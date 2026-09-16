„Rendkívül veszélyesek” – macskaméretű óriáspatkányok lepték el a városokat, egyre rosszabb a helyzet

Nagy-Britanniában valósággal elszaporodtak az óriásira nőtt patkányok: a szélsőséges időjárási változások kedvező körülményeket teremtenek a rágcsálóknak, amelyek így szinte akadálytalanul szaporodhatnak.
- Egyes patkányok akár 40 centiméteresre, egy kisebb házimacska méretűre is megnőhetnek.
- Az enyhébb telek miatt több rágcsáló marad életben, és a szaporodási időszakuk is hosszabb lett.
- A ritkább vagy akadozó szemétszállítás és a felhalmozódó ételhulladék bőséges táplálékot biztosít számukra.
- A patkányok betegségeket terjeszthetnek, beszennyezhetik az élelmiszereket, és az elektromos vezetékek megrágásával akár tüzet is okozhatnak.
- Egyes otthonokban már a falak közé is befészkelték magukat, és még csapdákkal, csalétkekkel, valamint kártevőirtással is nehéz megszabadulni tőlük.
Óriáspatkányok lepték el a városokat: akár 40 centisre is megnőhetnek
Paul Claydon kártevőirtási szakértő azt mondja, még soha nem látott ennyi – és ekkora – patkányt. A rágcsálók terjedésének az enyhébb telek és a bőséges táplálék is kedvez, a szakember pedig az idei évet „rendkívül mozgalmasnak” nevezte. Claydon az essexi Fast Track Pest Control kártevőirtó céget vezeti, és elmondása szerint idén még a nyári hónapokban is szokatlanul sok bejelentést kaptak patkányok miatt.
Egyértelműen érezhetően megnőtt a patkányok száma. Különösen az idei év volt rendkívül mozgalmas. Normális esetben nyáron már csökkenni kezd a patkányok miatti riasztások száma, idén azonban végig nagyon magas maradt. Idén nyáron annyi patkány miatt riasztottak bennünket, amennyit általában csak a téli csúcsidőszakban tapasztalunk. Ennek valószínűleg több oka is van
– mondta Paul.
Claydon szerint a patkányok elszaporodásához több tényező is hozzájárul. Az egyre enyhébb telek miatt több rágcsáló éli túl a hidegebb hónapokat, miközben a szaporodási időszakuk is hosszabbá vált. A szakember ugyanakkor úgy véli, hogy a bőséges táplálékforrás még ennél is nagyobb szerepet játszik a populáció növekedésében.
Sok térségben megváltozott a szemétszállítás rendje, egyes önkormányzatok például a heti begyűjtésről kétheti elszállításra álltak át. A késések és fennakadások miatt felhalmozódó hulladék pedig valóságos terített asztalt jelent a patkányok számára.
Erre Birmingham az egyik legszembetűnőbb példa, ahol a kukások sztrájkja idején hatalmas szeméthegyek halmozódtak fel az utcákon, miközben egyre több bejelentés érkezett súlyos patkányfertőzöttségről. A túlcsorduló kukák, az ételmaradékok, az eldobált gyorséttermi hulladék, az illegális szemétlerakás, a madáretetés és a komposztálók egyaránt bőséges táplálékforrást kínálnak a rágcsálóknak.
A helyzetet tovább súlyosítják az építkezések és a földmunkák, amelyek megzavarhatják a patkányok addigi élőhelyeit, valamint azok az épületek, amelyek résein könnyedén bejuthatnak. Claydon szerint ilyen körülmények között „egyáltalán nem meglepő, hogy ennyire elszaporodtak”.
A Paul által látott patkányok némelyike a 40 centiméteres hosszúságot is elérte, vagyis akkorára nőttek, mint egy kisebb házimacska.
A szakember arra is figyelmeztetett, hogy a rágcsálók komoly veszélyt jelenthetnek.
Ezek a legnagyobb patkányok, amelyeket valaha láttam. Rendkívül veszélyesek: betegségeket terjeszthetnek, vizeletükkel és ürülékükkel beszennyezhetik az élelmiszereket és a különböző felületeket, valamint az épületekben is komoly károkat okozhatnak. Megrághatják az elektromos vezetékeket, ami akár tüzet is okozhat. Emellett az ivóvizet és az élelmiszerkészleteket is beszennyezhetik
– mondta.
A patkányok máshol is komoly problémákat okoztak. Jemma és Sean Williams elmondása szerint éjszakánként hallják, ahogy a rágcsálók a házuk falai között mászkálnak. A patkányok ellepték az otthonukat, vizeletet és ürüléket hagyva a ruháikon és a különböző felületeken.
A család csapdákkal, csalétkekkel és szakemberek segítségével is próbálkozott, a szívós rágcsálóktól azonban egyelőre nem sikerült megszabadulniuk. Már mintegy két éve küzdöttek a ház körül megjelenő patkányokkal, mire kiderült, hogy azok időközben az otthonukba is bejutottak – írja a Daily Star.