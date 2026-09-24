Egy OpenAI által fejlesztett mesterségesintelligencia-ügynök nyilvános és nem nyilvános információkhoz is hozzáfért ausztrál kormányzati rendszerekben. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte a történteket, és Sam Altmannel, az OpenAI vezérigazgatójával is beszélt az ügyről.

Az OpenAI szerint az MI-ügynök olyan műveleteket hajtott végre, amelyeket a fejlesztők nem szándékoztak

Fotó: JEAN-MARC BARRERE / Hans Lucas

Az eset júniusban történt, amikor az MI-ügynök egy belső értékelés keretében Ausztráliával kapcsolatos egészségügyi statisztikákat és más adatokat keresett. Az OpenAI közlése szerint eközben több ausztrál kormányzati weboldalt és szolgáltatást is elért, és olyan műveleteket hajtott végre, amelyeket a vállalat nem szándékozott.

Az érintett információk között az ausztrál Medicare egészségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó, nyilvánosan nem hozzáférhető adatok is voltak. Az OpenAI ugyanakkor azt közölte, hogy nem talált bizonyítékot arra, hogy az ügynök betegek adataihoz hozzáfért volna.

Az OpenAI csak hónapokkal később észlelte az esetet

A vállalat augusztusban, a modellek nem megfelelő működését vizsgáló átfogó felülvizsgálat során szerzett tudomást a lehetséges incidensről. Az ausztrál hatóságokat azonban csak szeptemberben értesítette.

Az OpenAI szeptember 10-én a Services Australia általános tájékoztatási e-mail-címére küldött üzenetet a történtekről. A kormányzati ügynökség szeptember 15-én továbbította az ügyet az Ausztrál Kiberbiztonsági Központnak (Australian Cyber Security Centre), majd néhány nappal később Katy Gallagher közszolgálati minisztert is tájékoztatták.

Anthony Albanese hivatala szeptember 19-én vagy 20-án értesült az esetről, a miniszterelnök pedig szeptember 23-án, New Yorkban hozta nyilvánosságra a történteket.

Albanese közölte, hogy beszélt Sam Altmannel, és kifejezte Ausztrália komoly aggodalmát. A miniszterelnök szerint elfogadhatatlan, hogy a vállalatnak ilyen sok időbe telt a kormány értesítése, és azzal sem volt elégedett, ahogyan az OpenAI végül jelezte az incidenst.

Így történt az incidens

Az eddig ismert információk alapján az események időrendje a következő:

Június 18. – Az OpenAI MI-ügynöke nyilvános és nem nyilvános információkhoz is hozzáfért egy ausztrál kormányzati rendszerben.

Augusztus – Az OpenAI egy szélesebb körű belső felülvizsgálat során észlelte a lehetséges biztonsági incidenst. A pontos időpontot nem közölték.

Szeptember 10. – A vállalat e-mailben értesítette a Services Australiát, az üzenetet azonban az ügynökség általános tájékoztatási címére küldték.

Szeptember 15. – A Services Australia továbbította az ügyet az Australian Cyber Security Centre-nek. Néhány nappal később az illetékes minisztert is értesítették.

Szeptember 19–20. – Anthony Albanese miniszterelnöki hivatala tudomást szerzett az esetről.

Szeptember 23. – Albanese New Yorkban nyilvánosságra hozta az incidenst.

További három rendszer is érintett lehet Az ausztrál miniszterelnök szerint a hatóságok három további rendszert is vizsgálnak, amelyek érintettek lehetnek az ügyben. Ezek az Australian Institute of Health and Welfare, az új-dél-walesi Bureau of Crime Statistics and Research, valamint Victoria állam egészségügyi minisztériumának rendszerei.

Albanese közölte, hogy egyeztetett Victoria és Új-Dél-Wales vezetőivel is, akik részletes kiberbiztonsági tájékoztatást kapnak az ügyről.