Meghalt a legendás televíziós, súlyos betegséggel küzdött

Peter Manning a sydney-i Royal Prince Alfred Kórházban hunyt el. Lánya, Thea Burke kivételes újságíróként és még nagyszerűbb emberként emlékezett meg róla.

Generációk példaképe távozott: meghalt Peter Manning. Fotó: Unsplash

Meghalt a Four Corners műsorát újjáélesztő Peter Manning

– Megmutatta nekünk, mit jelent örömmel, szeretettel és nevetéssel teli, teljes életet élni azokkal, akiket szeretünk – fogalmazott közleményében.

Manning 1971-ben kezdte pályafutását az ABC The Day Tonight című műsoránál. Később visszatért a közszolgálati csatornához, és 1985 és 1989 között a Four Corners vezető producereként dolgozott. Nevéhez kötik a nagy múltú oknyomozó műsor újjáélesztését.

Former ABC News boss Peter Manning dies aged 81 https://t.co/5IZCSTvzFU — Daily Mail (@DailyMail) September 29, 2026

1989-ben kinevezték az ABC hírosztályának élére, amelyet 1993-ig vezetett. Később a televíziós társaság multimédiás terjeszkedését is irányította, köztük az ABC első internetes szolgáltatásának 1995-ös elindítását.

Munkásságát 2025-ben az ausztrál újságírás egyik legrangosabb elismerésével, a szakmához való kiemelkedő hozzájárulásért járó Walkley-díjjal jutalmazták.

Hugh Marks, az ABC vezérigazgatója szerint Manning neve egyet jelentett a függetlenséggel, a tisztességgel, a bátorsággal és az újságírói kiválósággal. Hozzátette: öröksége az általa támogatott újságírók és vezetők generációiban él tovább.