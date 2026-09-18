Krokodilok között rendeznének olimpiát – ennél is nagyobb gond miatt aggódnak

Mintegy 500 sósvízi krokodil él azon az ausztrál folyón, ahol a 2032-es brisbane-i olimpia evezős- és kajak-kenu versenyeit rendezhetik meg. A sportág több szereplője szerint azonban nem feltétlenül a ragadozók jelentik a legnagyobb problémát.

A 2032-es olimpia egyik tervezett helyszínén mintegy 500 krokodil él. Az evezősök azonban inkább a Fitzroy folyó adottságai miatt aggódnak (illusztráció) Forrás: Pexels

Krokodilok a 2032-es brisbane-i olimpián? Lehet, hogy nem ez lesz a legnagyobb baj

A Queensland államban található Fitzroy folyó Rockhampton városánál húzódó szakasza már átesett a technikai vizsgálaton, és alkalmasnak minősítették a versenyek megrendezésére. A folyóban élő krokodilok akár négy méteresre is megnőhetnek, és az észlelésük sem számít ritkaságnak. A több mint negyven évre visszanyúló állami adatok szerint ugyanakkor ezen a folyón nem jegyeztek fel krokodiltámadást ember ellen.