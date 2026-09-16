Betört ablakok, rommá lőtt otthonok – megrázó fotókon az ukrajnai háború hétköznapjai

Az orosz–ukrán háború mindennapjait kívülről nézve nehéz megérteni. Miért marad valaki ott, ahol bármelyik éjszaka becsapódhat egy rakéta? Miért tér vissza egy betört ablakú lakásba, miután az előző éjszakát óvóhelyen töltötte?

Mentők dolgoznak a megrongálódott odesszai lakóház felső emeletein az orosz–ukrán háború egyik újabb támadása után

Fotó: Nina Liashonok / Ukrinform via ZUMA Press Wire

A válasz sokkal bonyolultabb annál, hogy valaki fél-e vagy sem. Pénz, család, megszokás, kötődés és egyszerűen az a tény, hogy az ember egész élete egyetlen helyhez kapcsolódik, mind szerepet játszhat abban, hogy valaki marad.

Nincs hová menni

A meneküléshez nem elég összecsomagolni egy bőröndöt. Utazni kell, szállást találni, új megélhetést teremteni, sok esetben egy teljesen ismeretlen városban vagy országban. Akinek nincs pénze, rokona vagy biztos helye, ahová mehetne, annak az indulás legalább akkora bizonytalanságot jelenthet, mint a maradás.