Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Mozgósít a jobboldal, vasárnapra tüntetést, október 23-ra pedig békemenetet szerveznek

Rendkívüli

Durva fordulat jön az időjárásban: kettészeli az országot a front

orosz–ukrán háború

Betört ablakok, rommá lőtt otthonok – megrázó fotókon az ukrajnai háború hétköznapjai

25 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az orosz–ukrán háború kezdete óta milliók hagyták el otthonukat, és több millió ukrán keresett menedéket külföldön. Mégis vannak városok, ahol a rakéták, drónok és tüzérségi támadások ellenére továbbra is tömegek élnek. Olykor néhány tucat kilométerre a fronttól, máskor olyan településeken, amelyeket újra és újra légicsapások érnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orosz–ukrán háborúUkrajnabombázás

Az orosz–ukrán háború mindennapjait kívülről nézve nehéz megérteni. Miért marad valaki ott, ahol bármelyik éjszaka becsapódhat egy rakéta? Miért tér vissza egy betört ablakú lakásba, miután az előző éjszakát óvóhelyen töltötte?

Mentők dolgoznak a megrongálódott odesszai lakóház felső emeletein az orosz–ukrán háború egyik újabb támadása után Fotó: Nina Liashonok / Ukrinform via ZUMA Press Wire September 12, 2026, Odesa, Ukraine: Rescuers work on the upper floors of a 25-storey apartment block destroyed by a Russian attack, Odesa, Ukraine, September 12, 2026. On the night of September 12, the Russian army launched a massive missile and drone strike on Odesa and the region. Fires broke out in apartments on the 21st to 23rd floors of the block. Rescuers saved seven people, including two children, while some residents were trapped in an elevator. The blast wave also damaged neighbouring residential buildings and a low-pressure gas pipeline. Seventeen people were injured, among them a five-month-old infant. (Credit Image: © Nina Liashonok/Ukrinform via ZUMA Press Wire)
Mentők dolgoznak a megrongálódott odesszai lakóház felső emeletein az orosz–ukrán háború egyik újabb támadása után
Fotó: Nina Liashonok / Ukrinform via ZUMA Press Wire

A válasz sokkal bonyolultabb annál, hogy valaki fél-e vagy sem. Pénz, család, megszokás, kötődés és egyszerűen az a tény, hogy az ember egész élete egyetlen helyhez kapcsolódik, mind szerepet játszhat abban, hogy valaki marad.

Nincs hová menni

A meneküléshez nem elég összecsomagolni egy bőröndöt. Utazni kell, szállást találni, új megélhetést teremteni, sok esetben egy teljesen ismeretlen városban vagy országban. Akinek nincs pénze, rokona vagy biztos helye, ahová mehetne, annak az indulás legalább akkora bizonytalanságot jelenthet, mint a maradás.

A Car Dealership Building Damaged By A Russian Strike Is Seen In Odesa Region, Ukraine, On September 13, 2026. Russian Forces Attacked Odesa And Odesa Region With KAB Guided Aerial Bombs And Drones. Residential Buildings, Warehouse Premises, Critical Infr
Massive Russian Strike On Odesa Affects 25-Storey Apartment Block
Apartment Buildings Damaged In Russian Attack In Odesa
Apartment Buildings Damaged In Russian Attack In Odesa
Apartment Buildings Damaged In Russian Attack In Odesa
Apartment Buildings Damaged In Russian Attack In Odesa
Apartment Buildings Damaged In Russian Attack In Odesa
Apartment Buildings Damaged In Russian Attack In Odesa
Massive Russian Strike On Odesa Affects 25-Storey Apartment Block
Massive Russian Strike On Odesa Affects 25-Storey Apartment Block
A Car Dealership Building Damaged By A Russian Strike Is Seen In Odesa Region, Ukraine, On September 13, 2026. Russian Forces Attacked Odesa And Odesa Region With KAB Guided Aerial Bombs And Drones. Residential Buildings, Warehouse Premises, Critical Infr
Galéria: Egy éjszaka alatt elveszhet minden – mégis maradnak
Fotó: NorthFoto
1/11
Sűrű fekete füst borítja be az eget a lángoló épület fölött. Miközben a támadások újra és újra lecsapnak, a mentők és a helyiek minden alkalommal nekilátnak a károk felszámolásának.

Különösen nehéz helyzetben vannak az idősek. Sokuknak az otthonuk jelenti életük szinte teljes vagyonát: egy lakás vagy ház, amelyért évtizedeken át dolgoztak. Számukra annak bezárása és hátrahagyása nem egyszerű költözés, hanem egy egész addigi élet feladása.

És ott van a család is. Van, aki idős vagy beteg hozzátartozóját nem akarja magára hagyni. Mások azért maradnak, mert családtagjaik továbbra is Ukrajnában élnek, dolgoznak vagy szolgálnak. Egy család szétszakítása sokak számára olyan ár, amelyet csak akkor hajlandók megfizetni, amikor már nincs más választásuk.

Az orosz–ukrán háborúban a légiriadó is a hétköznapok részévé vált

A háború egyik legfurcsább következménye, hogy idővel még a rendkívüli helyzethez is hozzá lehet szokni.

A sziréna megszólal. Az emberek megnézik a telefonjukat. Van, aki lemegy az óvóhelyre, más a folyosóra húzódik, megint más folytatja, amit addig csinált. Távolabb robbanások hallatszanak, majd ha elmúlik a veszély, újra elindul a busz, kinyit a bolt, valaki leviszi a kutyát sétálni.

Nem azért, mert a veszély megszűnt, hanem mert tartós rettegésben egyszerűen lehetetlen hónapokon vagy éveken át élni. Az ember alkalmazkodik. A rendkívüli lassan hétköznapivá válik. A félelmet sokaknál idővel fásultság, másoknál dac váltja fel.

Reggel pedig összesöprik az üveget

Talán ez mutatja legjobban, hogyan próbálnak túlélni az emberek ezekben a városokban.

Egy támadás után még füstölnek a romok, az utcát üveg borítja, az ablakok helyén fekete lyukak tátonganak. Aztán megjelennek a mentők, a közművek dolgozói, az önkéntesek és maguk a lakók.

Seprű kerül elő. Deszkával vagy fóliával fedik be a kitört ablakokat. Kihordják a törmeléket a lakásokból. Megnézik, mi maradt épen, mit lehet még megjavítani, mit lehet megmenteni. Ahol lehet, visszakapcsolják az áramot. Megjavítják a vezetéket. Kinyit a pékség, az üzlet vagy a gyógyszertár. A háború közben pedig folytatódik.

„Ez az otthonom”

Sokaknál a maradásnak van egy nehezebben megfogható oka is: egyszerűen nem hajlandók átengedni az életüket a háborúnak.

Az otthon nem csupán négy fal. Ott vannak az emlékek, a szomszédok, a családi fényképek, az udvar, a megszokott utca, a munkahely és minden, amit valaki évtizedeken keresztül felépített maga körül.

Ezért sokan akkor is visszatérnek, amikor egy támadás után megsérül a házuk. Kitakarítanak. Betömik a réseket. Ablakot cserélnek. Megjavítják, amit lehet. Nem feltétlenül azért, mert nem félnek. Hanem azért, mert nem akarnak lemondani arról, ami még megmaradt.

Az ukrán városokban maradók döntése ezért ritkán egyszerű vakmerőség. Van benne kényszer, pénztelenség, családi kötelesség, megszokás és dac is. Egy olyan háborúban, ahol sokak számára már régen elfogytak a jó lehetőségek, gyakran nem a biztonságos és a veszélyes között kell választani. Hanem két bizonytalan jövő között.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!