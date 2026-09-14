Ollóval vágott le az egyéves kisfiú ujjából egy darabot egy ápoló a kórházban

Megrázó baleset történt egy thaiföldi kórházban: egy ápolóasszisztens véletlenül levágta egy egyéves kisfiú jobb mutatóujjának egy részét, miközben a gyermeket hazabocsátásra készítették elő – írja a Daily Star.

Az ápoló az infúziót rögzítő gézt vágta volna el, ám az olló a gyermek ujjába is belevágott.

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Vér spriccelt, amikor rájöttek, mit tett az ápoló az ollóval

Az eset szeptember 11-én, a thaiföldi Jaszothonban található Loengnoktha Koronaherceg Kórházban történt. Az ápoló ollóval próbálta eltávolítani az infúziós csövet rögzítő gézt, amikor belevágott a kisbaba ujjába. Az anya beszámolója szerint

először azt hitték, csak a géz sérült meg, ám amikor hirtelen vér spriccelt ki, kiderült, hogy az olló az egyéves gyermek ujjának egy részét is lemetszette.

A leszakadt ujjdarabot jégbe helyezték, majd a gyermeket egy másik kórházba, a Sunpasitthiprasong Kórházba szállították, ahol megpróbálták visszavarrni. A kisfiún azóta két műtétet hajtottak végre, de egyelőre nem tudni, sikerült-e megmenteni az ujját.

A gyermeket eredetileg szeptember 2-án vették fel légúti és gyomor-bélrendszeri fertőzés miatt.

A kórház bocsánatot kért a családtól, vizsgálatot indított, az érintett ápolót pedig felfüggesztette. A család a történtek miatt a hírek szerint rendőrségi feljelentést is tett.

A kisfiú továbbra is kórházban van, és édesanyja szerint jelenleg légzési nehézségekkel is küzd.