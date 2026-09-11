Banánt majszoló orangutánkölykökre bukkantak egy erdőben – több ezer kilométerre voltak az otthonuktól

Az orangutánkölyköket kedden kora reggel találták meg Balasore körzetében. Helyiek figyeltek fel az állatokra, majd értesítették az erdészeti hatóságokat. Az interneten elterjedt felvételeken az öt orangután egymás mellett ül az erdő talaján, és banánt eszik.

Az orangutánkölyköket egy Odisha állambeli erdőben találták meg

Fotó: YouToube

Az orangutánkölykök nem juthattak el természetes úton Indiába

Pratik Prakash Indalkar, Balasore körzet erdészeti tisztviselője a BBC-nek azt mondta, kizárható, hogy az állatok természetes úton jutottak el Odishába. A hatóságok szerint elképzelhető, hogy közúton szállították őket a térségbe.

Az öt állatot Ranakata területén, a Nyugat-Bengállal közös határ közelében találták meg. A környéket főként kazuárfák borítják, nem számít sűrű erdőnek, és egy állami főút is a közelében halad.

Az erdészeti hatóságok becslése szerint az orangutánok mindössze két-három napot tölthettek a területen. Az erdő átvizsgálásakor nem találtak további példányokat, és olyan nyomokra sem bukkantak, amelyekből kiderülhetett volna, hogyan kerültek oda.

Nemzetközi állatcsempészet állhat a háttérben

Odisha erdészeti minisztere szerint azt is vizsgálják, hogy egy nemzetközi csempészhálózat juttathatta-e be az állatokat Indiába, majd hagyhatta őket magukra egy főút közelében.

A helyi kormány a beszámolók szerint az indiai Wildlife Crime Control Bureau segítségét is kérte. A vizsgálatban a rendőrség, az erdészeti hatóságok és egy különleges egység is részt vesz.

A tisztviselők kölykökként írták le az állatokat, egyes helyi sajtóértesülések szerint egy és két év közöttiek lehetnek. Biswajit Mohanty vadvilág-szakértő szerint fiatal koruk különösen aggasztóvá teszi az esetet. A fiatal orangutánok ugyanis több éven keresztül az anyjukkal maradnak, ez idő alatt sajátítják el az önálló túléléshez szükséges készségeket. A nőstények lassan szaporodnak, általában csak körülbelül nyolcévente hoznak világra egy utódot.

Súlyosan veszélyeztetett állatokról van szó Az orangutánok vadon kizárólag Indonéziában és Malajziában élnek. Három ma élő fajuk ismert: a borneói, a szumátrai és a tapanuli orangután. A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) mindhárom fajt súlyosan veszélyeztetettként tartja nyilván. Állományuk az erdőirtás, az élőhelyek elvesztése és a vadászat következtében jelentősen visszaesett.

Az orangutánok nemzetközi kereskedelmi célú adásvétele a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmét szabályozó washingtoni egyezmény (CITES) alapján tilos. Az állatokat az indiai jogszabályok is védik. Ennek ellenére orangutánokat továbbra is csempésznek, elsősorban azért, hogy egzotikus háziállatként vagy magángyűjtőknek értékesítsék őket. Nem ez az első eset, hogy fiatal orangutánokat találtak Indiában.