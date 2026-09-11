Templomban forgattak OnlyFans-sztárral, most távozik a pap

A Daily Mail szerint Catt egy Turned On: Dirty Sexy Money című műsor egyik epizódjában szerepelt, amely az OnlyFans-tartalomgyártók életét mutatja be. A hatodik részben a brit Lily Phillips kereste fel a brisbane-i templomot, hogy kapcsolatot teremtsen keresztény hitével.

Lemondott a pap, miután egy OnlyFans-sztár a templomában forgatott. Fotó: NIKOLAS KOKOVLIS / NurPhoto

Botrány lett az OnlyFans-sztár templomi szerepléséből

A műsorban Catt a felnőtt-tartalomgyártókat az oltárhoz invitálta, majd Phillipshez fordult, és arról kérdezte, készen áll-e visszatérni Krisztushoz és megbánni bűneit. A nő erre igennel válaszolt.

Az epizód júniusban került adásba, és több gyülekezeti tag, köztük gyerekek is láthatók voltak a felvételeken. Catt később elismerte, hogy nem tett meg mindent annak érdekében, hogy a templomba járók ne kerüljenek a műsorba.

A pap szerint ő csak saját szerepléséhez adott engedélyt, a gyülekezet tagjainak filmezéséhez nem. A produkció később elnézést kért, a látható emberek arcát pedig elhomályosították vagy eltávolították a felvételekről.

Catt csütörtökön bejelentette, hogy befejezi dékáni szolgálatát. Szeptember 27-én távozik a tisztségből.

A brisbane-i érsek szerint az eset rávilágított arra, hogy több hiányosság is volt a templomi forgatások engedélyezési folyamatában, ezért felülvizsgálják a rendszert.