Szétszakadt egy beteg nyelőcsöve egy hamis fogyasztószertől

A beteg kórházi kezelésre szorult, miután beadta magának azt az injekciót, amelyről azt hitte, hogy retatrutidot tartalmaz. Az erőteljes hányás következtében kialakult nyelőcsőrepedés életveszélyes állapotot idézhet elő.

Súlyos nyelőcsőrepedés miatt adtak ki riasztást a hamis fogyasztószerre. Fotó: Pixabay

Nyelőcsőrepedés: életveszélyes állapotokat idézhet elő az új fogyasztószer

A retatrutid egy kísérleti peptidalapú fogyasztószer, amely az étvágy szabályozásában szerepet játszó hormonok hatását utánozza.

A készítményt Ausztráliában és más országokban sem engedélyezték, ezért jogszerűen nem írható fel és nem forgalmazható.

Ennek ellenére a szert széles körben népszerűsítik a közösségi médiában, és retatrutide, Reta, R-10 vagy R-20 néven, gyakran jelöletlen üvegekben árulják a feketepiacon.

Az ausztrál gyógyszerhatóság megvizsgálta a beteg által használt terméket. Retatrutidot nem találtak benne, szemaglutidot azonban igen, ráadásul körülbelül nyolcszor akkora koncentrációban, mint az engedélyezett készítményekben.

Robyn Langham professzor, a hatóság vezető orvosi tanácsadója arra figyelmeztetett, hogy

az interneten kínált szerek hamisítványok lehetnek.

A vásárlók nem tudhatják biztosan, milyen hatóanyag és mekkora adag van az üvegben, steril-e a készítmény, illetve tartalmaz-e szennyeződéseket vagy mérgező anyagokat.

Az öninjekciózás tovább növeli a hibás adagolás, a fertőzés, a súlyos immunreakció és az anafilaxiás sokk veszélyét. Victoria állam egészségügyi hatósága korábban hat olyan esetről számolt be, amikor retatrutidként árult készítmények használata akut májkárosodással függött össze.

Az ausztrál tiszti főorvos már korábban is figyelmeztetést adott ki az engedély nélküli peptidek miatt, amelyekhez májkárosodást, gyulladásokat és súlyos allergiás reakciókat kötöttek.