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oroszországban

Medvék zavarták meg az orosz választást – szokatlan intézkedésre kényszerültek a hatóságok

30 perce
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Pénteken kezdődtek a választások a világ legnagyobb területű országában. Az orosz választásokba ezúttal már a medvék is beleszóltak: egy szibériai városban külön intézkedéseket kellett bevezetni miattuk.
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Medvék zavarták meg az orosz választást az Irkutszki területhez tartozó Bajkalszkban. A városban a vadállatok miatt kijárási tilalom van érvényben, ezért az este szavazókat külön járművekkel viszik el a szavazóhelyiségekhez, majd haza.

Medvék miatt vezettek be különleges intézkedést az orosz választás alatt Bajkalszkban. Este járművekkel viszik szavazni a lakosokat (illusztráció)
Medvék miatt vezettek be különleges intézkedést az orosz választások alatt Bajkalszkban. Este járművekkel viszik szavazni a lakosokat (illusztráció)
Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

A korlátozás este 7 órakor kezdődik, miközben a szavazóhelyiségek csak este 8-kor zárnak. Aki ebben az egyórás időszakban akar voksolni, előre jelezheti az igényét, megadhatja a címét és azt is, hány embert kell elszállítani.

A rendkívüli intézkedésre azért volt szükség, mert egyre több medvét látnak lakott területek közelében. Igor Kobzev kormányzó korábbi tájékoztatása szerint naponta 50–60 ilyen esetet jelentenek a régióban. A hatóságok fokozott készültségre is készülnek – írja az RBC.ru.

Putyin számára is fontos az orosz választás eredménye

Oroszországban szeptember 18. és 20. között választják meg az Állami Duma új képviselőit. A 450 fős parlament helyeiért több párt indul, köztük a Kremlt támogató Egységes Oroszország is.

Ez az első parlamenti választás a 2022-ben kezdődött orosz–ukrán háború óta. Az eredmény ezért nemcsak a parlamenti erőviszonyokról szól: jelzést adhat arról is, mekkora támogatottságot élvez Vlagyimir Putyin politikai rendszere, illetve meg tudja-e őrizni domináns pozícióját az Egységes Oroszország.

 

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