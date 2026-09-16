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patkány

„Rendkívül veszélyesek” – macskaméretű óriáspatkányok lepték el a városokat, egyre rosszabb a helyzet

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Riasztó ütemben szaporodnak az óriásira nőtt patkányok, amelyek közül egyes példányok már egy kisebb házimacska méretét is elérik. Egy kártevőirtó szakember szerint még soha nem találkozott ennyi és ekkora rágcsálóval, ráadásul a probléma már nyáron is olyan súlyos, mint korábban a téli csúcsidőszakban. Ezért veszélyesek a óriáspatkányok!
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patkányveszélyrágcsálószakértő

Nagy-Britanniában valósággal elszaporodtak az óriásira nőtt patkányok: a szélsőséges időjárási változások kedvező körülményeket teremtenek a rágcsálóknak, amelyek így szinte akadálytalanul szaporodhatnak.

Óriáspatkányok lepték el a városokat: akár 40 centisre is megnőhetnek
Óriáspatkányok lepték el a városokat: akár 40 centisre is megnőhetnek Fotó: Jam Press/Paul Claydon - Daily Star
  • Egyes patkányok akár 40 centiméteresre, egy kisebb házimacska méretűre is megnőhetnek.
  • Az enyhébb telek miatt több rágcsáló marad életben, és a szaporodási időszakuk is hosszabb lett.
  • A ritkább vagy akadozó szemétszállítás és a felhalmozódó ételhulladék bőséges táplálékot biztosít számukra.
  • A patkányok betegségeket terjeszthetnek, beszennyezhetik az élelmiszereket, és az elektromos vezetékek megrágásával akár tüzet is okozhatnak.
  • Egyes otthonokban már a falak közé is befészkelték magukat, és még csapdákkal, csalétkekkel, valamint kártevőirtással is nehéz megszabadulni tőlük.

Óriáspatkányok lepték el a városokat: akár 40 centisre is megnőhetnek

Paul Claydon kártevőirtási szakértő azt mondja, még soha nem látott ennyi – és ekkora – patkányt. A rágcsálók terjedésének az enyhébb telek és a bőséges táplálék is kedvez, a szakember pedig az idei évet „rendkívül mozgalmasnak” nevezte. Claydon az essexi Fast Track Pest Control kártevőirtó céget vezeti, és elmondása szerint idén még a nyári hónapokban is szokatlanul sok bejelentést kaptak patkányok miatt.

Egyértelműen érezhetően megnőtt a patkányok száma. Különösen az idei év volt rendkívül mozgalmas. Normális esetben nyáron már csökkenni kezd a patkányok miatti riasztások száma, idén azonban végig nagyon magas maradt. Idén nyáron annyi patkány miatt riasztottak bennünket, amennyit általában csak a téli csúcsidőszakban tapasztalunk. Ennek valószínűleg több oka is van

– mondta Paul.

Claydon szerint a patkányok elszaporodásához több tényező is hozzájárul. Az egyre enyhébb telek miatt több rágcsáló éli túl a hidegebb hónapokat, miközben a szaporodási időszakuk is hosszabbá vált. A szakember ugyanakkor úgy véli, hogy a bőséges táplálékforrás még ennél is nagyobb szerepet játszik a populáció növekedésében.

Sok térségben megváltozott a szemétszállítás rendje, egyes önkormányzatok például a heti begyűjtésről kétheti elszállításra álltak át. A késések és fennakadások miatt felhalmozódó hulladék pedig valóságos terített asztalt jelent a patkányok számára.

Erre Birmingham az egyik legszembetűnőbb példa, ahol a kukások sztrájkja idején hatalmas szeméthegyek halmozódtak fel az utcákon, miközben egyre több bejelentés érkezett súlyos patkányfertőzöttségről. A túlcsorduló kukák, az ételmaradékok, az eldobált gyorséttermi hulladék, az illegális szemétlerakás, a madáretetés és a komposztálók egyaránt bőséges táplálékforrást kínálnak a rágcsálóknak.

A helyzetet tovább súlyosítják az építkezések és a földmunkák, amelyek megzavarhatják a patkányok addigi élőhelyeit, valamint azok az épületek, amelyek résein könnyedén bejuthatnak. Claydon szerint ilyen körülmények között „egyáltalán nem meglepő, hogy ennyire elszaporodtak”.

Fotó: Jam Press/Paul Claydon - Daily Star

A Paul által látott patkányok némelyike a 40 centiméteres  hosszúságot is elérte, vagyis akkorára nőttek, mint egy kisebb házimacska.

A szakember arra is figyelmeztetett, hogy a rágcsálók komoly veszélyt jelenthetnek.

Ezek a legnagyobb patkányok, amelyeket valaha láttam. Rendkívül veszélyesek: betegségeket terjeszthetnek, vizeletükkel és ürülékükkel beszennyezhetik az élelmiszereket és a különböző felületeket, valamint az épületekben is komoly károkat okozhatnak. Megrághatják az elektromos vezetékeket, ami akár tüzet is okozhat. Emellett az ivóvizet és az élelmiszerkészleteket is beszennyezhetik

– mondta.

A patkányok máshol is komoly problémákat okoztak. Jemma és Sean Williams elmondása szerint éjszakánként hallják, ahogy a rágcsálók a házuk falai között mászkálnak. A patkányok ellepték az otthonukat, vizeletet és ürüléket hagyva a ruháikon és a különböző felületeken.

A család csapdákkal, csalétkekkel és szakemberek segítségével is próbálkozott, a szívós rágcsálóktól azonban egyelőre nem sikerült megszabadulniuk. Már mintegy két éve küzdöttek a ház körül megjelenő patkányokkal, mire kiderült, hogy azok időközben az otthonukba is bejutottak – írja a Daily Star

 

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