg egy kommentelő csak annyit írt: „Ó, ő aztán jól érezte magát.”

Többen pedig azt találgatták, hogy a színésznő esetleg fáradt vagy kissé spicces lehetett – írja a Daily Mail.

Nicole Kidman és Sandra Bullock az Átkozott boszorkák 2 Los Angeles-i premierjén

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Imádják Nicole Kidmant

A rajongók azért nemcsak a furcsa viselkedéséről beszéltek, hanem a közvetlenségét is dicsérték. Egyikük szerint Kidman „a legszebb, legőszintébb, legvidámabb és legközvetlenebb hollywoodi nő”, akit ráadásul a kamerák is imádnak. „Imádom őt. Részegen, józanul, egyszerűen nem tud hibázni!” – írta egy másik rajongó.

Maisie Williams, Nicole Kidman, Sandra Bullock és Joey King az Átkozott boszorkák 2 amerikai premierjén

Fotó: VALERIE MACON / AFP

Kidman közben a vörös szőnyegen is magára vonta a figyelmet, egy áttetsző, fekete csipkeruhát viselt, amelyet Pieter Mulier tervezett az Atelier Versace számára. A megjelenést egy csipke chokerrel egészítette ki, az aszimmetrikus ruhán pedig combig érő hasíték is volt.

Közel három évtized után érkezik a folytatás

Az Átkozott boszorkák 2-ben Sandra Bullock ismét Sally Owens szerepét alakítja, míg Kidman a testvérét, Gilliant játssza. A két boszorkány a családjukat sújtó átok ellenére próbál normális életet élni.

A folytatás Bullock első filmes projektje négy év kihagyás után.