Óraátállítás 2026: új döntést hozott az Európai Bizottság

Évek óta vita tárgyát képezi az óraátállítás eltörlése: vagyis, amikor tavasszal egy órával előrébb tekerjük az órákat, ősszel pedig vissza. Az Európai Bizottság még 2018-ban tett javaslatot arra, hogy megszűnjön a tavaszi és őszi átállás, és a tagállamok térjenek át állandó időszámításra, a folyamat azonban 2019-ben elakadt. Az Európai Unióban így továbbra is érvényben van az az irányelv, amely előírja a nyári időszámításra való átállást március utolsó vasárnapján, és a standard időszámításhoz való visszatérést október utolsó vasárnapján.

Óraátállítás: hamarosan ismét visszaállítjuk az órákat / Fotó: Alrandir / Shutterstock

A kérdést 2025-ben, az EU Tanácsának lengyel elnöksége alatt újra vizsgálták meg újra: Lengyelország ekkor egy kétéves kísérletet javasolt a nyári időszámítás állandó, EU-szerte történő fenntartására. A tagállamok azonban úgy ítélték meg, nincs elég adat a kezükben a kísérlethez.

Erre válaszul az Európai Bizottság 2026 februárjában egy új tanulmányt indított, melynek során a szakértők tíz lehetséges forgatókönyvet elemeznek a nyári időszámítás jövőjére vonatkozóan. A tanulmány többek közt a különböző megoldások gazdaságra, az egységes piacra, a nemzetközi közlekedésre, az energiafogyasztásra és a közegészségügyre gyakorolt ​​hatását vizsgálja. Azt is elemzik, mi történne, ha a nyári időszámítást vagy a standard időszámítást véglegesen megtartanák.

Az egyik legnagyobb probléma az, hogy az EU-tagállamok önállóan dönthetnek arról, melyik időzónát választják, ha pedig nincs megfelelő koordináció, könnyen előfordulhat, hogy szomszédos országok között új időeltérések alakulnak ki. Ez nemcsak a nemzetközi közlekedést és kereskedelmet nehezítené meg, de az egységes piac működését is - írja a Blikk.

A Bizottság előreláthatóan 2026 végére befejezi az elemzést, ez viszont nem jelenti azt, hogy az óraátállítás automatikusan megszűnik. Az eredmények célja az, hogy a tagállamok rendelkezzenek a további megbeszélésekhez szükséges adatokkal.

Az Európai Bizottság egyébként már elkészített egy óraátállítási naptárat 2027-2031-re vonatkozóan. A jelenlegi szabályozás szerint az órákat a következő időpontokban kell átállítani:

2027-ben - március 28. és október 31.

2028-ban - március 26. és október 29.,

2029-ben - március 25. és október 28.

2030-ban - március 31. és október 27.

2031-ben - március 30. és október 26.

Fontos viszont kiemelni, ez nem azt jelenti, 2031-ig biztosan érvényben marad az óraátállítás. A menetrendet a jelenleg hatályos szabályok alapján készítették el, ami bármikor megváltozhat, ha a tagállamok megegyezésre jutnak.