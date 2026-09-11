Kiengedik a börtönből Románia egyik leghírhedtebb terroristáját, aki korábban már kijátszotta a hatóságokat

Az Ilfov megyei törvényszék pénteken jogerősen jóváhagyta Omar Hayssam feltételes szabadlábra helyezését. A bíróság döntése alapján a jilavai börtönből szabadulhat, amennyiben nincs ellene más ügyben érvényben lévő letartóztatási vagy őrizetbe vételi parancs.

Omar Hayssam 24 év és 4 hónapos szabadságvesztését töltötte

Fotó: Twitter/X

A férfi 24 év és 4 hónapos szabadságvesztését töltötte, és korábban már többször kérte a feltételes szabadlábra helyezését.

Legutóbbi kérelmét július 17-én még elutasították.

Akkor ügyvédje Hayssam egészségi állapotára hivatkozott. Azt állította, hogy védence súlyos beteg, neurológiai kezelés alatt áll, és külföldi klinikán lenne szüksége további kezelésre.

A bíróság júliusban ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy Hayssam magatartása nem felelt meg következetesen a büntetés-végrehajtás szabályainak.

A férfit három alkalommal fegyelmi büntetéssel sújtották, miközben 25 alkalommal jutalmazták.

A bíróság akkor azt is megállapította, hogy nem áll rendelkezésre elegendő információ annak bizonyítására, hogy a férfi magatartása tartósan és véglegesen megváltozott. A júliusi döntés szerint a szabadságvesztés várhatóan 2035. december 26-án ért volna véget – írja a Maszol.

Omar Hayssam, sirianul condamnat pentru terorism şi infracţiuni economice, rămâne în închisoare. Judecătorii i-au respins cererea de eliberare condiţionată https://t.co/g5SioXMetq pic.twitter.com/TiR7Pz0vJf — TVR Info (@StirileTVR) November 17, 2023

A mostani döntéssel azonban az Ilfov megyei törvényszék megváltoztatta az elsőfokú határozatot, és elrendelte Hayssam feltételes szabadlábra helyezését.

Több súlyos ügyben is elítélték Omar Hayssamot

Omar Hayssamot Romániában több ügyben is elítélték: a Manhattan-ügyben gazdasági bűncselekmények miatt 24 év szabadságvesztést kapott, a román újságírók iraki elrablásával kapcsolatban 20 év börtönre ítélték. A Volvo Truck-ügyben 16 év szabadságvesztést szabtak ki rá, a Foresta Nehoiu-ügyben pedig 3 év börtönt kapott. Emellett illegális határátlépés miatt további 2 év szabadságvesztésre ítélték.

Omar Hayssam, eliberat condiționat de Tribunalul Ilfov. Decizia este definitivă https://t.co/oVt3dH0cHy pic.twitter.com/FL8Jv76uVD — TVR Info (@StirileTVR) September 11, 2026

Hayssam korábban már kijutott a romániai börtönből, ugyanis 2006-ban feltételesen szabadlábra helyezték, miután azt állította, hogy végső stádiumban lévő rákbeteg.

A szabadulását követően elhagyta Romániát.

A hatóságoknak csak 2013-ban sikerült visszahozniuk az országba, ahol folytatódott a büntetésének végrehajtása.

A mostani jogerős döntés alapján ismét elhagyhatja a börtönt.