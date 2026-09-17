Horror-sztori: patkány ugrott a szekrény tetejéről egy nő arcába

A The Guardian szerzője Hackney-ben bérelt lakást barátaival, amelynek kertje egy rossz értékelésekkel rendelkező kínai étteremre nézett. Nem sokkal a beköltözés után patkányok kezdtek érkezni a csöveken keresztül.

Rothadó patkány és légyinvázió: rémálommá vált a londoni otthon.

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Repülő patkány és tutajozó egér tette pokollá az albérlők életét

A rágcsálók hamar teljesen birtokba vették a házat. Nyugodtan végigsétáltak a konyhán, tévézés közben besurrantak a szobákba, a szőnyegeket pedig azért rágták szét, hogy bejuthassanak a hálóhelyiségekbe.

Egyik éjszaka egy egész patkánycsapat nyolc órán át rágta Simon nevű lakótársuk ajtaját, miután ételmaradékot szimatoltak ki a szemetesében.

Reggelre akkora lyukat készítettek, amelyen már át tudtak mászni. Nem sokkal később az egyik állat elpusztult a padló alatt, így a lakást döglegyek is ellepték. A főbérlő állítólag semmit sem tett.

A lakók eleinte megpróbálták életben befogni a patkányokat. Egy alkalommal ketten sarokba szorítottak egyet a hálószobában, az állat azonban felmászott a szekrény tetejére, majd szétvetett lábakkal a nő arca felé ugrott. Végigszaladt a testén, végül a lábán keresztül menekült el. Egy másik lakótárs közben egy fémrúddal véletlenül a nő lábujjaira csapott, mert azt hitte, ott van a patkány.

Máskor olyan hangos csörömpölés hallatszott a fürdőszobából, hogy a nő betörőre gyanakodott. Amikor benyitott, egy hatalmas patkány rohant át a lábfején, majd eltűnt a konyhában lévő lyukban.

A házban egerek is éltek. Az egyik éjszaka bemászott egy vendég ágyába, egy másik pedig egy mosogatószivacson „tutajozva” próbált átkelni a vízzel teli mosogatón.

A lakók végül megtagadták a lakbér fizetését és elköltöztek. Következő, brixtoni otthonukat azonban szintén patkányok lepték el. A szerző szerint csak évekkel később sikerült végleg maga mögött hagynia a „patkányapokalipszist”.