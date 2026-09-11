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olajár

Elszabadulhatnak az olajárak: a húszik elfoglalták a fontos vörös-tengeri kikötőt

1 órája
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Újabb komoly veszély fenyegeti a közel-keleti energiakereskedelmet, miután az Irán által támogatott jemeni húszik elfoglalták a Vörös-tenger partján fekvő Mokka kikötővárosát. Az olajpiac számára azért különösen aggasztó a fejlemény, mert a stratégiai jelentőségű település közel fekszik a Bab el-Mandeb-szoroshoz, amelyen keresztül jelentős mennyiségű olaj és más energiahordozó halad át.
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olajárjemeni húszikkikötővárosMokkaBrent

Az olajpiac számára újabb kockázatot jelent a jemeni húszik előrenyomulása: a szervezet elfoglalta a Vörös-tenger partján fekvő Mokka kikötővárosát. A stratégiai jelentőségű település mintegy 75 kilométerre található a Bab el-Mandeb-szorostól, amely a Vörös-tengert az Ádeni-öböllel, azon keresztül pedig az Indiai-óceánnal köti össze.

A vessel transits the Bab el-Mandeb Strait off the coast of southern Yemen on July 25, 2026. A spokesman for Yemen's Houthis had said on July 24 that the rebels were not blocking traffic through the strategic Bab al-Mandeb Strait, after they declared a maritime embargo this week on their foe Saudi Arabia. The Iran-backed group attacked a Saudi ship in the nearby Red Sea after announcing the blockade, which threatens the top oil exporter's ability to get its supplies to the world following Iran's parallel blockade of the Strait of Hormuz, the kingdom's only other maritime route. (Photo by Khaled ZIAD / AFP) / , olaj
A stratégiai jelentőségű település közel fekszik a Bab el-Mandeb-szoroshoz, amelyen keresztül jelentős mennyiségű olaj és más energiahordozó halad
Fotó: KHALED ZIAD / AFP

Mokka elfoglalása komoly vereség Szaúd-Arábia és az általa támogatott jemeni erők számára. Rijád az elmúlt években jelentős erőforrásokat fordított a húszik visszaszorítására, ezért a kikötőváros elvesztése katonai és politikai szempontból is jelentős fejlemény.

A város földrajzi helyzete miatt azonban nem csupán a helyi erőviszonyok változhatnak meg.

A Bab el-Mandeb-szoros a világkereskedelem egyik fontos tengeri szűkülete, amelyen jelentős mennyiségű olaj, cseppfolyósított földgáz és egyéb áru halad Európa, Ázsia és a Közel-Kelet között.

A húszik térnyerése így a Vörös-tenger hajóforgalmára is egyre nagyobb veszélyt jelent. Hamish Kinnear, a Verisk Maplecroft kockázatelemző vállalat szakértője szerint Mokka elfoglalása megnyithatja az utat a további előrenyomulás előtt a Bab el-Mandeb partvidéke felé.

Innen a Vörös-tengeren közlekedő hajók is könnyebben támadhatóvá válhatnak, ami tovább növelheti a térségben zajló tengeri szállítás kockázatait.

A fejlemény egy olyan időszakban következik be, amikor már eleve komoly kockázatot jelent a Perzsa-öböl kijáratának számító Hormuzi-szoros helyzete. A szoroson keresztüli szállítások ugyan továbbra is folynak, de volumenük elmarad a háború előtti szinttől – írja a VG.

Vessels are pictured off coast of the Khor Fakkan Container Terminal, the only natural deep-sea port in the region and one of the major container ports in Sharjah Emirate, along the Gulf of Oman on June 28, 2026. Iran's top diplomat warned on June 28 that any attempt by shipping to bypass its preferred route through the Strait of Hormuz would "increase tensions" in the Middle East, as US and Iranian forces again traded attacks across the vital seaway. (Photo by AFP) /
Fotó: AFP

Ha a Bab el-Mandeb-szoros forgalma is akadályokba ütközne, a térség tengeri kijáratai még szűkebbé válhatnának. A Szuezi-csatorna maradna az egyik legfontosabb alternatív útvonal, a hajóknak azonban jelentős kerülőutat kellene választaniuk, ami megnövelheti a szállítási időt és költségeket.

Az olajpiaci hatások már most is érzékelhetők

Bár péntek reggel a Brent és a WTI ára enyhén korrigált lefelé, a nyersolaj hordónkénti jegyzése továbbra is 104 dollár felett mozgott, ami hónapok óta nem látott szint.

Az ING elemzői szerint a piac fokozatosan árazza a konfliktussal kapcsolatos kockázatokat.

A szaúdi olajexport és az ország energetikai infrastruktúrája ugyancsak növekvő veszélynek van kitéve, miközben a húszik ellenőrzése egyre erősebb a Vörös-tenger térségében.

A konfliktus elhúzódása és a tengeri szállítások veszélyeztetése a globális energiaellátásra és a nemzetközi kereskedelemre is hatással lehet.

 

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