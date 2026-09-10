Bevásárlóközpontot ért orosz találat Ukrajnában, sok a halott és a sérült – videó

„Az oroszok megtámadtak egy pavlohradi bevásárló- és szórakoztatóközpontot. Fényes nappal, amikor sokan tartózkodtak az utcákon” - írta a Telegramon Ivan Vihivszkij belügyminiszter.

Fényes nappal érte orosz támadás a bevásárlóközpontot

Fotó: Twitter/X

Hozzátette, hogy az év eleje óta az orosz erők több mint 18 ezer csapást mértek Dnyipropetrovszk megyére, elsősorban pilóta nélküli légi eszközökkel.

A katasztrófavédelmi szolgálat közlése szerint a támadás következményeinek felszámolása közben két munkatársuk megsérült, és kórházba szállították őket.

🚨 BREAKING: A Russian strike on Pavlohrad killed 2 people and wounded 18.



The attack sparked fires across shopping stalls, vehicles, and a local shop. pic.twitter.com/hbYFuAEpJg — UNITED24 Media (@United24media) September 10, 2026

Oroszország brutális támadást indított Kijev ellen

Oroszország rakétákkal csapott le több ukrán célpontra augusztus végén, a támadásban legalább öten meghaltak, és legalább 23 ember megsérült.