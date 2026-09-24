Tíz perccel a műszakja vége előtt halt meg az Oktoberfest biztonsági őre

Az 52 éves biztonsági őr családja szerint elképzelhető, hogy egy látogató elveszett telefonja vagy szemüvege miatt lépett a szigorúan lezárt veszélyes területre, ahol hétfő este az Oktoberfest egyik vidámparki játéka halálosan megsebesítette. A feltételezést egyelőre semmi nem erősítette meg, a rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit – adta hírül a Need To Know.

Az 52 éves áldozat a müncheni Oktoberfest „Hangover” nevű attrakciójánál dolgozott.

Fotó: FELIX HORHAGER / DPA/AFP

Mindössze tíz perce volt hátra a műszakból

Aleksandar Spasic a müncheni Oktoberfest „Hangover” nevű attrakciójánál dolgozott, amikor a játék leereszkedő szerkezet eltalálta. Mint arról korábban beszámoltunk, a férfi súlyos fejsérüléseket szenvedett. A mentők a helyszínen újraélesztették, majd kórházba szállították, de később meghalt.

Security guard, 52, killed by Oktoberfest ride just minutes before end of shifthttps://t.co/VjrKKydkXn pic.twitter.com/q7N06Q6lLt — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) September 23, 2026

A tragédia hétfőn este 21:50 körül történt,

mindössze tíz perccel a műszakja vége előtt.

A szerkezet elemei akár 90 km/órás sebességre is felgyorsulhatnak, azt azonban nem tudni, milyen gyorsan haladt az a rész, amely eltalálta a férfit.

A fia szerint korábban már visszautasított egy veszélyes feladatot

Az áldozat fia, Lazar szerint apja rendkívül óvatos volt, ha kockázatos helyzetről volt szó.

A tragédia előtti napon egy másik játéknál egy látogató elveszített valamit, és megkérték, hogy hozza vissza, ám ő ezt a veszély miatt megtagadta.

Lazar szerint ezért elképzelhető, hogy az Oktoberfesten is egy elveszett telefon vagy szemüveg miatt lépett a tiltott területre.

Senki sem mehetett volna be arra a területre, szigorúan el volt zárva. Lehet, hogy egy látogató elejtette a szemüvegét vagy a telefonját, apám pedig bement, hogy visszahozza és segítsen neki

– mondta.

A család feltételezését egyelőre nem erősítették meg. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy felelősségre vonható-e valaki a tragédia miatt.