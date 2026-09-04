Hátborzongató külsejű növényt fedeztek fel Thaiföldön – fotó

Különleges új növényfajt fedeztek fel a kutatók Thaiföldön. Az ördögvirágként emlegetett Thismia daemona szokatlan külseje mellett életmódjával is felkeltette a botanikusok figyelmét, ugyanis nincs klorofillja, ezért nem képes fotoszintetizálni – számolt be róla a Science Daily.

Az ördögvirág fekete virágáról és szarvszerű nyúlványairól kapta különleges nevét

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A Thismia daemona a Thismia nemzetséghez tartozik. Ezek az apró növények életük jelentős részét a föld alatt vagy az avarrétegben rejtőzve töltik. Mivel nincs klorofilljuk, nem fotoszintetizálnak, hanem föld alatti gombakapcsolatok révén jutnak hozzá a szükséges tápanyagokhoz.

Különleges külsejéről kapta nevét az ördögvirág

Az új faj virága nagyrészt fekete, tetején pedig szarvakra emlékeztető nyúlványok láthatók. A virág alsó részén vörösesnarancssárga foltok jelennek meg, amelyek a kutatók szerint világító szemekre emlékeztethetnek.

Sahut Chantanaorrapint, a Prince of Songkla Egyetem kutatója szerint a növény külseje, valamint rejtett, föld alatti életmódja miatt döntöttek a Thismia daemona elnevezés mellett.

A felfedezés azért is jelentős, mert a növény a Thismia nemzetség Geomitra nevű csoportjához tartozik. Ennek képviselőit korábban csak a Maláj-félszigeten, Borneón és Szumátrán ismerték. Az új faj megtalálása így északabbra tolja a csoport eddig ismert elterjedési területét.

Kevesebb mint 50 példányt találtak az ördögvirágból

A kutatók egyelőre mindössze egyetlen populációját ismerik az új fajnak. Kevesebb mint 50 példányt találtak egy futballpályánál is kisebb területen.

A növényt ezért előzetesen kritikusan veszélyeztetett fajként értékelték. Élőhelye ugyan nemzeti parkban található, a területet azonban sok turista látogatja, ami kockázatot jelenthet a rendkívül kis populáció számára.

A kutatók szerint a faj hosszú távú megőrzésében a helyi közösségek bevonása is fontos szerepet játszhat.