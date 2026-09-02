Ördögűzéssel akarta „meggyógyítani” a testvérét, 20 órán át kínozhatta

Megrázó ügy miatt áll bíróság elé hétfőn egy férfi Klagenfurtban: a vád szerint csaknem 20 órán keresztül megkötözve tartotta és kínozta pszichés beteg lánytestvérét. Azt állította, azért tette, mert ki akarta űzni belőle az ördögöt, illetve a démonokat – számolt be az ORF.
Az eset a vád szerint májusban történt. A Heute szerint
a férfi állítólag nem volt hajlandó elfogadni, hogy testvére paranoiás skizofréniában szenved.
Pórázzal és övvel rögzítette, a száját is leragasztotta
A vádirat szerint a férfi pórázzal és övvel kötözte meg a nő kezét és lábát, aki így hosszú időn keresztül mozdulni sem tudott.
Több mint két órán keresztül ragasztószalaggal a száját is leragasztotta, miközben a fejét szintén rögzítette.
A nő a megpróbáltatások következtében egy időre elvesztette az eszméletét.
A férfi jelenleg is börtönben van, most pedig testvére jogtalan fogva tartása miatt áll bíróság elé.
Alapesetben ezért akár három év szabadságvesztés is kiszabható, ám ha a cselekmény különösen súlyos szenvedést okozott az áldozatnak, a büntetés egytől tíz évig terjedhet.
A tárgyalás ma, augusztus 31-én kezdődik a klagenfurti tartományi bíróságon.
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