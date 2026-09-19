„Testek a tűzben” – hátborzongató jövőt olvasnak ki Nostradamus jóslatából

A mesterséges intelligencia okozta apokalipszis lehetőségét látják bele egyes értelmezők Nostradamus jóslatába. A 16. századi asztrológus egyik négysoros verse különösen nyugtalanító képpel zárul: „Kezek a keblekben, testek a tűzben” – írja a Ladbible.

Hátborzongató jövőt vetít előre a mesterséges intelligencia és az emberiség kapcsolatáról egy prófécia. Nostradamus jóslata riasztó kép az MI használatáról

Fotó: Wikimedia Commons

A Michel de Nostredame néven született jós 1555-ben megjelent, A próféciák című könyvében gyűjtötte össze jövendöléseit. Követői többek között a londoni nagy tűzvészt, Hitler hatalomra kerülését és a szeptember 11-i terrortámadásokat is összekapcsolják a szövegeivel.

Most a mű negyedik századának 31. négysorosa került előtérbe. Ebben egy „új bölcs”, egy „magányos agy”, tanítványok és a halhatatlanság is megjelenik. Egyesek szerint ezek a kifejezések a mesterséges intelligenciára utalhatnak.

Mesterséges intelligenciát sejtenek Nostradamus jóslata mögött

Az értelmezés hívei az „új bölcsben” az emberek kérdéseire válaszoló technológiát, a „magányos agyban” pedig számítógépet vagy mesterséges intelligenciát látnak. A zárósorban szereplő égő testeket egy lehetséges katasztrófával kapcsolják össze. Nostradamus nem említett gondolkodó robotokat, követői mégis a mesterséges intelligenciával kapcsolják össze sorait.

A technológia veszélyei miatt Jacob Coxon, az Anthropic munkatársa is felmondott: szerinte a fejlesztőcégek „az életünkkel játszanak”. A vállalat elismerte, hogy a mesterséges intelligencia példátlan kockázatokkal járhat.

Dolores Cannon 1989-es, Beszélgetések Nostradamusszal című könyvében már felbukkant a vers technológiai értelmezése. Egy hipnózis alatt megszólaló személy szerint a négysoros egy jövőbeli zseniről szól, aki számítógépbe másolja elméjét, hogy tudata túlélje a halálát.