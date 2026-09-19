Elkezdődött az idei Oktoberfest Münchenben, MI-kamerákkal növelték a biztonságot – fotók

Szombaton megkezdődött az Oktoberfest Münchenben, miután a város polgármestere a hagyományoknak megfelelően csapra verte az első söröshordót. Dominik Krause mindössze két ütéssel végezte el a feladatot, majd az „O’zapft is”, vagyis „Csapra verték!” felkiáltással hivatalosan is megnyitotta a rendezvényt.
Már a reggeli órákban több ezer ember érkezett a Theresienwiese területén felállított sörsátrakhoz. Sokan hagyományos bajor viseletben, a nők dirndliben, a férfiak lederhosenben ünnepeltek. A frissen csapolt sör mellett perec, sertéssült és kolbász is várja a vendégeket.
A fesztivál 16 napon keresztül, október 4-ig tart, és a szervezők mintegy hatmillió látogatóra számítanak. Bár a vendégek jelentős része Münchenből és Dél-Németországból érkezik, a világ számos országából is rengetegen keresik fel a rendezvényt.
Mesterséges intelligencia is figyeli a tömeget az Oktoberfest területén
A német hatóságok az idei rendezvényre megerősítették a biztonsági intézkedéseket, miután az előző évben a túlzsúfoltság miatt ideiglenesen le kellett zárni a fesztivált.
A Daily Mail beszámolója szerint idén mesterséges intelligenciával működő kamerákat is telepítettek. A technológia segítségével a hatóságok időben észlelhetik, ha egy-egy területen túl nagy tömeg gyűlik össze.
A fesztivál területén tilos kést bevinni, és a repülő eszközökre, különösen a drónokra is tilalom vonatkozik. A látogatókat belépéskor ellenőrzik, nagy méretű táskákat nem lehet bevinni, a marihuána fogyasztása pedig szintén tilos.
A rendezvény környékén mintegy 600 rendőr teljesít szolgálatot. Mellettük a bajor készenléti rendőrség tagjai, zsebtolvajokra szakosodott nyomozók, valamint nyolc országból érkezett nemzetközi rendőri egységek is részt vesznek a biztosításban.
Mennyibe kerül idén egy liter sör az Oktoberfesten?
A fesztiválon egy liter sörért 14,80 és 15,90 euró közötti összeget kell fizetni. A DW adatai szerint az átlagár 15,61 euróra emelkedett, ami 2,38 százalékos drágulást jelent az előző évhez képest.