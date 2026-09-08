Gyomorforgató látvány: élő, újszülött patkányt talált ételében egy nő egy étteremben – videó

Hányingerkeltő videó kering a közösségi médiában, amin egy újszülött patkány látható, amint egy hongkongi étteremben felszolgált ételben ficánkol. Az ügyet jelenleg a helyi egészségügyi hatóságok vizsgálják.

Élő, újszülött patkányt talált ételében egy nő egy étteremben. Fotó: X (korábban Twitter)

Élő, újszülött patkányt talált ételében egy nő egy étteremben

A rózsaszín, szőrtelen, földönkívüliszerű lény, amelynek szemei ​​még nem voltak teljesen nyitva, a Wa Jer Étterem elviteles dobozában látható, amint mozgatja kis karjait és lábait, valamint látszólag küzd a légzéssel.

A vásárló hétfőn rendelte a körülbelül 1600 forint értékű marhahúsos rizstészta ételt, majd miután látta, hogy a kis patkány mozog a satay szószban, azonnal panaszt tett a helyi Élelmiszer- és Környezetvédelmi Higiéniai Hivatalnál. A nő online is megosztotta az ételről készült felvételt, ami rengeteg kérdést vetett fel a nézők körében - köztük, hogyan tálalhatták észrevétlenül.

Az egészségügyi minisztérium szóvivője elárulta, hogy az ételt azonnal lefoglalták a vizsgálathoz. Mindemellett az étterem helyiségeinek áttekintése után a tisztviselők nem találták kielégítőnek a higiéniai körülményeket.

Az elviteles ételekben talált patkánykölyök gyanújával kapcsolatban a minisztérium vizsgálatot folytat, amely számos aspektusra kiterjed, beleértve az étel elkészítését, csomagolását, tárolását és kiszállítását. Jelenleg nem helyénvaló pusztán online videoklipek vagy az ételben talált patkánykölyök alapján elhamarkodott következtetéseket levonni arról, hogy mikor és hogyan került a patkánykölyök az ételbe.

– mondta a minisztérium szóvivője.

Az étterem üzemeltetője, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra, azt mondta, hogy megdöbbentette az eset, de nem volt hajlandó elárulni, hogy valamiféle beteges tréfának gondolja-e. Elmondása szerint a Wa Jer Étterem alig több mint egy éve működik, és korábban nem volt ehhez hasonló problémája. Elismerte, hogy a városnak ezen a részén időnként előfordulnak rágcsálók, de azt állította, hogy az üzlet havonta alapos takarításon esik át - írta a New York Post.