Káosz a fedélzeten – két súlyos vészhelyzet bénította meg az óceánjáró útját

Két súlyos egészségügyi vészhelyzet miatt kellett váratlanul megváltoztatnia útvonalát a Royal Caribbean egyik hatalmas óceánjárójának. Az Oasis of the Seas fedélzetén előbb egy hétéves gyermek, majd egy másik utas szorult sürgős orvosi ellátásra, ezért a hajó visszafordult a Bahamák felé – írja a Daily Mail.

Több ezer utas terve borult fel az Oasis of the Seas óceánjáró késése miatt. A Royal Caribbean hajója két kritikus beteg miatt tért vissza Nassauba (illusztráció) Forrás: Pexels

Visszafordult az óceánjáró két egészségügyi veszélyhelyzet miatt

Az óceánjáró már Cape Liberty felé tartott, amikor a kapitány úgy döntött, hogy Nassau felé veszi az irányt. A beteg gyermeket kórházba kellett szállítani, majd a visszaút közben egy másik utas is kritikusan megbetegedett. Mindkét beteget végül Nassauban vitték partra, hogy további orvosi ellátást kaphassanak.

A váratlan kitérő komoly késést okozott az Oasis of the Seas hajóútján. A vasárnap reggel 6 órára tervezett New Jersey-i érkezés helyett a Royal Caribbean már csak délután 2 óra körül számít a kikötésre. A csúszás több ezer utas repülőjegyeit, szállásfoglalásait és hazautazását is érintheti.

A késés a következő hajóutat sem hagyja érintetlenül. Annak indulását akár nyolc órával is eltolhatják, és a menetrendből már törölték a floridai Port Canaveral kikötőjét.

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