Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elfogták az Akácfa utcai gyilkosság gyanúsítottját

Fontos

Terrortámadás: robbanóanyaggal megrakott autó hajtott a tömegbe, rengeteg az áldozat

oktoberfest

Hatalmas korsók, bajor ruhák és féktelen buli – látványos képeken az Oktoberfest

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Minden ősszel milliók érkeznek Münchenbe, hogy részesei legyenek a világ egyik legismertebb sörünnepének. Az Oktoberfesten hatalmas sörsátrak, zenekarok, bajor viseletbe öltözött tömegek, körhinták és vásári forgatag gondoskodik arról, hogy napokon át tartson a mulatság.
Link másolása
Vágólapra másolva!
oktoberfestsörmünchenfesztivál

Az Oktoberfest hangulatához ugyanúgy hozzátartoznak a literes söröskorsók, a hagyományos bajor viseletek és a zenekarok, mint a tömegek között szinte megállás nélkül dolgozó pincérnők. Egyetlen rendelésnél akár 15–20 kilogrammot is cipelhetnek, egy hosszú műszak alatt pedig 25–30 ezer lépést is megtesznek.

München, 2010. szeptember 18. Fiatal nõk koccintanak az egyik sörsátorban a 177. Oktoberfest elsõ napján, 2010. szeptember 18-án Münchenben. A most 200 éves Oktoberfest a világ legnagyobb sörünnepe, amelyet elõször I. Lajos bajor király és sachsen-hildburghauseni Terézia hercegnõ esküvõje alkalmából rendeztek meg 1810-ben. (MTI/EPA/Andreas Gebert)
Oktoberfest 2010.
Fotó: ANDREAS GEBERT / EPA-DPA

Egy királyi esküvőből született az Oktoberfest

Az Oktoberfest története 1810-ben kezdődött, amikor I. Lajos és Szász–Hilburghauseni Terézia esküvőjét lóversennyel ünnepelték München mellett. A helyszínt a menyasszony után Theresienwiesének nevezték el, és a rendezvény akkora sikert aratott, hogy a következő évben is megtartották.

Azóta hatalmas sörsátrak, felvonulások és látványos vásári programok egészítették ki az ünnepet. Az Oktoberfest ma már nemcsak München, hanem egész Bajorország egyik legismertebb jelképe.

A képre kattinva galéria nyílik:

München, 2006. szeptember 16. Korsójukat emelik a sörisszák, miután megnyílt a 173. õszi müncheni sörfesztivál, az Oktoberfest .2006. szeptember 16-án. Az október 3-ig tartó Oktoberfestre, a világ legnagyobb sörünnepére mintegy hatmillió látogatót várnak2
Oktoberfest 1998
Oktoberfest 1999
Oktoberfest 1999
Oktoberfest 1999
Oktoberfest 1980
Oktoberfest 1960
Oktoberfest 1962
Oktoberfest 1979
Galéria: Így itták a sört az Oktoberfesten
1/33
Oktoberfest 2011.

 

Mutatjuk a 2026-os Oktoberfest árait

Idén sem lesz olcsó mulatság a müncheni sörfesztivál: tovább emelkednek az italárak a Theresienwiesén. Az Oktoberfest 2026-os vendégeinek egy liter sörért akár 15,90 eurót (5635 forintot) is fizetniük kell.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!