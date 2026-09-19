Hatalmas korsók, bajor ruhák és féktelen buli – látványos képeken az Oktoberfest

Az Oktoberfest hangulatához ugyanúgy hozzátartoznak a literes söröskorsók, a hagyományos bajor viseletek és a zenekarok, mint a tömegek között szinte megállás nélkül dolgozó pincérnők. Egyetlen rendelésnél akár 15–20 kilogrammot is cipelhetnek, egy hosszú műszak alatt pedig 25–30 ezer lépést is megtesznek.

Oktoberfest 2010.

Fotó: ANDREAS GEBERT / EPA-DPA

Egy királyi esküvőből született az Oktoberfest

Az Oktoberfest története 1810-ben kezdődött, amikor I. Lajos és Szász–Hilburghauseni Terézia esküvőjét lóversennyel ünnepelték München mellett. A helyszínt a menyasszony után Theresienwiesének nevezték el, és a rendezvény akkora sikert aratott, hogy a következő évben is megtartották.

Azóta hatalmas sörsátrak, felvonulások és látványos vásári programok egészítették ki az ünnepet. Az Oktoberfest ma már nemcsak München, hanem egész Bajorország egyik legismertebb jelképe.

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