Nem sokat várt az osztrák lottónyertes: döbbenetes összeget vihet haza

Egy salzburgi játékos vitte el az EuroMillions pénteki sorsolásának 111 516 282 eurós, azaz mintegy 40,7 milliárd forintos főnyereményét, és azóta már jelentkezett is az osztrák lottótársaságnál. Telefonon megerősítették neki, hogy valóban az ő szelvényén szerepel a telitalálat, a friss milliomos pedig már azt is jelezte, hogy mielőbb találkozna a nagy nyertesekkel foglalkozó szakemberrel – olvasható a Heute oldalán.

Egy csapásra milliárdos lett egy salzburgi játékos, aki eltalálta az EuroMillions összes nyerőszámát. A főnyeremény 111,5 millió euró, mintegy 40,7 milliárd forint volt.

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Kilenc sorsoláson át halmozódott a jackpot

A szelvény két sorsolásra szólt, így a pénteki húzás jelentette a második esélyt a főnyereményre. Ezúttal sikerült a telitalálat:

az EuroMillions jackpotját ezt megelőzően kilenc egymást követő sorsoláson sem vitték el, így az összeg végül több mint 111 millió euróra, azaz mintegy 40,7 milliárd forintra nőtt.

Az osztrák lottótársaság közlése szerint a szerencsés játékos már felvette velük a kapcsolatot.

Ausztriában ez minden idők harmadik legnagyobb nyereménye

A 111,5 millió eurós jackpot Ausztria történetének harmadik legnagyobb lottónyereménye, és egyben a harmadik alkalom, hogy százmillió eurónál nagyobb összeget nyertek az országban.

Az osztrák rekordot egy win2day-játékos tartja, aki 2025 márciusában 250 millió eurót (mintegy 91,4 milliárd forintot) vihetett haza.

A második helyen szintén egy win2day-játékos áll: 2023 decemberében 240 millió eurót (mintegy 87,7 milliárd forintot) nyert.

A mostani salzburgi telitalálat már a 20. alkalom, hogy az EuroMillions európai jackpotját Ausztriában vitték el.

Másoknál is megváltoztatta az életet a lottónyeremény, de ők nem felejtették el, honnan jöttek: a brit Jon és Lucy Waring a vagyonból egykori kórházukat is támogatták, műalkotásokkal és egy zongorával segítve a demenciaosztályt.