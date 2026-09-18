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Krokodilok között rendeznének olimpiát – ennél is nagyobb gond miatt aggódnak

59 perce
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2032-ben az ausztráliai Brisbane ad otthont a nyári olimpiai játékoknak, ám az egyik versenyhelyszín már most komoly kérdéseket vet fel. A 2032-es olimpia egyik folyami helyszínén körülbelül 500 krokodil él, és nem ez lesz az egyetlen kihívás, amellyel a sportolóknak meg kell küzdeniük.
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Mintegy 500 sósvízi krokodil él azon az ausztrál folyón, ahol a 2032-es brisbane-i olimpia evezős- és kajak-kenu versenyeit rendezhetik meg. A sportág több szereplője szerint azonban nem feltétlenül a ragadozók jelentik a legnagyobb problémát.

A 2032-es olimpia egyik tervezett helyszínén mintegy 500 krokodil él. Az evezősök azonban inkább a Fitzroy folyó adottságai miatt aggódnak.
A 2032-es olimpia egyik tervezett helyszínén mintegy 500 krokodil él. Az evezősök azonban inkább a Fitzroy folyó adottságai miatt aggódnak (illusztráció) Forrás: Pexels

Krokodilok a 2032-es brisbane-i olimpián? Lehet, hogy nem ez lesz a legnagyobb baj

A Queensland államban található Fitzroy folyó Rockhampton városánál húzódó szakasza már átesett a technikai vizsgálaton, és alkalmasnak minősítették a versenyek megrendezésére. A folyóban élő krokodilok akár négy méteresre is megnőhetnek, és az észlelésük sem számít ritkaságnak. A több mint negyven évre visszanyúló állami adatok szerint ugyanakkor ezen a folyón nem jegyeztek fel krokodiltámadást ember ellen.

A nemzetközi evezős közösségben inkább a folyó természetes adottságai miatt merültek fel kérdések. Tom Solesbury, a British Rowing vezetője szerint a kanyarulatok és az áramlatok miatt többen attól tartanak, hogy nem minden versenyző számára lennének azonosak a körülmények.

Drew Ginn háromszoros olimpiai bajnok a verseny igazságossága és integritása miatt aggódik. A krokodilokról úgy fogalmazott, hogy nem tart tőlük különösebben, bár még soha nem került egyhez sem igazán közel.

A német evezős szövetség elnöke azt is felvetette, hogy a helyszín mintegy 600 kilométerre található Brisbane-től, ami fenntarthatósági kérdéseket vethet fel. Queensland miniszterelnöke, David Crisafulli viszont élesen visszautasította a kritikákat. Szerinte külföldi és más ausztrál államokból érkező sportvezetők egyszerűen nem akarnak Queenslandbe utazni –írja a BBC.

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