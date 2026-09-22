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nyeremény

Ötödször tartóztatták le az álomvagyonhoz jutott lottónyertest, alig másfél éve kaszált 52 milliárdot

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Egy 2 dolláros szelvénnyel nyert 167 millió dollárt, azóta azonban sorra kerülnek elő az újabb ügyei. James Farthingot most ötödször tartóztatták le.
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nyereménybörtönpowerball

Újra letartóztatták James Farthinget, aki tavaly 167 millió dolláros, vagyis nagyjából 52 milliárd forintos Powerball-főnyereményt zsebelt be. A férfira egy Walmart parkolójában találtak rá: részegen, egy járó motorú Ford Mustangban aludt. A mostani eset már az ötödik büntetőügye a mesés nyereménye óta – adta hírül a New York Post

nyeremény
James Farthingot, a 167 millió dolláros Powerball-nyertest ötödször is letartóztatták, miután ittasan, egy autóban alva találtak rá egy Walmart parkolójában.
Fotó: Scott megyei seriffhivatal

A rendőrséget vasárnap hajnalban riasztották, miután valaki bejelentette, hogy egy fehér Mustang egy georgetowni kereszteződés közepén áll. Az autó nem sokkal később behajtott egy Walmart parkolójába.

A kiérkező rendőrök Farthinget egyedül találták a kocsiban. Az ablakon többször is kopogniuk kellett, mire felébredt. 

A rendőrségi jelentés szerint erősen alkohol- és marihuánaszaga volt, a szeme vörös és könnyezett, nehezen beszélt, és bizonytalanul mozgott.

Farthing azt mondta, egy nő vitte a parkolóba, majd otthagyta. A biztonsági kamerák felvételei azonban mást mutattak: senki nem szállt ki a Mustangból, miután az autó beparkolt.

A nyeremény után sorra jönnek az ügyek

A férfit közterületi ittasság miatt letartóztatták, majd a Scott megyei fogdába szállították. Kedden bíróság elé áll az ügyben. A hatalmas nyeremény óta azonban nem ez az első alkalom, hogy összetűzésbe került a törvénnyel. 

Júliusban azzal gyanúsították meg, hogy egy csónakázás után fojtogatta egyik nőismerősét az otthonában.

Egy tavaly novemberi cserbenhagyásos baleset miatt is eljárás indult ellene: a vád szerint Corvette-jével nekihajtott egy másik autónak Lexingtonban, majd gyalog elmenekült a helyszínről. 

Februárban egy bírósági eljárásban részt vevő személy megfélemlítésével gyanúsították meg, 2025 áprilisában pedig azzal került bajba, hogy a gyanú szerint Floridában fejbe rúgott egy rendőrt.

Farthing egy mindössze 2 dollárért vett Powerball-szelvénnyel nyerte meg a 167 millió dolláros, mai árfolyamon mintegy 52,5 milliárd forintos főnyereményt. A szelvényt Georgetownban vásárolta, és a hatalmas nyereményből édesanyjával is megosztott egy részt.

 

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