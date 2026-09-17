Álommunka: már olvasással is lehet pénzt keresni, de meggazdagodni senki sem fog

A városállam szeptemberben elindított programjával a doomscrolling, vagyis a rossz hírek kényszeres, vég nélküli görgetése ellen venné fel a harcot. A kezdeményezéstől a figyelem, a kritikus gondolkodás és a képzelőerő fejlődését remélik. A résztvevőknek egy kormányzati oldalon kell rögzíteniük olvasási alkalmaikat. Legalább 15 percért húsz virtuális pénz jár, naponta azonban csak egy alkalom számolható el.

Pénz jár az olvasásért. Fotó: Becca Tapert / Unsplash / https://unsplash.com/photos/woman-holding-book-on-bookshelves-GnY_mW1Q6Xc

Pénzt ad polgárainak Szingapúr, ha naponta olvasnak

Ezer érme után egy szingapúri dollár, vagyis hozzávetőleg 250 forint váltható be. Ehhez ötven napon keresztül kell teljesíteni a napi olvasási célt, így a programmal

komolyabb jövedelmet nem lehet szerezni: elsősorban a rendszeres szokás kialakítása a cél.

Melissa Tam, a nemzeti könyvtári tanács vezetője szerint a tartós olvasási rutin apró, teljesíthető lépésekből épül fel. Úgy fogalmazott, a könyvet elő lehet venni a buszon, ebéd közben vagy lefekvés előtt is.

A szingapúri kormány közben azt is vizsgálja, hogyan csökkenthetné a közösségi média fiatalokra gyakorolt káros hatásait. A felvetések között napi használati időkorlát bevezetése is szerepel. Egy friss kutatás szerint

a fiatalokat leginkább a függőség és a doomscrolling veszélyezteti.

Szingapúrban nem példa nélküli, hogy pénzügyi ösztönzőkkel próbálják alakítani a lakosság szokásait. Korábban vásárlási utalványokat adtak a gyaloglásért, és a napi lépésszám teljesítését is nyereményekkel jutalmazták.

Az olvasással kapcsolatos aggodalmak ellenére a szingapúri 15 évesek a 2025-ös PISA-felmérés olvasási rangsorában világelsők lettek.