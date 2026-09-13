Döbbenetes, ami kiderült: terrortámadás készült Nagy-Britannia ellen

A CIA a szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulója alkalmából 71, részben kitakart hírszerzési tájékoztatót hozott nyilvánosságra. Ezek közül 69 korábban titkosított dokumentum volt, kettőt már előzőleg is közzétettek. Egy 1998. augusztus 28-án készült, Oszama Bin Laden terrorhálózata továbbra is fenyegetést jelent című feljegyzés szerint az al-Kaida vezetője az Egyesült Államok mellett Nagy-Britannia elleni támadási lehetőségeket is mérlegelt.

Oszama bin Laden. Fotó: AFP

Titkos dokumentumok leplezték le Oszama bin Laden brit célpontjait

A dokumentum néhány órával azután készült, hogy az Egyesült Államok rakétacsapásokat hajtott végre az al-Kaida szudáni támaszpontjai ellen. A jelentés szerint

bin Laden nem nevezett meg pontos célpontokat, és a tervezett merényletek időpontjáról sem közölt információt.

Egy ugyanabban az évben készült másik feljegyzés már arról számolt be, hogy az amerikai hírszerzésnek „erős jelei” vannak: bin Laden az Egyesült Államokat, valamint szövetségeseit, köztük Nagy-Britanniát és Izraelt is saját területükön akarta megtámadni. Ha ezt túl kockázatosnak ítélte volna, a hálózat számára könnyebben elérhető külföldi érdekeltségeket vehetett volna célba.

Egy 1999-es irat szerint bin Laden dühösen reagált arra, hogy a brit rendőrség Londonban őrizetbe vette két fontos emberét, köztük az al-Kaida nagy-britanniai vezetőjét.

A most közzétett anyagok között repülőgép-eltérítési tervekről szóló értesülések is szerepelnek.

Az egyik jelentés annak lehetőségét vetette fel, hogy terroristák robbanóanyaggal megrakott repülőgépet vezethetnek egy amerikai városba. A CIA ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az akkori információk gyakran hiányosak, homályosak és pontatlanok voltak.

A hírszerző ügynökség szerint az iratok azt mutatják be, miként változott az elemzők al-Kaidáról alkotott képe a szeptember 11-i támadásokat megelőző években és az azt követő napon.