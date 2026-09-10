Bevásárlóközpontot ért orosz találat Ukrajnában, sok a halott és a sérült – videó

Orosz tüzérségi találat ért egy bevásárló- és szórakoztatóközpontot a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében lévő Pavlohrad belvárosában - közölte Olekszandr Hanzsa, a régió kormányzója csütörtökön a Telegramon. Az orosz támadásban négy ember életét vesztette, több mint 60-an pedig megsebesültek.
„Az oroszok megtámadtak egy pavlohradi bevásárló- és szórakoztatóközpontot. Fényes nappal, amikor sokan tartózkodtak az utcákon” - írta a Telegramon Ivan Vihivszkij belügyminiszter.
Hozzátette, hogy az év eleje óta az orosz erők több mint 18 ezer csapást mértek Dnyipropetrovszk megyére, elsősorban pilóta nélküli légi eszközökkel.
A katasztrófavédelmi szolgálat közlése szerint a támadás következményeinek felszámolása közben két munkatársuk megsérült, és kórházba szállították őket.
Oroszország brutális támadást indított Kijev ellen
Oroszország rakétákkal csapott le több ukrán célpontra augusztus végén, a támadásban legalább öten meghaltak, és legalább 23 ember megsérült.
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