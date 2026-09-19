Elkezdődött az idei Oktoberfest Münchenben, MI-kamerákkal növelték a biztonságot – fotók

Mesterséges intelligencia is figyeli a tömeget az Oktoberfest területén

A német hatóságok az idei rendezvényre megerősítették a biztonsági intézkedéseket, miután az előző évben a túlzsúfoltság miatt ideiglenesen le kellett zárni a fesztivált.

A Daily Mail beszámolója szerint idén mesterséges intelligenciával működő kamerákat is telepítettek. A technológia segítségével a hatóságok időben észlelhetik, ha egy-egy területen túl nagy tömeg gyűlik össze.

A fesztivál területén tilos kést bevinni, és a repülő eszközökre, különösen a drónokra is tilalom vonatkozik. A látogatókat belépéskor ellenőrzik, nagy méretű táskákat nem lehet bevinni, a marihuána fogyasztása pedig szintén tilos.

Így fest az Oktoberfest 2026-ban - Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA

A rendezvény környékén mintegy 600 rendőr teljesít szolgálatot. Mellettük a bajor készenléti rendőrség tagjai, zsebtolvajokra szakosodott nyomozók, valamint nyolc országból érkezett nemzetközi rendőri egységek is részt vesznek a biztosításban.

Mennyibe kerül idén egy liter sör az Oktoberfesten?

A fesztiválon egy liter sörért 14,80 és 15,90 euró közötti összeget kell fizetni. A DW adatai szerint az átlagár 15,61 euróra emelkedett, ami 2,38 százalékos drágulást jelent az előző évhez képest.