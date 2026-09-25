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őszi óraátállítás

Óraátállítás 2026: elképesztő, milyen hatással van a szervezetre

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Évente kétszer tekerjük át az órákat, de az egyetlen óra eltérés a szervezetünket is érinti. Két brit kutatás szerint az óraátállítás hatással lehet az alvásra, a belső biológiai órára, sőt bizonyos egészségügyi események gyakoriságára is. Az őszi átállás ugyanakkor egészen másképp hathat ránk, mint a tavaszi.
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őszi óraátállításóraátállításesemény

Az óraátállítás nem pusztán azt jelenti, hogy tavasszal egy órával kevesebbet, ősszel pedig egy órával többet alhatunk. A fény és a sötétség időzítése alapvetően részt vesz a cirkadián ritmus, vagyis a szervezet belső órájának szabályozásában. A reggeli természetes fény segít abban, hogy megfelelő időben ébredjünk és este el tudjunk aludni, míg a késő esti fény késleltetheti az elalvást.

óraátállítás
Óraátállítás: döbbenetes, mit művelhet a szervezetünkkel egyetlen óra. Fotó: Shutterstock

Egy nagyszabású angliai kutatás 683 809 ember egészségügyi adatait vizsgálta a 2008 és 2019 közötti tavaszi és őszi óraátállítások körüli hetekben. A kutatók többek között a szorongást, depressziót, szív- és érrendszeri betegségeket, alvászavarokat, önsértést és közlekedési sérüléseket vizsgálták.

Meglepő eredményt hozott az őszi óraátállítás

Az eredmények szerint az őszi óraátállítást követő héten kevesebb szorongással, depresszióval, akut szív- és érrendszeri betegséggel, pszichiátriai problémával és alvászavarral kapcsolatos egészségügyi eseményt regisztráltak. Az alvászavarok esetében például körülbelül 8 százalékos csökkenést találtak. A tavaszi átállás után ugyanakkor ez a vizsgálat kevés bizonyítékot talált az egészségügyi események számának érdemi változására.

Ez nem jelenti azt, hogy az óraátállítás általában egészséges lenne. A British Sleep Society állásfoglalása szerint 

a hirtelen időváltás megzavarhatja az alvást és a biológiai ritmust, a tavaszi átállás pedig különösen problémás lehet az egyórás alvásveszteség miatt.

A szervezet ezért az évi kétszeri óraátállítás eltörlését támogatja, és alvás-élettani szempontból az állandó standard időt tartja kedvezőbbnek az állandó nyári időszámításnál.

 

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