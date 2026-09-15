Megszólalt az új Nostradamusként emlegetett jós: brutális, ami télen vár Európára

Craig Hamiltont egyre többen hívják az új Nostradamusnak. Nem véletlenül: a reneszánsz csillagász-jóshoz hasonlóan a brit férfi jövendölései is egész szépen beváltak eddig. Hamilton előre látta többek közt II. Erzsébet királynő halálát, de azt is pontosan tudta, milyen hőség és aszály fog uralkodni idén nyáron Európában. Most újabb aggasztó jövendöléseket tett: szerinte ugyanis a tél épp a nyár ellentéte lesz.

Az új Nostradamusnak nevezett Craig Hamilton szerint árvizekkel teli tél vár ránk

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Ezt jósolja Európának az új Nostradamus

A férfi jóslata szerint az idei téli időszakot az özönvízszerű esőzések fogják meghatározni: azaz míg a nyáron mindenütt az aszállyal küzdött a kontinens, most épp hogy a túl sok víz okoz majd problémát.

Özönvizet látok Nagy-Britanniában és egész Európában. Úgy érzem, hatalmas esőzések jönnek. Áradások várnak ránk. Ez áramkimaradásokat is okoz majd

– jelentette ki, hozzátéve: a briteknél komoly infláció is várható, ami kiváltképp az élelmiszerek árában mutatkozik majd meg.

Craig Hamilton arról is beszélt: úgy érzi, noha nyílt orosz-európai háború nem várható, úgy látja, Nagy-Britannia tapasztalhat majd rejtett orosz támadásokat, szabotázsakciókat, ami miatt Ukrajnát támogatják – írja a Daily Star.