Betört ablakok, rommá lőtt otthonok – megrázó fotókon az ukrajnai háború hétköznapjai

Az orosz–ukrán háború mindennapjait kívülről nézve nehéz megérteni. Miért marad valaki ott, ahol bármelyik éjszaka becsapódhat egy rakéta? Miért tér vissza egy betört ablakú lakásba, miután az előző éjszakát óvóhelyen töltötte?
A válasz sokkal bonyolultabb annál, hogy valaki fél-e vagy sem. Pénz, család, megszokás, kötődés és egyszerűen az a tény, hogy az ember egész élete egyetlen helyhez kapcsolódik, mind szerepet játszhat abban, hogy valaki marad.
Nincs hová menni
A meneküléshez nem elég összecsomagolni egy bőröndöt. Utazni kell, szállást találni, új megélhetést teremteni, sok esetben egy teljesen ismeretlen városban vagy országban. Akinek nincs pénze, rokona vagy biztos helye, ahová mehetne, annak az indulás legalább akkora bizonytalanságot jelenthet, mint a maradás.
Különösen nehéz helyzetben vannak az idősek. Sokuknak az otthonuk jelenti életük szinte teljes vagyonát: egy lakás vagy ház, amelyért évtizedeken át dolgoztak. Számukra annak bezárása és hátrahagyása nem egyszerű költözés, hanem egy egész addigi élet feladása.
És ott van a család is. Van, aki idős vagy beteg hozzátartozóját nem akarja magára hagyni. Mások azért maradnak, mert családtagjaik továbbra is Ukrajnában élnek, dolgoznak vagy szolgálnak. Egy család szétszakítása sokak számára olyan ár, amelyet csak akkor hajlandók megfizetni, amikor már nincs más választásuk.
Az orosz–ukrán háborúban a légiriadó is a hétköznapok részévé vált
A háború egyik legfurcsább következménye, hogy idővel még a rendkívüli helyzethez is hozzá lehet szokni.
A sziréna megszólal. Az emberek megnézik a telefonjukat. Van, aki lemegy az óvóhelyre, más a folyosóra húzódik, megint más folytatja, amit addig csinált. Távolabb robbanások hallatszanak, majd ha elmúlik a veszély, újra elindul a busz, kinyit a bolt, valaki leviszi a kutyát sétálni.
Nem azért, mert a veszély megszűnt, hanem mert tartós rettegésben egyszerűen lehetetlen hónapokon vagy éveken át élni. Az ember alkalmazkodik. A rendkívüli lassan hétköznapivá válik. A félelmet sokaknál idővel fásultság, másoknál dac váltja fel.
Reggel pedig összesöprik az üveget
Talán ez mutatja legjobban, hogyan próbálnak túlélni az emberek ezekben a városokban.
Egy támadás után még füstölnek a romok, az utcát üveg borítja, az ablakok helyén fekete lyukak tátonganak. Aztán megjelennek a mentők, a közművek dolgozói, az önkéntesek és maguk a lakók.
Seprű kerül elő. Deszkával vagy fóliával fedik be a kitört ablakokat. Kihordják a törmeléket a lakásokból. Megnézik, mi maradt épen, mit lehet még megjavítani, mit lehet megmenteni. Ahol lehet, visszakapcsolják az áramot. Megjavítják a vezetéket. Kinyit a pékség, az üzlet vagy a gyógyszertár. A háború közben pedig folytatódik.
„Ez az otthonom”
Sokaknál a maradásnak van egy nehezebben megfogható oka is: egyszerűen nem hajlandók átengedni az életüket a háborúnak.
Az otthon nem csupán négy fal. Ott vannak az emlékek, a szomszédok, a családi fényképek, az udvar, a megszokott utca, a munkahely és minden, amit valaki évtizedeken keresztül felépített maga körül.
Ezért sokan akkor is visszatérnek, amikor egy támadás után megsérül a házuk. Kitakarítanak. Betömik a réseket. Ablakot cserélnek. Megjavítják, amit lehet. Nem feltétlenül azért, mert nem félnek. Hanem azért, mert nem akarnak lemondani arról, ami még megmaradt.
Az ukrán városokban maradók döntése ezért ritkán egyszerű vakmerőség. Van benne kényszer, pénztelenség, családi kötelesség, megszokás és dac is. Egy olyan háborúban, ahol sokak számára már régen elfogytak a jó lehetőségek, gyakran nem a biztonságos és a veszélyes között kell választani. Hanem két bizonytalan jövő között.