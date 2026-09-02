Ördögűzéssel akarta „meggyógyítani” a testvérét, 20 órán át kínozhatta

Megrázó ügy miatt áll bíróság elé hétfőn egy férfi Klagenfurtban: a vád szerint csaknem 20 órán keresztül megkötözve tartotta és kínozta pszichés beteg lánytestvérét. Azt állította, azért tette, mert ki akarta űzni belőle az ördögöt, illetve a démonokat – számolt be az ORF.

Megrázó részletek derültek ki egy klagenfurti bírósági ügyben: egy férfi állítólag 20 órán át kötözte meg pszichés beteg nővérét, majd a fejét is rögzítette és leragasztotta a száját.

Fotó: Shutterstock

Az eset a vád szerint májusban történt. A Heute szerint

a férfi állítólag nem volt hajlandó elfogadni, hogy testvére paranoiás skizofréniában szenved.

Pórázzal és övvel rögzítette, a száját is leragasztotta

A vádirat szerint a férfi pórázzal és övvel kötözte meg a nő kezét és lábát, aki így hosszú időn keresztül mozdulni sem tudott.

Több mint két órán keresztül ragasztószalaggal a száját is leragasztotta, miközben a fejét szintén rögzítette.

A nő a megpróbáltatások következtében egy időre elvesztette az eszméletét.

A férfi jelenleg is börtönben van, most pedig testvére jogtalan fogva tartása miatt áll bíróság elé.

Alapesetben ezért akár három év szabadságvesztés is kiszabható, ám ha a cselekmény különösen súlyos szenvedést okozott az áldozatnak, a büntetés egytől tíz évig terjedhet.

A tárgyalás ma, augusztus 31-én kezdődik a klagenfurti tartományi bíróságon.

Pár napja arról is beszámoltunk, hogy ördögűzést végeztek gyerekkorában Cindy Crawford lányán.