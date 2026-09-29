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repülőgép

Lezuhant egy orosz atombombázó, többen meghaltak – videón a lángoló roncsok

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Gyakorlórepülésből lett tragédia. Lángokban álló roncsokhoz vonultak a tűzoltók Oroszországban. A repülőgép-szerencsétlenség egy nukleáris fegyverek hordozására is alkalmas bombázó hatfős személyzetének életét követelte, miközben egy hetedik ember túléléséről is érkeztek hírek.
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repülőgépbombázóoroszrepülőgép szerencsétlenség

Lezuhant egy Tu–95MS bombázó az oroszországi Amuri területen, Krasznojarovo falu közelében. A repülőgép-szerencsétlenségben hatan meghaltak, amit az orosz védelmi minisztérium is megerősített – írja a Meduza. A gép néhány perccel a felszállás után csapódott a földbe. A baleset okáról egyelőre eltérő értesülések jelentek meg: az egyik lehetséges magyarázat szerint felrobbanhatott az üzemanyag a fedélzeten. Ezt hivatalosan nem erősítették meg.

Lezuhant egy Tu–95MS bombázó az oroszországi Amuri területen, This handout photo taken on June 27, 2026 and received on June 29, 2026 from Japan's Ministry of Defense shows a Russian Tu-95 bomber flying in airspace over the sea near Japan. (Photo by Handout / Japan's Ministry of Defense / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / JAPAN'S MINISTRY OF DEFENSE" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Lezuhant egy Tu–95MS bombázó az oroszországi Amuri területen (illusztráció) Fotó: HANDOUT / Japan's Ministry of Defense

Három hajtómű is leállhatott az orosz bombázón

A The Sun beszámolója alapján a bombázó gyakorlórepülést végzett, és négy hajtóművéből három egyszerre állhatott le röviddel a felszállás után. A lap értesülése szerint a hétfős személyzet egyetlen túlélőjét kórházba szállították.

A helyszínről készült felvételeken a roncsokat elborító lángok és az ég felé gomolygó fekete füst látható. A tűzoltók a becsapódás helyén próbálták megfékezni a tüzet.

A bombázó feltehetően egy, a frontvonaltól mintegy 4800 kilométerre fekvő légibázisról indult. Felmerült a közeli Ukrainka repülőtér neve is, de ezt az információt egyelőre nem erősítették meg.

A szovjet eredetű Tu–95-ösök mintegy hetven éve repültek először, és máig fontos szerepet töltenek be az orosz nukleáris csapásmérő erőben. A Tu–95MS gépeket rendszeresen használják Ukrajna elleni rakétatámadásokhoz. Arról nincs közölt információ, hogy a lezuhant bombázó szállított-e fegyverzetet.

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