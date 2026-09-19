Terrortámadás: robbanóanyaggal megrakott autó hajtott a tömegbe, rengeteg az áldozat

A támadás a pakisztáni Hajber-Pahtunhva tartományban fekvő Kohat városában történt pénteken, helyi idő szerint 13 óra 15 perc körül. A mecsetben éppen a pénteki ima zajlott, amikor egy robbanóanyaggal megrakott jármű a rendőrségi komplexum bejáratának csapódott - írja a BBC.

A pakisztáni terrortámadás helyszíne - Fotó: HUSSAIN ALI / ANADOLU

A detonáció súlyosan megrongálta a mecset épületét. A helyszínen készült felvételeken hatalmas törmelékhalmok és a sérülteknek segítséget nyújtó emberek láthatók. A pakisztáni állami hírügynökség korábbi beszámolója szerint a robbanás következtében a mecset épülete részben összeomlott.

Rendőrök is meghaltak a támadásban pakisztáni terrortámadásban

A legfrissebb adatok szerint legalább 21 ember vesztette életét és több mint százan megsebesültek. A halálos áldozatok között 15 rendőr és egy négyéves gyermek is van.

A robbanást követően fegyveresek próbáltak behatolni a rendőrségi létesítménybe. A támadók és a biztonsági erők között tűzharc tört ki, amelyben a hatóságok szerint legalább hat támadó meghalt. A pakisztáni állami hírügynökség beszámolója szerint a rendőrség és a terrorelhárítás egységei vették fel a harcot a fegyveresekkel, majd átfésülték a környéket.

Romok a támadás helyszínén - Fotó: HUSSAIN ALI / ANADOLU

A Hajber-Pahtunhva tartományi rendőrség szerint a merénylet mögött a Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), vagyis a pakisztáni tálibok egyik csoportja állhat.

Elítélték a merényletet

Aszif Ali Zardari pakisztáni elnök részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt.

A pakisztáni vezetés egyúttal ismételten jelezte, hogy folytatja a terrorizmus elleni küzdelmet.

Faisal Karim Kundi, Hajber-Pahtunhva kormányzója szintén elítélte a támadást, és felszólította a hatóságokat, hogy biztosítsák a lehető legjobb orvosi ellátást a sérültek számára. Kijelentette, hogy a tartomány és a biztonsági erők súlyos áldozatokat hoztak a terrorizmus elleni harcban.