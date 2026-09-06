Részeg volt Nicole Kidman új filmje premierjén? Nagyon furcsán viselkedett – videók, fotók

Nicole Kidman hétfő este Sandra Bullock, Maisie Williams és Joey King társaságában jelent meg a Practical Magic 2, vagyis az Átkozott boszorkák 2 Los Angeles-i premierjén, ahol a színésznő viselkedése hamar nagy figyelmet kapott.
Az 59 éves ausztrál színésznőt az Entertainment Tonight riportere arról kérdezte, hogy melyik tervező ruháját viseli. Kidman azonban kissé nehezen találta a szavakat, egy ponton értetlenül vissza is kérdezett:
Huh?
Ezután kissé csapongva annyit mondott:
Ez Versace. Érezzétek jól magatokat. Bulizzunk!
A jelenetet látva a közösségi média felhasználói azonnal találgatni kezdtek, többen úgy vélték, hogy a színésznő talán már megivott egy-két pohár pezsgőt, mielőtt a kamerák elé állt.
- „Eléri, hogy parókát akarjak viselni és berúgjak” – viccelődött az egyik rajongó, míg egy másik szerint a színésznő „igazi ikon”.
- Volt, aki egyenesen új életmottóként idézte Kidman szavait: „Ez Versace. Érezzétek jól magatokat. Bulizzunk!”
- Másoknak az értetlen „Huh?” tetszett a legjobban, míg egy kommentelő csak annyit írt: „Ó, ő aztán jól érezte magát.”
Többen pedig azt találgatták, hogy a színésznő esetleg fáradt vagy kissé spicces lehetett – írja a Daily Mail.
Imádják Nicole Kidmant
A rajongók azért nemcsak a furcsa viselkedéséről beszéltek, hanem a közvetlenségét is dicsérték. Egyikük szerint Kidman „a legszebb, legőszintébb, legvidámabb és legközvetlenebb hollywoodi nő”, akit ráadásul a kamerák is imádnak. „Imádom őt. Részegen, józanul, egyszerűen nem tud hibázni!” – írta egy másik rajongó.
Kidman közben a vörös szőnyegen is magára vonta a figyelmet, egy áttetsző, fekete csipkeruhát viselt, amelyet Pieter Mulier tervezett az Atelier Versace számára. A megjelenést egy csipke chokerrel egészítette ki, az aszimmetrikus ruhán pedig combig érő hasíték is volt.
Közel három évtized után érkezik a folytatás
Az Átkozott boszorkák 2-ben Sandra Bullock ismét Sally Owens szerepét alakítja, míg Kidman a testvérét, Gilliant játssza. A két boszorkány a családjukat sújtó átok ellenére próbál normális életet élni.
A folytatás Bullock első filmes projektje négy év kihagyás után.
A történet az eredeti film (1998) után 25 évvel játszódik, és Alice Hoffman 2021-es folytatásos történetén, a The Book of Magic című művön alapul.
Az új filmben Stockard Channing és Dianne Wiest is visszatérnek, akik az eredeti filmben Kidman és Bullock különc nagynénjeit alakították.
Ismét randizik Nicole Kidman: ennek a férfinak az oldalán virult ki
Közel két évtized után ért véget az Oscar-díjas színésznő házassága. Nicole Kidman és Keith Urban 2025 szeptemberében jelentették be a szakításukat, majd idén januárban hivatalosan is elváltak. A színésznő a hírek szerint ma már ismét randizik, méghozzá Michael Reinstein üzletemberrel, akivel a közös barátok hozták össze.