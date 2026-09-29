Lezuhant egy orosz atombombázó, többen meghaltak – videón a lángoló roncsok

Lezuhant egy Tu–95MS bombázó az oroszországi Amuri területen, Krasznojarovo falu közelében. A repülőgép-szerencsétlenségben hatan meghaltak, amit az orosz védelmi minisztérium is megerősített – írja a Meduza. A gép néhány perccel a felszállás után csapódott a földbe. A baleset okáról egyelőre eltérő értesülések jelentek meg: az egyik lehetséges magyarázat szerint felrobbanhatott az üzemanyag a fedélzeten. Ezt hivatalosan nem erősítették meg.

Lezuhant egy Tu–95MS bombázó az oroszországi Amuri területen (illusztráció) Fotó: HANDOUT / Japan's Ministry of Defense

Három hajtómű is leállhatott az orosz bombázón

A The Sun beszámolója alapján a bombázó gyakorlórepülést végzett, és négy hajtóművéből három egyszerre állhatott le röviddel a felszállás után. A lap értesülése szerint a hétfős személyzet egyetlen túlélőjét kórházba szállították.

A helyszínről készült felvételeken a roncsokat elborító lángok és az ég felé gomolygó fekete füst látható. A tűzoltók a becsapódás helyén próbálták megfékezni a tüzet.

A bombázó feltehetően egy, a frontvonaltól mintegy 4800 kilométerre fekvő légibázisról indult. Felmerült a közeli Ukrainka repülőtér neve is, de ezt az információt egyelőre nem erősítették meg.

A szovjet eredetű Tu–95-ösök mintegy hetven éve repültek először, és máig fontos szerepet töltenek be az orosz nukleáris csapásmérő erőben. A Tu–95MS gépeket rendszeresen használják Ukrajna elleni rakétatámadásokhoz. Arról nincs közölt információ, hogy a lezuhant bombázó szállított-e fegyverzetet.

https://t.co/zznHzTd4c2 🔴Świetna wiadomość. W pobliżu bazy lotniczej Ukrainka, rozbił się rosyjski bombowiec strategiczny Tu-95MS. Zginęło 6 członków załogi. Populacja bombowców Tu-95 maleje, każde tego typu strata jest dla Rosjan nie do odrobienia. — Michał BCN ✡️🇪🇺☭🏳️‍⚧️ꑭ (@Wezyr12) September 29, 2026

Atomfenyegetést küldött a Kreml: célkeresztben egy NATO-tagállam

Ismét fokozódik a feszültség a NATO és Oroszország között, miközben még mindig javában tombol az orosz–ukrán háború. A napokban felmerült nukleáris fegyverek Litvániába telepítése, mire az orosz elnöki szóvivő, Dmitrij Peszkov élesen reagált, és atomfegyverrel is fenyegetőzött.