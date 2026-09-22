Halálos baleset történt a müncheni Oktoberfesten – rendőrök és mentők lepték el a helyszínt

Meghalt egy 52 éves dolgozó, miután hétfő este súlyos balesetet szenvedett a müncheni Oktoberfest egyik vidámparki játékán. A férfit a helyszínen újraélesztették, majd életveszélyes sérülésekkel kórházba szállították, ahol később életét vesztette – számolt be róla a Focus.de.

Rendőrök érkeztek a helyszínre, miután az Oktoberfest alkalmazottja súlyos balesetet szenvedett

Fotó: FELIX HORHAGER / DPA

A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset egy szabadesést szimuláló toronynál történt, amelynek utasai egy gondolában nagy magasságból zuhannak lefelé. Az első információk alapján az 52 éves munkatárs feltehetően olyan területen tartózkodott, ahol nem lett volna szabad lennie.

A férfit ezt követően eltalálta a szerkezet, és a hatóságok korábbi tájékoztatása szerint az sem kizárt, hogy oda is szorította. A baleset pontos körülményeit, valamint azt, hogyan történhetett az eset, továbbra is vizsgálja a rendőrség.

A hatóság hangsúlyozta, hogy a vidámparki játék utasai egyetlen pillanatban sem voltak veszélyben. A mentés idejére lezárták az érintett területet, a baleset szemtanúinak pedig krízisintervenciós szakemberek nyújtottak segítséget. A rendőrség arra kérte azokat, akik látták a történteket, hogy jelentkezzenek.

Az Oktoberfest egy másik dolgozója is kórházba került

Egy nappal korábban egy másik súlyos esethez is segítséget kellett hívni a müncheni Oktoberfesten. Egy 47 éves perecárus vasárnap este munka közben arra lett figyelmes, hogy hirtelen nehezére esik a kocsija tolása, és a karjait sem tudja megfelelően használni.

A férfi néhány perccel a tünetek jelentkezése után felkereste az egészségügyi állomást. A kezdeti vizsgálat során a karjainál nem találtak rendellenességet, ezért az orvosok szívproblémára kezdtek gyanakodni. Az akut ellátás során végül megállapították, hogy a 47 éves férfi szívrohamot kapott, ezért további kezelésre kórházba szállították.

A gyors ellátási lánc talán megmentette a perecárus életét, és ideális esetben úgy térhet haza, hogy a szívizma nem károsodott”

– fogalmazott az Oktoberfest ügyeletes orvosa.