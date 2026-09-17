Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt a főorvos, ez okozta Deák Bill Gyula halálát

Fontos

Magyar Péter: Jönnek a politikusi vagyonosodási vizsgálatok

felfedezés

Elképesztő felfedezés: 1700 éves Odüsszeia-töredékre bukkantak az egyetemi könyvtárban

37 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Lenyűgöző felfedezést tett egy kutató a holland Utrechti Egyetem könyvtárában. Mark de Kreij ekkor egy német tudós kéziratgyűjteményét vizsgálta át, amikor rátalált egy 1700 éves pergamendarabra, ami Homérosz Odüsszeia című eposzának néhány sorát tartalmazza.
Link másolása
Vágólapra másolva!
felfedezésHoméroszOdüsszeiapergamentöredék

Egy 1700 éves pergamendarabot fedeztek fel a holland Utrechti Egyetem könyvtárában, amely az Odüsszeia néhány sorát tartalmazza. Az értékes műtárgyra Mark de Kreij, ógörög nyelvet oktató tanár és kutató bukkant rá ezelőtt két évvel, mialatt egy német tudós kéziratgyűjteményét vizsgálta át. A széttépett töredék 6,6 cm x 7,7 cm méretű, tehát nagyjából egy játékkártya méretével egyenértékű, és Homérosz epikus művének 12. énekéből tartalmaz egy részletet.

Az Odüsszeia több ezer éves másolatára bukkantak rá / Fotó: Utrechti Egyetem

Az Odüsszeia több ezer éves másolatára bukkantak rá

A pergamenen egész pontosan az a részlet olvasható, amikor Odüsszeusz emberei leölik és megeszik a napisten, Héliosz szent szarvasmarháit, figyelmen kívül hagyva ezzel a vezetőjük figyelmeztetéseit. Ennek megtorlásaként a főisten, Zeusz hatalmas viharral sújtja őket, melynek következtében Odüsszeusz flottája és a seregének összes többi, még életben maradt tagja odaveszik.

De Kreij elmondása szerint a töredék már évek óta észrevétlenül hevert a könyvtárban, míg végül rábukkant. Az ógörög nyelvű szöveg kopt papiruszok, görög ábécével írt egyiptomi szövegek között lapult, és feltehetően egy 3-4. századi Egyiptomban készült, kisméretű könyvből származik. De Kreij szerint a töredék feltehetően azért maradt fenn, mivel a könyv közepén volt, így a külső lapok védték.

Az egyetem Christopher Nolan idén bemutatott filmadaptációjának kasszasikerét követően döntött úgy, nyilvánosságra hozza a felfedezést: a filmnek hála ugyanis igencsak megnőtt az érdeklődés az Odüsszeia iránt, illetve az angol és holland nyelvű fordítások eladásai is. 

Az Odüsszeia ilyen korai másolataiból mindössze néhány töredék maradt fenn, de a kutatók szerint a felfedezés azt mutatja, hogy Homérosz több mint két és fél évezredes eposzát az ókorban is folyamatosan másolták és továbbadták.

(Via)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!