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A Bloomberg szerint drámai a helyzet, elszállhatnak az európai gázárak télen

new york post

Négy perccel a felszállás után fordult vissza a repülőgép – ez volt az ok

15 perce
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A New York Post beszámolója szerint négy perccel a felszállás után vissza kellett fordulnia Minneapolisba egy Orlando felé tartó Delta-járatnak, miután a személyzet jelezte, hogy a pilóta rosszul lett.
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new york postboeing 757 - 300pilóta

A Boeing 757-300-as fedélzetén 178 utas és hétfős személyzet tartózkodott. A pilóta rosszulléte miatt a személyzet vészhelyzetet jelentett, majd a gép biztonságosan leszállt Minneapolisban.

pilóta
178 utas volt a fedélzeten, amikor rosszul lett a pilóta.
Fotó: Shutterstock

Rosszul lett a pilóta

A légitársaság új személyzetet biztosított, így a járat később folytathatta útját Orlando felé, ahová még aznap este meg is érkezett.

 

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