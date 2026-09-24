Próbababának hitték a bajba jutott nőt: végül ki kellett menteni a Temzéből - videó

Furcsa jelenetet rögzített egy járókelő Londonban: egy nő a Temze partján rekedt, lábát a vízbe lógatva ült, és látszólag teljes nyugalommal várta a segítséget.

Egy nő a Temze partján rekedt, miközben lábát a vízbe lógatva várta a segítséget.

Fotó: képernyőfotók

Azt hitték, csak egy próbabábu ül a parton

A változó vízállás miatt kerülhetett bajba a nő, akit hétfőn kora délután vízimentők (RNLI) hoztak ki a partról, majd átadták a mentőszolgálatnak – írja a Need To Know.

A felvételen látható, hogy szinte mozdulatlanul ül a folyó szélén, miközben a csónak lassan megközelíti. A jelenet annyira szokatlan volt, hogy többen először azt hitték, egy próbabábu látható a videón.

Biztos, hogy nem egy gyakorlat?

– kérdezte az egyik kommentelő, aki szerint a nő egyáltalán nem tűnt valódinak. Az RNLI később megerősítette, hogy valódi mentésről volt szó.

A videót már több mint 125 ezren látták. Sokan azt sem értették, hogyan kerülhetett a nő ilyen helyzetbe, és miért ült olyan nyugodtan a folyóparton. Azt egyelőre nem tudni, pontosan miért pihengélt láblógatva ott.

Pár napja arról is beszámoltunk, hogy egy cápa támadt rá egy 63 éves férfira Ausztráliában, Perth egyik népszerű strandján, miközben a part közelében úszott.