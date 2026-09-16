„Rendkívül veszélyesek” – macskaméretű óriáspatkányok lepték el a városokat, egyre rosszabb a helyzet

Nagy-Britanniában valósággal elszaporodtak az óriásira nőtt patkányok: a szélsőséges időjárási változások kedvező körülményeket teremtenek a rágcsálóknak, amelyek így szinte akadálytalanul szaporodhatnak.

Óriáspatkányok lepték el a városokat: akár 40 centisre is megnőhetnek Fotó: Jam Press/Paul Claydon - Daily Star

Egyes patkányok akár 40 centiméteresre, egy kisebb házimacska méretűre is megnőhetnek.

Az enyhébb telek miatt több rágcsáló marad életben, és a szaporodási időszakuk is hosszabb lett.

A ritkább vagy akadozó szemétszállítás és a felhalmozódó ételhulladék bőséges táplálékot biztosít számukra.

A patkányok betegségeket terjeszthetnek, beszennyezhetik az élelmiszereket, és az elektromos vezetékek megrágásával akár tüzet is okozhatnak.

Egyes otthonokban már a falak közé is befészkelték magukat, és még csapdákkal, csalétkekkel, valamint kártevőirtással is nehéz megszabadulni tőlük.

Óriáspatkányok lepték el a városokat: akár 40 centisre is megnőhetnek

Paul Claydon kártevőirtási szakértő azt mondja, még soha nem látott ennyi – és ekkora – patkányt. A rágcsálók terjedésének az enyhébb telek és a bőséges táplálék is kedvez, a szakember pedig az idei évet „rendkívül mozgalmasnak” nevezte. Claydon az essexi Fast Track Pest Control kártevőirtó céget vezeti, és elmondása szerint idén még a nyári hónapokban is szokatlanul sok bejelentést kaptak patkányok miatt.

Egyértelműen érezhetően megnőtt a patkányok száma. Különösen az idei év volt rendkívül mozgalmas. Normális esetben nyáron már csökkenni kezd a patkányok miatti riasztások száma, idén azonban végig nagyon magas maradt. Idén nyáron annyi patkány miatt riasztottak bennünket, amennyit általában csak a téli csúcsidőszakban tapasztalunk. Ennek valószínűleg több oka is van

– mondta Paul.

Claydon szerint a patkányok elszaporodásához több tényező is hozzájárul. Az egyre enyhébb telek miatt több rágcsáló éli túl a hidegebb hónapokat, miközben a szaporodási időszakuk is hosszabbá vált. A szakember ugyanakkor úgy véli, hogy a bőséges táplálékforrás még ennél is nagyobb szerepet játszik a populáció növekedésében.

Sok térségben megváltozott a szemétszállítás rendje, egyes önkormányzatok például a heti begyűjtésről kétheti elszállításra álltak át. A késések és fennakadások miatt felhalmozódó hulladék pedig valóságos terített asztalt jelent a patkányok számára.