Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter bejelentést tett: előállították Tiborcz István üzlettársát

Vége?

Befellegzett a SkyShowtime-nak? Itthon is imádják, mégis esélyes, hogy megszűnik

fogyasztószer

Szétszakadt egy beteg nyelőcsöve egy hamis fogyasztószertől

45 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Olyan súlyos és csillapíthatatlan hányást okozott egy hamisított fogyasztószer, hogy használójának elszakadt a nyelőcsöve. Az ausztrál gyógyszerhatóság szerint a retatrutidként árult készítmény valójában semennyit sem tartalmazott a feltüntetett hatóanyagból, egy másik szerből viszont a szokásos mennyiség nyolcszorosát mutatták ki benne.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fogyasztószeréletveszélyes állapotsúlyos

A beteg kórházi kezelésre szorult, miután beadta magának azt az injekciót, amelyről azt hitte, hogy retatrutidot tartalmaz. Az erőteljes hányás következtében kialakult nyelőcsőrepedés életveszélyes állapotot idézhet elő.

nyelőcsőrepedés
Súlyos nyelőcsőrepedés miatt adtak ki riasztást a hamis fogyasztószerre. Fotó: Pixabay

Nyelőcsőrepedés: életveszélyes állapotokat idézhet elő az új fogyasztószer

A retatrutid egy kísérleti peptidalapú fogyasztószer, amely az étvágy szabályozásában szerepet játszó hormonok hatását utánozza. 

A készítményt Ausztráliában és más országokban sem engedélyezték, ezért jogszerűen nem írható fel és nem forgalmazható.

Ennek ellenére a szert széles körben népszerűsítik a közösségi médiában, és retatrutide, Reta, R-10 vagy R-20 néven, gyakran jelöletlen üvegekben árulják a feketepiacon.

Az ausztrál gyógyszerhatóság megvizsgálta a beteg által használt terméket. Retatrutidot nem találtak benne, szemaglutidot azonban igen, ráadásul körülbelül nyolcszor akkora koncentrációban, mint az engedélyezett készítményekben.

Robyn Langham professzor, a hatóság vezető orvosi tanácsadója arra figyelmeztetett, hogy 

az interneten kínált szerek hamisítványok lehetnek.

 A vásárlók nem tudhatják biztosan, milyen hatóanyag és mekkora adag van az üvegben, steril-e a készítmény, illetve tartalmaz-e szennyeződéseket vagy mérgező anyagokat.

Az öninjekciózás tovább növeli a hibás adagolás, a fertőzés, a súlyos immunreakció és az anafilaxiás sokk veszélyét. Victoria állam egészségügyi hatósága korábban hat olyan esetről számolt be, amikor retatrutidként árult készítmények használata akut májkárosodással függött össze.

Az ausztrál tiszti főorvos már korábban is figyelmeztetést adott ki az engedély nélküli peptidek miatt, amelyekhez májkárosodást, gyulladásokat és súlyos allergiás reakciókat kötöttek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!