Négy perccel a felszállás után fordult vissza a repülőgép – ez volt az ok

A New York Post beszámolója szerint négy perccel a felszállás után vissza kellett fordulnia Minneapolisba egy Orlando felé tartó Delta-járatnak, miután a személyzet jelezte, hogy a pilóta rosszul lett.
A Boeing 757-300-as fedélzetén 178 utas és hétfős személyzet tartózkodott. A pilóta rosszulléte miatt a személyzet vészhelyzetet jelentett, majd a gép biztonságosan leszállt Minneapolisban.
Rosszul lett a pilóta
A légitársaság új személyzetet biztosított, így a járat később folytathatta útját Orlando felé, ahová még aznap este meg is érkezett.
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