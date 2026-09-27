Kínos jelenet: rendőröket fogott az egércsapda

Betöréshez riasztották a rendőröket az Egyesült Államokban, de egy hatalmas patkány várta őket a helyszínen. Az akció végül nem egészen úgy alakult, ahogy McCarthy rendőr tervezte: öt egércsapdába is sikerült belelépnie.

Betörőt kerestek, végül egy hatalmas patkánnyal akadt dolguk. Az egyik rendőr öt egércsapdába lépett, társa pedig szintén kapott egy meglepetést

Fotó: San Mateo-i Rendőrkapitányság Facebook-oldala

A patkány volt a fő gyanúsított

A történetet a kaliforniai San Mateo Police Department osztotta meg a közösségi oldalán. A rendőrök egy betörésjelző riasztására érkeztek, és bár találtak egy nyitva maradt ajtót, behatolásnak nem volt nyoma.

Aztán előkerült egy hatalmas patkány. McCarthy a rágcsálót meglátva úgy ugrált és kapkodta a lábát, mintha a padló helyén forró láva lenne. Menekülés közben pedig egymás után öt egércsapdába is belelépett.

A kollégája is kapott egy meglepetést

Társa, Sagote rendőr meghallotta a kiabálást, és azonnal a segítségére sietett. A hatóság közösségi médiás beszámolója szerint McCarthy úgy sikoltozott, „mint egy tinédzser a kedvenc fiúbandája koncertjén”. Sagote először nem is értette, mi történt, majd ő is érezte, ahogy a patkány végigszalad a bakancsán.

A rágcsáló végül meglógott, a járőr viszont csak társai segítségével szabadult ki a csapdákból.

A rendőrség a történetet egy rövid összegzéssel zárta: patkány 1, rendőrség 0, egércsapdák 5.

Nemrég egy londoni horrorsztoriról is beszámoltunk, amelyben egy patkány a szekrény tetejéről egyenesen egy nő arcába ugrott.