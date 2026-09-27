Nem voltak tünetei, az orvos mégis azt mondta: két éven belül meghalhat

Egy férfi rutinellenőrzésre ment el háziorvosához, és azt mondták neki, hogy ha nem ment volna vizsgálatra, valószínűleg „két éven belül meghalt volna” – annak ellenére, hogy semmilyen tünete nem volt.

Az orvos kiemelte, az idő kulcsfontosságú tényező

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Egy rutin vérvizsgálat derítette ki a problémát: az orvos sokkoló hírt közölt

A 62 éves Gordon Paterson 2022-ben vett részt egy rutin egészségügyi ellenőrzésen. A vérvizsgálat kimutatta, hogy a PSA-szintje emelkedett, ami az életkorához képest jóval magasabb volt a várt normál értéknél.

A PSA-vizsgálat a vérben található prosztataspecifikus antigén mennyiségét méri. A megemelkedett PSA-szint többféle ok miatt is kialakulhat, és összefügghet prosztatarákkal is.

A háziorvos ezt követően kórházba utalta, ahol MRI-vizsgálatot végeztek. A vizsgálat egy gyanús területet mutatott ki, majd biopsziát végeztek, mely megerősítette, hogy Gordonnak prosztatarákja van. A betegséget még azelőtt sikerült felismerni, hogy a rák átterjedt volna más szervekre. A szakorvos azt mondta, hogy ha nem kezelnék a betegséget, valószínűleg körülbelül két éve lenne hátra.

Gordont a londoni Royal Marsden Hospitalba utalták, ahol hormonkezelést kezdtek nála. A kezelés célja a tesztoszteronszint csökkentése, ezáltal a PSA-szint mérséklése és a daganat előrehaladásának lassítása volt. Ezután lehetőséget kapott egy olyan klinikai vizsgálatban való részvételre, amely MRI-vezérelt sugárkezelést vizsgált.

NEWS: Surrey man 'would have been dead in two years' if wife hadn't intervened → https://t.co/Q9tavSIZkM via SurreyLive — Woking Noticeboard (@wokingboard) September 23, 2026

Három kezelésen vettem részt az egyik héten, kettőn a következő héten. Aztán kész volt

– mondta. Azóta is rendszeresen ellenőrzik állapotát, de a legutóbbi eredményei továbbra is alacsony PSA-szintet mutattak.

Gordon úgy véli, hogy a rendszeres vizsgálatok segíthetnek olyan problémák felismerésében, amelyek még nem okoznak tüneteket.

Semmilyen tünetem nem volt, és semmi sem utalt arra, hogy probléma lenne

– mondta.

A történtek kapcsán megemlítette Sir Chris Hoy olimpiai pályakerékpározót is, aki 2023-ban beszélt arról, hogy nála 4. stádiumú, gyógyíthatatlan prosztatarákot diagnosztizáltak. Gordon elmondása szerint, amikor olvasott Hoy betegségéről, arra gondolt, hogy „nagyon könnyen én is kerülhettem volna ugyanilyen helyzetbe”.

Más férfiakat is arra biztat, hogy ne várják meg, amíg tünet jelentkezik - írja a Mirror.