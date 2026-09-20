Medvék zavarták meg az orosz választást – szokatlan intézkedésre kényszerültek a hatóságok

A rendkívüli intézkedésre azért volt szükség, mert egyre több medvét látnak lakott területek közelében. Igor Kobzev kormányzó korábbi tájékoztatása szerint naponta 50–60 ilyen esetet jelentenek a régióban. A hatóságok fokozott készültségre is készülnek – írja az RBC.ru.

Putyin számára is fontos az orosz választás eredménye

Oroszországban szeptember 18. és 20. között választják meg az Állami Duma új képviselőit. A 450 fős parlament helyeiért több párt indul, köztük a Kremlt támogató Egységes Oroszország is.

Ez az első parlamenti választás a 2022-ben kezdődött orosz–ukrán háború óta. Az eredmény ezért nemcsak a parlamenti erőviszonyokról szól: jelzést adhat arról is, mekkora támogatottságot élvez Vlagyimir Putyin politikai rendszere, illetve meg tudja-e őrizni domináns pozícióját az Egységes Oroszország.