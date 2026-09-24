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tragédia

Tíz perccel a műszakja vége előtt halt meg az Oktoberfest biztonsági őre

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Újabb részletek láttak napvilágot az Oktoberfest halálos balesetéről. Az 52 éves biztonsági őr családja úgy véli, egy látogatónak próbálhatott segíteni, amikor a tragédia bekövetkezett.
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tragédiabiztonsági őroktoberfest

Az 52 éves biztonsági őr családja szerint elképzelhető, hogy egy látogató elveszett telefonja vagy szemüvege miatt lépett a szigorúan lezárt veszélyes területre, ahol hétfő este az Oktoberfest egyik vidámparki játéka halálosan megsebesítette. A feltételezést egyelőre semmi nem erősítette meg, a rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit – adta hírül a Need To Know.

Oktoberfest
Az 52 éves áldozat a müncheni Oktoberfest „Hangover” nevű attrakciójánál dolgozott.
Fotó: FELIX HORHAGER / DPA/AFP

Mindössze tíz perce volt hátra a műszakból

Aleksandar Spasic a müncheni Oktoberfest „Hangover” nevű attrakciójánál dolgozott, amikor a játék leereszkedő szerkezet eltalálta. Mint arról korábban beszámoltunk, a férfi súlyos fejsérüléseket szenvedett. A mentők a helyszínen újraélesztették, majd kórházba szállították, de később meghalt.

A tragédia hétfőn este 21:50 körül történt, 

mindössze tíz perccel a műszakja vége előtt.

 A szerkezet elemei akár 90 km/órás sebességre is felgyorsulhatnak, azt azonban nem tudni, milyen gyorsan haladt az a rész, amely eltalálta a férfit.

A fia szerint korábban már visszautasított egy veszélyes feladatot

Az áldozat fia, Lazar szerint apja rendkívül óvatos volt, ha kockázatos helyzetről volt szó. 

A tragédia előtti napon egy másik játéknál egy látogató elveszített valamit, és megkérték, hogy hozza vissza, ám ő ezt a veszély miatt megtagadta.

Lazar szerint ezért elképzelhető, hogy az Oktoberfesten is egy elveszett telefon vagy szemüveg miatt lépett a tiltott területre.

Senki sem mehetett volna be arra a területre, szigorúan el volt zárva. Lehet, hogy egy látogató elejtette a szemüvegét vagy a telefonját, apám pedig bement, hogy visszahozza és segítsen neki

 – mondta.

A család feltételezését egyelőre nem erősítették meg. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy felelősségre vonható-e valaki a tragédia miatt.

 

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