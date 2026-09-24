Tíz perccel a műszakja vége előtt halt meg az Oktoberfest biztonsági őre

Az 52 éves biztonsági őr családja szerint elképzelhető, hogy egy látogató elveszett telefonja vagy szemüvege miatt lépett a szigorúan lezárt veszélyes területre, ahol hétfő este az Oktoberfest egyik vidámparki játéka halálosan megsebesítette. A feltételezést egyelőre semmi nem erősítette meg, a rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit – adta hírül a Need To Know.
Mindössze tíz perce volt hátra a műszakból
Aleksandar Spasic a müncheni Oktoberfest „Hangover” nevű attrakciójánál dolgozott, amikor a játék leereszkedő szerkezet eltalálta. Mint arról korábban beszámoltunk, a férfi súlyos fejsérüléseket szenvedett. A mentők a helyszínen újraélesztették, majd kórházba szállították, de később meghalt.
A tragédia hétfőn este 21:50 körül történt,
mindössze tíz perccel a műszakja vége előtt.
A szerkezet elemei akár 90 km/órás sebességre is felgyorsulhatnak, azt azonban nem tudni, milyen gyorsan haladt az a rész, amely eltalálta a férfit.
A fia szerint korábban már visszautasított egy veszélyes feladatot
Az áldozat fia, Lazar szerint apja rendkívül óvatos volt, ha kockázatos helyzetről volt szó.
A tragédia előtti napon egy másik játéknál egy látogató elveszített valamit, és megkérték, hogy hozza vissza, ám ő ezt a veszély miatt megtagadta.
Lazar szerint ezért elképzelhető, hogy az Oktoberfesten is egy elveszett telefon vagy szemüveg miatt lépett a tiltott területre.
Senki sem mehetett volna be arra a területre, szigorúan el volt zárva. Lehet, hogy egy látogató elejtette a szemüvegét vagy a telefonját, apám pedig bement, hogy visszahozza és segítsen neki
– mondta.
A család feltételezését egyelőre nem erősítették meg. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy felelősségre vonható-e valaki a tragédia miatt.