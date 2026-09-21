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óceánjáró

Hatalmas mentőakció indult: egy óceánjáró fedélzetéről vetette a vízbe magát egy férfi

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A Carnival Cruise egyik hajója megfordult a mexikói partoknál, miután egy utas a vízbe esett. Bár az óceánjáró később folytatta útját, nem tudni, hogy megtalálták-e a férfit.
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óceánjáróhajóeltűnt

Egy Carnival Cruise óceánjáró megfordult, hogy megkeressen egy férfit, aki a mexikói partoknál a vízbe ugrott.

Vízbe vetette magát egy férfi egy óceánjáró fedélzetéről.
Vízbe vetette magát egy férfi egy óceánjáró fedélzetéről. (Képünk illusztráció) Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Vízbe vetette magát egy férfi egy óceánjáró fedélzetéről

A keresés helyi idő szerint szombat reggel kezdődött, amikor a hajó a mexikói Baja-félsziget partjainál haladt. A Carnival képviselője közölte a TMZ-vel: "A Carnival Cruise Line szombaton megerősítette, hogy a Carnival Panorama egyik férfi utasa a vízbe ugrott, miközben a hajó a mexikói Puerto Vallartából a kaliforniai Long Beachbe tartott."

Amint értesültek a vendég eltűnéséről, a hajó legénysége átvizsgálta a biztonsági kamerák felvételeit, és értesítette az amerikai, valamint a mexikói parti őrséget is.

 A hajótársaság kiemelte, hogy teljes támogatást nyújtanak az utassal együtt utazó családtagoknak.

Az egyik vendég elárulta, hogy az incidens a Baja-félsziget menti vizeken történt, amikor a hajó már úton volt vissza Long Beachre. Elmondása szerint az egyik családtag helyi idő szerint 10:30 körül értesítette a hajó személyzetét a történtekről.

Miután a biztonsági kamerák felvételei megerősítették, hogy az utas a vízbe esett, a hajó délután 2 órakor visszafordult, hogy bekapcsolódjon a keresésbe, majd körülbelül délután 4:30-kor folytatta útját Long Beach felé. Egyelőre nem tudni, hogy a férfit megtalálták-e.

 

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