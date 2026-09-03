Négy perccel a felszállás után fordult vissza a repülőgép – ez volt az ok

A Boeing 757-300-as fedélzetén 178 utas és hétfős személyzet tartózkodott. A pilóta rosszulléte miatt a személyzet vészhelyzetet jelentett, majd a gép biztonságosan leszállt Minneapolisban.

178 utas volt a fedélzeten, amikor rosszul lett a pilóta.

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Rosszul lett a pilóta

A légitársaság új személyzetet biztosított, így a járat később folytathatta útját Orlando felé, ahová még aznap este meg is érkezett.