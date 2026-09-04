Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Thaiföld

Hátborzongató külsejű növényt fedeztek fel Thaiföldön – fotó

52 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Különleges, szinte teljesen fekete növényfajt fedeztek fel egy nyugat-thaiföldi nemzeti parkban. Az ördögvirág életének nagy részét az avar alatt rejtőzve tölti, és annyira ritka, hogy a kutatók szerint már most veszélyben lehet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Thaiföldfelfedezésnövény

Különleges új növényfajt fedeztek fel a kutatók Thaiföldön. Az ördögvirágként emlegetett Thismia daemona szokatlan külseje mellett életmódjával is felkeltette a botanikusok figyelmét, ugyanis nincs klorofillja, ezért nem képes fotoszintetizálni – számolt be róla a Science Daily.

ördögvirág, Thismia daemona, Thaiföld, új növényfaj, különleges növény, Thong Pha Phum Nemzeti Park, kritikusan veszélyeztetett faj, Az ördögvirág fekete virágáról és szarvszerű nyúlványairól kapta különleges nevét
Az ördögvirág fekete virágáról és szarvszerű nyúlványairól kapta különleges nevét
Fotó: x/pr_prdnp

A Chulalongkorn Egyetem és a Prince of Songkla Egyetem kutatói a nyugat-thaiföldi Thong Pha Phum Nemzeti Parkban bukkantak rá a növényre. A fajt közel 1000 méteres tengerszint feletti magasságban találták meg, egy olyan hegyvidéki, időszakosan szárazabb örökzöld erdőben, amely szokatlan élőhelynek számít az ilyen növények számára.

A Thismia daemona a Thismia nemzetséghez tartozik. Ezek az apró növények életük jelentős részét a föld alatt vagy az avarrétegben rejtőzve töltik. Mivel nincs klorofilljuk, nem fotoszintetizálnak, hanem föld alatti gombakapcsolatok révén jutnak hozzá a szükséges tápanyagokhoz.

Különleges külsejéről kapta nevét az ördögvirág

Az új faj virága nagyrészt fekete, tetején pedig szarvakra emlékeztető nyúlványok láthatók. A virág alsó részén vörösesnarancssárga foltok jelennek meg, amelyek a kutatók szerint világító szemekre emlékeztethetnek.

Sahut Chantanaorrapint, a Prince of Songkla Egyetem kutatója szerint a növény külseje, valamint rejtett, föld alatti életmódja miatt döntöttek a Thismia daemona elnevezés mellett.

A felfedezés azért is jelentős, mert a növény a Thismia nemzetség Geomitra nevű csoportjához tartozik. Ennek képviselőit korábban csak a Maláj-félszigeten, Borneón és Szumátrán ismerték. Az új faj megtalálása így északabbra tolja a csoport eddig ismert elterjedési területét.

Kevesebb mint 50 példányt találtak az ördögvirágból

A kutatók egyelőre mindössze egyetlen populációját ismerik az új fajnak. Kevesebb mint 50 példányt találtak egy futballpályánál is kisebb területen.

A növényt ezért előzetesen kritikusan veszélyeztetett fajként értékelték. Élőhelye ugyan nemzeti parkban található, a területet azonban sok turista látogatja, ami kockázatot jelenthet a rendkívül kis populáció számára.

A kutatók szerint a faj hosszú távú megőrzésében a helyi közösségek bevonása is fontos szerepet játszhat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!