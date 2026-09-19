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Oktoberfest

Elkezdődött az idei Oktoberfest Münchenben, MI-kamerákkal növelték a biztonságot – fotók

1 órája
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Szombaton hivatalosan is megkezdődött a világ legnagyobb népünnepélye Münchenben, ahol idén a biztonsági intézkedéseket is megerősítették. Az Oktoberfest idején mintegy hatmillió látogatóra számítanak, a hatóságok pedig mesterséges intelligenciával működő kamerákat is bevetnek a tömeg kezelésére.
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OktoberfestsörMünchen

Szombaton megkezdődött az Oktoberfest Münchenben, miután a város polgármestere a hagyományoknak megfelelően csapra verte az első söröshordót. Dominik Krause mindössze két ütéssel végezte el a feladatot, majd az „O’zapft is”, vagyis „Csapra verték!” felkiáltással hivatalosan is megnyitotta a rendezvényt.

oktoberfest, dpatop - 19 September 2026, Bavaria, Munich: Markus Söder (left, CSU), Minister-President of Bavaria, toasts Dominik Krause (Alliance 90/The Greens), Mayor of Munich, during the traditional tapping of the first beer barrel at the Schottenhamel Festhalle. The 191st Oktoberfest will take place from September 19 to October 4, 2026, at Munichs Theresienwiese. Photo: Sven Hoppe/dpa (Photo by SVEN HOPPE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Markus Söder (balra, CSU), Bajorország miniszterelnöke, sörrel koccint Dominik Krause-val (Alliance 90/The Greens), München polgármesterével, a Schottenhamel Festhalle-ban tartott hagyományos első söröshordó-csapoláson az Oktoberfesten - Fotó: SVEN HOPPE / DPA

Már a reggeli órákban több ezer ember érkezett a Theresienwiese területén felállított sörsátrakhoz. Sokan hagyományos bajor viseletben, a nők dirndliben, a férfiak lederhosenben ünnepeltek. A frissen csapolt sör mellett perec, sertéssült és kolbász is várja a vendégeket.

A fesztivál 16 napon keresztül, október 4-ig tart, és a szervezők mintegy hatmillió látogatóra számítanak. Bár a vendégek jelentős része Münchenből és Dél-Németországból érkezik, a világ számos országából is rengetegen keresik fel a rendezvényt.

München, 2006. szeptember 16. Korsójukat emelik a sörisszák, miután megnyílt a 173. õszi müncheni sörfesztivál, az Oktoberfest .2006. szeptember 16-án. Az október 3-ig tartó Oktoberfestre, a világ legnagyobb sörünnepére mintegy hatmillió látogatót várnak2
Oktoberfest 1998
Oktoberfest 1999
Oktoberfest 1999
Oktoberfest 1999
Oktoberfest 1980
Oktoberfest 1960
Oktoberfest 1962
Oktoberfest 1979
Galéria: Így itták a sört az Oktoberfesten
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Oktoberfest 2011.

Mesterséges intelligencia is figyeli a tömeget az Oktoberfest területén

A német hatóságok az idei rendezvényre megerősítették a biztonsági intézkedéseket, miután az előző évben a túlzsúfoltság miatt ideiglenesen le kellett zárni a fesztivált.

A Daily Mail beszámolója szerint idén mesterséges intelligenciával működő kamerákat is telepítettek. A technológia segítségével a hatóságok időben észlelhetik, ha egy-egy területen túl nagy tömeg gyűlik össze.

A fesztivál területén tilos kést bevinni, és a repülő eszközökre, különösen a drónokra is tilalom vonatkozik. A látogatókat belépéskor ellenőrzik, nagy méretű táskákat nem lehet bevinni, a marihuána fogyasztása pedig szintén tilos.

19 September 2026, Bavaria, Munich: Oktoberfest visitors crowd the Theresienwiese. The 191st Oktoberfest will take place from September 19 to October 4, 2026, at Munich's Theresienwiese. Photo: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Photo by KARL-JOSEF HILDENBRAND / dpa Picture-Alliance via AFP)
Így fest az Oktoberfest 2026-ban - Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA

A rendezvény környékén mintegy 600 rendőr teljesít szolgálatot. Mellettük a bajor készenléti rendőrség tagjai, zsebtolvajokra szakosodott nyomozók, valamint nyolc országból érkezett nemzetközi rendőri egységek is részt vesznek a biztosításban.

Mennyibe kerül idén egy liter sör az Oktoberfesten?

A fesztiválon egy liter sörért 14,80 és 15,90 euró közötti összeget kell fizetni. A DW adatai szerint az átlagár 15,61 euróra emelkedett, ami 2,38 százalékos drágulást jelent az előző évhez képest.

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