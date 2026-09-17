Elképesztő felfedezés: 1700 éves Odüsszeia-töredékre bukkantak az egyetemi könyvtárban

Egy 1700 éves pergamendarabot fedeztek fel a holland Utrechti Egyetem könyvtárában, amely az Odüsszeia néhány sorát tartalmazza. Az értékes műtárgyra Mark de Kreij, ógörög nyelvet oktató tanár és kutató bukkant rá ezelőtt két évvel, mialatt egy német tudós kéziratgyűjteményét vizsgálta át. A széttépett töredék 6,6 cm x 7,7 cm méretű, tehát nagyjából egy játékkártya méretével egyenértékű, és Homérosz epikus művének 12. énekéből tartalmaz egy részletet.

Az Odüsszeia több ezer éves másolatára bukkantak rá / Fotó: Utrechti Egyetem

Az Odüsszeia több ezer éves másolatára bukkantak rá

A pergamenen egész pontosan az a részlet olvasható, amikor Odüsszeusz emberei leölik és megeszik a napisten, Héliosz szent szarvasmarháit, figyelmen kívül hagyva ezzel a vezetőjük figyelmeztetéseit. Ennek megtorlásaként a főisten, Zeusz hatalmas viharral sújtja őket, melynek következtében Odüsszeusz flottája és a seregének összes többi, még életben maradt tagja odaveszik.

De Kreij elmondása szerint a töredék már évek óta észrevétlenül hevert a könyvtárban, míg végül rábukkant. Az ógörög nyelvű szöveg kopt papiruszok, görög ábécével írt egyiptomi szövegek között lapult, és feltehetően egy 3-4. századi Egyiptomban készült, kisméretű könyvből származik. De Kreij szerint a töredék feltehetően azért maradt fenn, mivel a könyv közepén volt, így a külső lapok védték.

How did that get there? 1,700-year-old fragment of Homer's Odyssey is discovered hidden between the pages of a Dutch library book https://t.co/xQXe0LUA6R — Daily Mail (@DailyMail) September 17, 2026

Az egyetem Christopher Nolan idén bemutatott filmadaptációjának kasszasikerét követően döntött úgy, nyilvánosságra hozza a felfedezést: a filmnek hála ugyanis igencsak megnőtt az érdeklődés az Odüsszeia iránt, illetve az angol és holland nyelvű fordítások eladásai is.

Az Odüsszeia ilyen korai másolataiból mindössze néhány töredék maradt fenn, de a kutatók szerint a felfedezés azt mutatja, hogy Homérosz több mint két és fél évezredes eposzát az ókorban is folyamatosan másolták és továbbadták.

(Via)