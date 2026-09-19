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Terrortámadás: robbanóanyaggal megrakott autó hajtott a tömegbe, rengeteg az áldozat

Pakisztán

Terrortámadás: robbanóanyaggal megrakott autó hajtott a tömegbe, rengeteg az áldozat

25 perce
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Legalább 21 ember meghalt, több mint százan pedig megsebesültek, amikor pokolgépes merényletet hajtottak végre egy rendőrségi létesítmény területén álló mecset ellen. Pakisztán északnyugati részén a robbanást követően fegyveresek támadtak a rendőrökre, akik tűzharcba keveredtek az elkövetőkkel. Az áldozatok között 15 rendőr és egy négyéves gyermek is van.
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Pakisztánrobbanásterrortámadás

A támadás a pakisztáni Hajber-Pahtunhva tartományban fekvő Kohat városában történt pénteken, helyi idő szerint 13 óra 15 perc körül. A mecsetben éppen a pénteki ima zajlott, amikor egy robbanóanyaggal megrakott jármű a rendőrségi komplexum bejáratának csapódott - írja a BBC.

pakisztáni terrortámadás, KHYBER PAKHTUNKWA, PAKISTAN - SEPTEMBER 18: People gather around a damaged mosque following a suicide bombing targeting a police compound in Kohat district of Khyber Pakhtunkhwa province, Pakistan, on September 18, 2026. At least 16 people, including 11 civilians and five police officers, were killed and over 50 others wounded in a suspected suicide bombing targeting a police compound in northwestern Pakistan during Friday congregational prayers, officials said. The casualties occurred when an explosives-laden vehicle rammed into the Old Police Lines gate in Kohat district of Khyber Pakhtunkhwa province, a senior police official said, according to local broadcaster Geo News. Kohat District Hospital's top official, Tahir Ali Shah, confirmed that 15 bodies were brought to the health facility, besides wounded people. Khyber Pakhtunkhwa police identified the deceased as 11 civilians and five police officers. Police said six 'terrorists,' including a suicide bomber, were also killed in the explosion. Hussain Ali / Anadolu (Photo by Hussain Ali / Anadolu via AFP)
A pakisztáni terrortámadás helyszíne - Fotó: HUSSAIN ALI / ANADOLU

A detonáció súlyosan megrongálta a mecset épületét. A helyszínen készült felvételeken hatalmas törmelékhalmok és a sérülteknek segítséget nyújtó emberek láthatók. A pakisztáni állami hírügynökség korábbi beszámolója szerint a robbanás következtében a mecset épülete részben összeomlott.

Rendőrök is meghaltak a támadásban pakisztáni terrortámadásban

A legfrissebb adatok szerint legalább 21 ember vesztette életét és több mint százan megsebesültek. A halálos áldozatok között 15 rendőr és egy négyéves gyermek is van.

A robbanást követően fegyveresek próbáltak behatolni a rendőrségi létesítménybe. A támadók és a biztonsági erők között tűzharc tört ki, amelyben a hatóságok szerint legalább hat támadó meghalt. A pakisztáni állami hírügynökség beszámolója szerint a rendőrség és a terrorelhárítás egységei vették fel a harcot a fegyveresekkel, majd átfésülték a környéket.

KHYBER PAKHTUNKWA, PAKISTAN - SEPTEMBER 18: Security officials inspect the site of a blast at a mosque near the Old Police Lines in Kohat district of Khyber Pakhtunkhwa province, Pakistan, on September 18, 2026. At least 16 people, including 11 civilians and five police officers, were killed and over 50 others wounded in a suspected suicide bombing targeting a police compound in northwestern Pakistan during Friday congregational prayers, officials said. The casualties occurred when an explosives-laden vehicle rammed into the Old Police Lines gate in Kohat district of Khyber Pakhtunkhwa province, a senior police official said, according to local broadcaster Geo News. Kohat District Hospital's top official, Tahir Ali Shah, confirmed that 15 bodies were brought to the health facility, besides wounded people. Khyber Pakhtunkhwa police identified the deceased as 11 civilians and five police officers. Police said six 'terrorists,' including a suicide bomber, were also killed in the explosion. Hussain Ali / Anadolu (Photo by Hussain Ali / Anadolu via AFP)
Romok a támadás helyszínén - Fotó: HUSSAIN ALI / ANADOLU

A Hajber-Pahtunhva tartományi rendőrség szerint a merénylet mögött a Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), vagyis a pakisztáni tálibok egyik csoportja állhat.

A TTP 2007-ben jött létre, és szoros kapcsolatokat ápol az al-Kaidával, valamint az afganisztáni tálibokkal.

Elítélték a merényletet

Aszif Ali Zardari pakisztáni elnök részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt. 

A pakisztáni vezetés egyúttal ismételten jelezte, hogy folytatja a terrorizmus elleni küzdelmet.

Faisal Karim Kundi, Hajber-Pahtunhva kormányzója szintén elítélte a támadást, és felszólította a hatóságokat, hogy biztosítsák a lehető legjobb orvosi ellátást a sérültek számára. Kijelentette, hogy a tartomány és a biztonsági erők súlyos áldozatokat hoztak a terrorizmus elleni harcban.

 

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