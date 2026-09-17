Álommunka: már olvasással is lehet pénzt keresni, de meggazdagodni senki sem fog

A városállam szeptemberben elindított programjával a doomscrolling, vagyis a rossz hírek kényszeres, vég nélküli görgetése ellen venné fel a harcot. A kezdeményezéstől a figyelem, a kritikus gondolkodás és a képzelőerő fejlődését remélik. A résztvevőknek egy kormányzati oldalon kell rögzíteniük olvasási alkalmaikat. Legalább 15 percért húsz virtuális pénz jár, naponta azonban csak egy alkalom számolható el.
Pénzt ad polgárainak Szingapúr, ha naponta olvasnak
Ezer érme után egy szingapúri dollár, vagyis hozzávetőleg 250 forint váltható be. Ehhez ötven napon keresztül kell teljesíteni a napi olvasási célt, így a programmal
komolyabb jövedelmet nem lehet szerezni: elsősorban a rendszeres szokás kialakítása a cél.
Melissa Tam, a nemzeti könyvtári tanács vezetője szerint a tartós olvasási rutin apró, teljesíthető lépésekből épül fel. Úgy fogalmazott, a könyvet elő lehet venni a buszon, ebéd közben vagy lefekvés előtt is.
A szingapúri kormány közben azt is vizsgálja, hogyan csökkenthetné a közösségi média fiatalokra gyakorolt káros hatásait. A felvetések között napi használati időkorlát bevezetése is szerepel. Egy friss kutatás szerint
a fiatalokat leginkább a függőség és a doomscrolling veszélyezteti.
Szingapúrban nem példa nélküli, hogy pénzügyi ösztönzőkkel próbálják alakítani a lakosság szokásait. Korábban vásárlási utalványokat adtak a gyaloglásért, és a napi lépésszám teljesítését is nyereményekkel jutalmazták.
Az olvasással kapcsolatos aggodalmak ellenére a szingapúri 15 évesek a 2025-ös PISA-felmérés olvasási rangsorában világelsők lettek.