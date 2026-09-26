Egy svájci pad lett az internet új kedvence – a látvány miatt mindenki oda akar menni - videó

Elsőre semmi különös nincs benne: egy fapad árválkodik egy hegyoldalon. Aztán a kamera lassan elfordul, és megmutatja, miért lett ekkora szenzáció ez az egyszerű ülőhely. A háttérben ugyanis az Öschinensee-tó lélegzetelállító panorámája tárul fel – vette észre a svájci Blick.
A pad már tavaly is komoly figyelmet kapott
A Peaktyler nevű TikTok-influenszer videóját már több mint 5,8 millióan lájkolták, a kommentelők pedig alig hiszik el, amit látnak.
Ez nem lehet valódi
– írta az egyik felhasználó. A svájci táj valóban úgy fest, mintha egy képeslapról kelt volna életre.
Nem ez az első alkalom, hogy a különleges kilátópont felrobbantja az internetet. 2025-ben már virálissá vált egy videó ugyanerről a padról, azóta pedig a hely egyre több turistát vonz.
A népszerűségnek viszont van árnyoldala is:
a pad időközben még a Google térképre is felkerült, az értékelések között pedig már olyan panaszok is megjelentek, hogy „túl sokan vannak”.
A látogatók egyre növekvő száma miatt az üzemeltetők már tavaly intézkedtek: foglalási rendszert vezettek be a felvonóra, hogy valamelyest kordában tartsák a tömeget.
Az Öschinensee-tó fölött álló magányos pad így lassan önálló látványossággá vált – miközben az igazi sztár továbbra is az elképesztő svájci panoráma.