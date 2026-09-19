Hatalmas korsók, bajor ruhák és féktelen buli – látványos képeken az Oktoberfest

Az Oktoberfest hangulatához ugyanúgy hozzátartoznak a literes söröskorsók, a hagyományos bajor viseletek és a zenekarok, mint a tömegek között szinte megállás nélkül dolgozó pincérnők. Egyetlen rendelésnél akár 15–20 kilogrammot is cipelhetnek, egy hosszú műszak alatt pedig 25–30 ezer lépést is megtesznek.
Egy királyi esküvőből született az Oktoberfest
Az Oktoberfest története 1810-ben kezdődött, amikor I. Lajos és Szász–Hilburghauseni Terézia esküvőjét lóversennyel ünnepelték München mellett. A helyszínt a menyasszony után Theresienwiesének nevezték el, és a rendezvény akkora sikert aratott, hogy a következő évben is megtartották.
Azóta hatalmas sörsátrak, felvonulások és látványos vásári programok egészítették ki az ünnepet. Az Oktoberfest ma már nemcsak München, hanem egész Bajorország egyik legismertebb jelképe.
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Mutatjuk a 2026-os Oktoberfest árait
Idén sem lesz olcsó mulatság a müncheni sörfesztivál: tovább emelkednek az italárak a Theresienwiesén. Az Oktoberfest 2026-os vendégeinek egy liter sörért akár 15,90 eurót (5635 forintot) is fizetniük kell.