Elszabadulhatnak az olajárak: a húszik elfoglalták a fontos vörös-tengeri kikötőt

Az olajpiac számára újabb kockázatot jelent a jemeni húszik előrenyomulása: a szervezet elfoglalta a Vörös-tenger partján fekvő Mokka kikötővárosát. A stratégiai jelentőségű település mintegy 75 kilométerre található a Bab el-Mandeb-szorostól, amely a Vörös-tengert az Ádeni-öböllel, azon keresztül pedig az Indiai-óceánnal köti össze.

A stratégiai jelentőségű település közel fekszik a Bab el-Mandeb-szoroshoz, amelyen keresztül jelentős mennyiségű olaj és más energiahordozó halad

Fotó: KHALED ZIAD / AFP

Mokka elfoglalása komoly vereség Szaúd-Arábia és az általa támogatott jemeni erők számára. Rijád az elmúlt években jelentős erőforrásokat fordított a húszik visszaszorítására, ezért a kikötőváros elvesztése katonai és politikai szempontból is jelentős fejlemény.

A város földrajzi helyzete miatt azonban nem csupán a helyi erőviszonyok változhatnak meg.

A Bab el-Mandeb-szoros a világkereskedelem egyik fontos tengeri szűkülete, amelyen jelentős mennyiségű olaj, cseppfolyósított földgáz és egyéb áru halad Európa, Ázsia és a Közel-Kelet között.

A húszik térnyerése így a Vörös-tenger hajóforgalmára is egyre nagyobb veszélyt jelent. Hamish Kinnear, a Verisk Maplecroft kockázatelemző vállalat szakértője szerint Mokka elfoglalása megnyithatja az utat a további előrenyomulás előtt a Bab el-Mandeb partvidéke felé.

Innen a Vörös-tengeren közlekedő hajók is könnyebben támadhatóvá válhatnak, ami tovább növelheti a térségben zajló tengeri szállítás kockázatait.

A fejlemény egy olyan időszakban következik be, amikor már eleve komoly kockázatot jelent a Perzsa-öböl kijáratának számító Hormuzi-szoros helyzete. A szoroson keresztüli szállítások ugyan továbbra is folynak, de volumenük elmarad a háború előtti szinttől – írja a VG.

Fotó: AFP

Ha a Bab el-Mandeb-szoros forgalma is akadályokba ütközne, a térség tengeri kijáratai még szűkebbé válhatnának. A Szuezi-csatorna maradna az egyik legfontosabb alternatív útvonal, a hajóknak azonban jelentős kerülőutat kellene választaniuk, ami megnövelheti a szállítási időt és költségeket.

Az olajpiaci hatások már most is érzékelhetők

Bár péntek reggel a Brent és a WTI ára enyhén korrigált lefelé, a nyersolaj hordónkénti jegyzése továbbra is 104 dollár felett mozgott, ami hónapok óta nem látott szint.