Próbababának hitték a bajba jutott nőt: végül ki kellett menteni a Temzéből - videó

Furcsa jelenetet rögzített egy járókelő Londonban: egy nő a Temze partján rekedt, lábát a vízbe lógatva ült, és látszólag teljes nyugalommal várta a segítséget.
Azt hitték, csak egy próbabábu ül a parton
A változó vízállás miatt kerülhetett bajba a nő, akit hétfőn kora délután vízimentők (RNLI) hoztak ki a partról, majd átadták a mentőszolgálatnak – írja a Need To Know.
A felvételen látható, hogy szinte mozdulatlanul ül a folyó szélén, miközben a csónak lassan megközelíti. A jelenet annyira szokatlan volt, hogy többen először azt hitték, egy próbabábu látható a videón.
Biztos, hogy nem egy gyakorlat?
– kérdezte az egyik kommentelő, aki szerint a nő egyáltalán nem tűnt valódinak. Az RNLI később megerősítette, hogy valódi mentésről volt szó.
A videót már több mint 125 ezren látták. Sokan azt sem értették, hogyan kerülhetett a nő ilyen helyzetbe, és miért ült olyan nyugodtan a folyóparton. Azt egyelőre nem tudni, pontosan miért pihengélt láblógatva ott.
Pár napja arról is beszámoltunk, hogy egy cápa támadt rá egy 63 éves férfira Ausztráliában, Perth egyik népszerű strandján, miközben a part közelében úszott.