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vízimentő

Próbababának hitték a bajba jutott nőt: végül ki kellett menteni a Temzéből - videó

13 perce
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Először azt hitték, csak egy próbabábu ül a Temze partján, ám hamar kiderült, hogy egy bajba jutott nőt kell kimenteni.
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vízimentőLondonTemze

Furcsa jelenetet rögzített egy járókelő Londonban: egy nő a Temze partján rekedt, lábát a vízbe lógatva ült, és látszólag teljes nyugalommal várta a segítséget.

nő
Egy nő a Temze partján rekedt, miközben lábát a vízbe lógatva várta a segítséget.
Fotó: képernyőfotók

Azt hitték, csak egy próbabábu ül a parton

A változó vízállás miatt kerülhetett bajba a nő, akit hétfőn kora délután vízimentők (RNLI) hoztak ki a partról, majd átadták a mentőszolgálatnak – írja a Need To Know.

A felvételen látható, hogy szinte mozdulatlanul ül a folyó szélén, miközben a csónak lassan megközelíti. A jelenet annyira szokatlan volt, hogy többen először azt hitték, egy próbabábu látható a videón.

Biztos, hogy nem egy gyakorlat?

 – kérdezte az egyik kommentelő, aki szerint a nő egyáltalán nem tűnt valódinak. Az RNLI később megerősítette, hogy valódi mentésről volt szó.

A videót már több mint 125 ezren látták. Sokan azt sem értették, hogyan kerülhetett a nő ilyen helyzetbe, és miért ült olyan nyugodtan a folyóparton. Azt egyelőre nem tudni, pontosan miért pihengélt láblógatva ott.

Pár napja arról is beszámoltunk, hogy egy cápa támadt rá egy 63 éves férfira Ausztráliában, Perth egyik népszerű strandján, miközben a part közelében úszott.

 

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